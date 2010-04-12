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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1338133913401341

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 538
1. меньше 27
27%
147
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 538
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:03

  sivakov2020 написав:От западлянку сделал мне НБУ своей отменой обязаловки продажи валюты бизнеса, так что теперь завтра и до конца недели пойдем в рост?или как?теперь бизнес будет зажимать валюту и держать чтобы продать подороже...а мне как раз в пт закроют столб и надо перейти в зеленку...так хотелось бы 26.50 в пт увидеть
Та не переживайте вы так - сильно не подымется. То, что отменили обязаловку это как бы сигнал - все у нас тип-топ - не надо нам вашей обязаловку))// В начале июля можем подрасти - там погашения приличные, ну и выборы 21-го, если они таки состоятся///
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:17

  zzzzzz написав:Трамп жжет :mrgreen:

"Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов, что немедленно привело к ослаблению евро в паре с долларом США, что несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами, - написал Трамп в "Твиттере". - Они безнаказанно делали это многие годы, так же как Китай и другие".

Все ослабление евро в паре с долларом на спитче Драги составило всего +-50пп.
На речах Драги бегали в разы дальше еще в недавнем прошлом.

Трамп жжет :mrgreen:
Завтра будет интереснее.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 18 чер, 2019 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:18

vovan_prm
А ты что думаешь по поводу вот этого всего ?))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:25

zzzzzz По ставке отписался здесь: Валютный рынок в контексте ДС

Трамп известный клоун.
А Драги принес мне сегодня 20 долларов в ничего не значащей сделке.
Среднесрочно ставлю на доллар в парах с мажорами.
Что касается гривни - в моей подписи.
Еще сторонник снижения ставки НБУ. Тиски монетаризма - одна из причин слабого экономического роста. Но тут балансируют между ростом и инфляцией.
Сорри, вынужден отойти.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:28

  vovan_prm написав:zzzzzz По ставке отписался здесь: Валютный рынок в контексте ДС

Трамп известный клоун.
А Драги принес мне сегодня 20 долларов в ничего не значащей сделке.
Среднесрочно ставлю на доллар в парах с мажорами.
Что касается гривни - в моей подписи.
Еще сторонник снижения ставки НБУ. Тиски монетаризма - одна из причин слабого экономического роста. Но тут балансируют между ростом и инфляцией.
Сорри, вынужден отойти.


Дякую. По ставке я читал твое мнение, "+" поставил ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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