sivakov2020 написав:От западлянку сделал мне НБУ своей отменой обязаловки продажи валюты бизнеса, так что теперь завтра и до конца недели пойдем в рост?или как?теперь бизнес будет зажимать валюту и держать чтобы продать подороже...а мне как раз в пт закроют столб и надо перейти в зеленку...так хотелось бы 26.50 в пт увидеть
Та не переживайте вы так - сильно не подымется. То, что отменили обязаловку это как бы сигнал - все у нас тип-топ - не надо нам вашей обязаловку))// В начале июля можем подрасти - там погашения приличные, ну и выборы 21-го, если они таки состоятся///
"Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов, что немедленно привело к ослаблению евро в паре с долларом США, что несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами, - написал Трамп в "Твиттере". - Они безнаказанно делали это многие годы, так же как Китай и другие".
Все ослабление евро в паре с долларом на спитче Драги составило всего +-50пп. На речах Драги бегали в разы дальше еще в недавнем прошлом.
Трамп жжет Завтра будет интереснее.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 18 чер, 2019 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Трамп известный клоун. А Драги принес мне сегодня 20 долларов в ничего не значащей сделке. Среднесрочно ставлю на доллар в парах с мажорами. Что касается гривни - в моей подписи. Еще сторонник снижения ставки НБУ. Тиски монетаризма - одна из причин слабого экономического роста. Но тут балансируют между ростом и инфляцией. Сорри, вынужден отойти.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Трамп известный клоун. А Драги принес мне сегодня 20 долларов в ничего не значащей сделке. Среднесрочно ставлю на доллар в парах с мажорами. Что касается гривни - в моей подписи. Еще сторонник снижения ставки НБУ. Тиски монетаризма - одна из причин слабого экономического роста. Но тут балансируют между ростом и инфляцией. Сорри, вынужден отойти.
Дякую. По ставке я читал твое мнение, "+" поставил ))
sivakov2020 написав:От западлянку сделал мне НБУ своей отменой обязаловки продажи валюты бизнеса, так что теперь завтра и до конца недели пойдем в рост?или как?теперь бизнес будет зажимать валюту и держать чтобы продать подороже...а мне как раз в пт закроют столб и надо перейти в зеленку...так хотелось бы 26.50 в пт увидеть
Я не возьмусь утверждать, что роста не будет, поскольку для него может быть много других поводов, но отмена обязаловки - не повод для устойчивого роста. Возможен слабый всплеск на пару дней, да и то не обязательно. У меня нет оснований не верить НБУ, когда они заявляют, что продается 90% валюты. В этом нет ничего хорошего - такой процент говорит только о том, что заводятся исключительно необходимые на текущие расходы суммы через офшоры, но с точки зрения курсовой динамики, это сулит спокойствие. Время для либерализации выбрано удачно - после лишнего выходного должен быть некоторый избыток валюты, который может сгладить переходный период. В конечном итоге, общий баланс спроса и предложения измениться не должен. Может немного поменяться картина торгов. Сейчас с самого утра готова к продаже обязаловка, а добровольная часть и все заявки на покупку поступают позже, по мере подачи заявок клиентами. Теперь и валюта, и гривна будут поступать на МБ синхронно - торги должны стать спокойнее. Не будет избытка предложения в самом начале сессии.
sivakov2020 написав:От западлянку сделал мне НБУ своей отменой обязаловки продажи валюты бизнеса, так что теперь завтра и до конца недели пойдем в рост?или как?теперь бизнес будет зажимать валюту и держать чтобы продать подороже...а мне как раз в пт закроют столб и надо перейти в зеленку...так хотелось бы 26.50 в пт увидеть
Так не понятно как рынок отреагирует на эту новость. До 20 числа надо делать большие налоговые выплаты в бюджет. К тому же норма в 30% уже особой роли не играла.
Валюта которая зашла вплоть до сегодня на счета еще подлежит обязательной продаже завтра.
Фактор 20-го числа не так уж и существенен.. Земельный налог и аренда до 30, зарплатные привязаны к дате фактической выплаты зп, а это, как правило, - два раза в месяц. НДС - вообще фактически платится в момент регистрации налоговой накладной, прибыль по-квартально или раз в году
sivakov2020 написав:От западлянку сделал мне НБУ своей отменой обязаловки продажи валюты бизнеса, так что теперь завтра и до конца недели пойдем в рост?или как?теперь бизнес будет зажимать валюту и держать чтобы продать подороже...а мне как раз в пт закроют столб и надо перейти в зеленку...так хотелось бы 26.50 в пт увидеть
Так не понятно как рынок отреагирует на эту новость. До 20 числа надо делать большие налоговые выплаты в бюджет. К тому же норма в 30% уже особой роли не играла.
Валюта которая зашла вплоть до сегодня на счета еще подлежит обязательной продаже завтра.
«По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составлял 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты», — говорится в сообщении.
Сибарит написав:У меня нет оснований не верить НБУ, когда они заявляют, что продается 90% валюты. В этом нет ничего хорошего - такой процент говорит только о том, что заводятся исключительно необходимые на текущие расходы суммы через офшоры
Не зовсім зрозумів при чому тут офшори, наприклад: бізнес отримав виручку 100 доларів - 90 доларів продав бо треба оборотні кошти + витрати + податки + зарплата і т.і., 10 доларів залишив в якості прибутку - як сюди прикрутити офшор? Офшор, на мій погляд, це коли прибутку майже немає - продають в нуль, а то і в мінус (новий ЗЕпрезидент тут може просвітити нас про вічно збитковий офшорний квартал-95 ) а все осідає в дочірній компанії за кордоном, тому вони ніяку виручку якби і не продають - немає її як такої. А кошти сюди вже заводять при потребі у вигляді інвестицій висвітлюючи себе мало не бескорисливими і вболіваючими за долю країни благодійниками. Я це так розумію.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.