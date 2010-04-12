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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 чер, 2019 18:03
sivakov2020 написав:
От западлянку сделал мне НБУ своей отменой обязаловки продажи валюты бизнеса, так что теперь завтра и до конца недели пойдем в рост?или как?теперь бизнес будет зажимать валюту и держать чтобы продать подороже...а мне как раз в пт закроют столб и надо перейти в зеленку...так хотелось бы 26.50 в пт увидеть
Та не переживайте вы так - сильно не подымется. То, что отменили обязаловку это как бы сигнал - все у нас тип-топ - не надо нам вашей обязаловку))// В начале июля можем подрасти - там погашения приличные, ну и выборы 21-го, если они таки состоятся///
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Додано: Вів 18 чер, 2019 18:17
zzzzzz написав:
Трамп жжет
"Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов, что немедленно привело к ослаблению евро в паре с долларом США, что несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами, - написал Трамп в "Твиттере". - Они безнаказанно делали это многие годы, так же как Китай и другие".
Все ослабление евро в паре с долларом на спитче Драги составило всего +-50пп.
На речах Драги бегали в разы дальше еще в недавнем прошлом.
Трамп жжет
Завтра будет интереснее.
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Вів 18 чер, 2019 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
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Додано: Вів 18 чер, 2019 18:18
vovan_prm
А ты что думаешь по поводу вот этого всего ?))
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Додано: Вів 18 чер, 2019 18:25
zzzzzz
По ставке отписался здесь: Валютный рынок в контексте ДС
Трамп известный клоун.
А Драги принес мне сегодня 20 долларов в ничего не значащей сделке.
Среднесрочно ставлю на доллар в парах с мажорами.
Что касается гривни - в моей подписи.
Еще сторонник снижения ставки НБУ. Тиски монетаризма - одна из причин слабого экономического роста. Но тут балансируют между ростом и инфляцией.
Сорри, вынужден отойти.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Вів 18 чер, 2019 18:28
vovan_prm написав:zzzzzz
По ставке отписался здесь: Валютный рынок в контексте ДС
Трамп известный клоун.
А Драги принес мне сегодня 20 долларов в ничего не значащей сделке.
Среднесрочно ставлю на доллар в парах с мажорами.
Что касается гривни - в моей подписи.
Еще сторонник снижения ставки НБУ. Тиски монетаризма - одна из причин слабого экономического роста. Но тут балансируют между ростом и инфляцией.
Сорри, вынужден отойти.
Дякую. По ставке я читал твое мнение, "+" поставил ))
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