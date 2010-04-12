Додано: Вів 18 чер, 2019 17:26

Після триденних вихідних валютний ринок досить швидко увійшов в звичайний діловий ритм. За спостереженнями учасників торгів — вівторок не став переломним днем за обсягами операцій на міжбанку, але й особливої «млявості та тягонини» теж не було.



Причин такого швидкого входження клієнтів в роботу після свят декілька. Ось основні:



1) Наближення періоду бюджетних розрахунків у підприємств при скороченої кількості робочих днів до кінця червня. Є серйозний цейтнот за часом у більшості клієнтів. Мало того, що залишається всього пару днів на розрахунки по податках, так ще й наближаються наступні три вихідних з урахуванням Дня Конституції.



Бізнесу складно виконати свої виробничі плани в такий короткий за кількістю робочих днів місяць і компанії намагаються оперативно закривати свої валютні операції;



2) Непогана активність нерезидентів. Вони були помічені сьогодні на міжбанку з продажем валюти під аукціон з ОВДП. Це додало пропозиції на торгах;



3) Поступове зростання попиту на валюту з боку великих імпортерів (в т.ч. нафто-і газотрейдерів). Вони поповнюють свої запаси після попередніх трьох вихідних днів і перед «зависанням» ринку в три останні дні місяця. Це «з'їло» частину пропозиції на міжбанку і скоротило можливості НБУ по викупу надлишку долара на торгах.



Спекулянти періодично намагалися розігріти курс, але в кінцевому підсумку віддали перевагу праці у форматі «в дві сторони».



Хід торгів:



На самому початку сесії пропозиція перевищувала попит і долар просів до 11 години з ранкових 26,44 / 26,47 до 26,40 / 26,425 гривень, а на 12 годину — до 26,36 / 26,385. Це був мінімальний рівень котирувань і покупці зрозуміли, що нижче курс на піде. Вони вийшли на ринок з купівлею валюти, чим й утримали долар в цих межах вже до самого завершення активної фази торгів.



Після 15 годин долар знаходився у вузькому коридорі 26,37-26,375 / 26,395-26,40 гривень майже до 16:00, а завершилася сесія по ньому на позначці 26,365 / 26,39.