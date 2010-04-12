Додано: Вів 18 чер, 2019 19:31

sivakov2020 написав: От западлянку сделал мне НБУ своей отменой обязаловки продажи валюты бизнеса, так что теперь завтра и до конца недели пойдем в рост?или как?теперь бизнес будет зажимать валюту и держать чтобы продать подороже...а мне как раз в пт закроют столб и надо перейти в зеленку...так хотелось бы 26.50 в пт увидеть От западлянку сделал мне НБУ своей отменой обязаловки продажи валюты бизнеса, так что теперь завтра и до конца недели пойдем в рост?или как?теперь бизнес будет зажимать валюту и держать чтобы продать подороже...а мне как раз в пт закроют столб и надо перейти в зеленку...так хотелось бы 26.50 в пт увидеть

Я не возьмусь утверждать, что роста не будет, поскольку для него может быть много других поводов, но отмена обязаловки - не повод для устойчивого роста. Возможен слабый всплеск на пару дней, да и то не обязательно.У меня нет оснований не верить НБУ, когда они заявляют, что продается 90% валюты. В этом нет ничего хорошего - такой процент говорит только о том, что заводятся исключительно необходимые на текущие расходы суммы через офшоры, но с точки зрения курсовой динамики, это сулит спокойствие.Время для либерализации выбрано удачно - после лишнего выходного должен быть некоторый избыток валюты, который может сгладить переходный период.В конечном итоге, общий баланс спроса и предложения измениться не должен. Может немного поменяться картина торгов. Сейчас с самого утра готова к продаже обязаловка, а добровольная часть и все заявки на покупку поступают позже, по мере подачи заявок клиентами. Теперь и валюта, и гривна будут поступать на МБ синхронно - торги должны стать спокойнее. Не будет избытка предложения в самом начале сессии.