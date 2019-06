Додано: Вів 18 чер, 2019 19:52

zzzzzz написав: sivakov2020 написав: От западлянку сделал мне НБУ своей отменой обязаловки продажи валюты бизнеса, так что теперь завтра и до конца недели пойдем в рост?или как?теперь бизнес будет зажимать валюту и держать чтобы продать подороже...а мне как раз в пт закроют столб и надо перейти в зеленку...так хотелось бы 26.50 в пт увидеть



Так не понятно как рынок отреагирует на эту новость. До 20 числа надо делать большие налоговые выплаты в бюджет. К тому же норма в 30% уже особой роли не играла.



Валюта которая зашла вплоть до сегодня на счета еще подлежит обязательной продаже завтра. Так не понятно как рынок отреагирует на эту новость. До 20 числа надо делать большие налоговые выплаты в бюджет. К тому же норма в 30% уже особой роли не играла.



«По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составлял 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты», — говорится в сообщении.



«По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составлял 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты», — говорится в сообщении.

