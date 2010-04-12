всі переживають за зовнішній держборг неньки. а от для прикладу Італія має в 2000 разів більший і не париться
Розмір державного боргу Італії, через який країні загрожує штраф, досяг в квітні 2019 року рівня в 2,373 трлн євро, що стало історичним максимумом. У порівнянні з березнем держборг країни зріс на 14,8 млрд євро.
vovan_prm написав:Василь-Рівне Вы говорите о мелком (до 100чел.) и среднем (до 1000чел) бизнесе.
Величину бізнесу у нас, на мій погляд, визначає не кількість працюючих, а обороти коштів. Ні для кого не секрет, що компанії, зареєстровані в квартирах з кількістю працівників із трьох осіб, виграють державні тендери на сотні мільйонів, я їх не можу назвати дрібним бізнесом, а Ви?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 18 чер, 2019 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне написав:Не зовсім зрозумів при чому тут офшори, наприклад: бізнес отримав виручку 100 доларів - 90 доларів продав бо треба оборотні кошти + витрати + податки + зарплата і т.і., 10 доларів залишив в якості прибутку - як сюди прикрутити офшор?
Я с Вами согласен, что 10% чистой прибыли в среднем по стране - это нормальный результат. И эта прибыль могла бы остаться в валюте. Но Вы забыли про расходы в валюте. Предприятия-экспортеры почти всегда являются и импортерами. Они импортируют оборудование, комплектующие, ... Для этих покупок они валюту оставляют (бессмысленно продавать, а потом покупать). 10% на эти цели выглядят очень скромно, а коль они ушли на расходы, прибыли не остается. Вот и получается классическая схема, при которой заводится валюта только на расходы, а прибыль оседает в офшорах. Естественно, есть некоторое количество небольших предприятий, которые работают непосредственно с настоящими иностранцами, но погоду на рынке, судя по цифрам, они не делают.
Василь-Рівне написав:А кошти сюди вже заводять при потребі у вигляді інвестицій висвітлюючи себе мало не бескорисливими і вболіваючими за долю країни благодійниками.
Инвестиции бескорыстными не бывают. По определению Да. Возвращаются деньги обычно в виде инвестиций. Хорошо, что возвращаются. В результате имеет место только минимизация налогов, с которой нужно смириться как с неизбежным злом - лекарства нигде в мире еще не придумали.
Сибарит написав:Но Вы забыли про расходы в валюте. Предприятия-экспортеры почти всегда являются и импортерами. Они импортируют оборудование, комплектующие, ..
Мені здається, що це чисто теоретично. Головні експортери у нас це агросектор. Фермер чи агрокомпанія продала зерно агротрейдеру за валюту. Він її продає і купує тут - дизпаливо за гривню, засоби захисту за гривню, трактор за гривню, запчастини за гривню і т.і.. Другий найбільший експортер - металургія - сировина купується за гривню, електрика за гривню, на зарплату гривня, податки гривня, а от на рахунок обладнання не знаю, але мені здається якби його постійно закупляли та модернізували виробництво, то вони, напевне, напівфабрикатами чи низькосортними сортами сталі та чавуну чушками не торгували і для приміру бронесталь та бронепластини для ЗСУ ми би не імпортували з Швейцарії, Польщі і т.і. P.S. До речі, знаю ексдиректора солідного склозаводу: https://ua.verallia.com/kontakti/v-ukra-n , вони на 95% експортери, так там вся сировина на 100% вітчизняна і і нічого вони абсолютно не імпортують - лише раз було завезено обладнання імпортне і все.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
vovan_prm написав:Василь-Рівне Вы говорите о мелком (до 100чел.) и среднем (до 1000чел) бизнесе.
Величину бізнесу у нас, на мій погляд, визначає не кількість працюючих, а обороти коштів. Ні для кого не секрет, що компанії, зареєстровані в квартирах з кількістю працівників із трьох осіб, виграють державні тендери на сотні мільйонів, я їх не можу назвати дрібним бізнесом, а Ви?
Размер бизнеса в международной терминологии определяется всего одним критерием - количеством лиц занятых на постоянной основе.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
vovan_prm написав:Размер бизнеса в международной терминологии определяется всего одним критерием - количеством лиц занятых на постоянной основе.
Оооо то це Ви про РФ і Україну, а в світі не все так однозначно і дуже складно, наприклад, найпростіше : Критерии отнесения предприятия к категории малых различны:
– величина капитала и объем продаж (Великобритания, Италия, Япония);
– немонополистическое положение на рынке (США);
– правовой статус (Франция);
– форма собственности (Венгрия);
– различия между ремесленной и промышленной фирмой (Германия);
– независимое или зависимое положение в крупной производственной структуре (Япония) и т.д. [4].
Подобная множественность критериев связана с потребностью в выделении наиболее емких и общих оценок, характеризующих малый бизнес как с количественной, так и с качественной стороны. А ось тут все значно складніше : https://info.wikireading.ru/246408
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне экономистам, в отличии от публицистов, не нужно такое количество критериев. И не надо путать с государственной классификацией. Можно перечислить ряд причин почему так. Но скорее всего это вряд ли кого-то заинтересует. П.С. в будущем не обременяйте себя бросанием ссылок на интернет-источники.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
vovan_prm написав:экономистам, в отличии от публицистов, не нужно такое количество критериев
В то же время существуют крупномасштабные исследования западных экономистов по выработке обобщенного определения для малых фирм. В частности, Р. Бруксбэнк [Brooksbank R. Defining the small business: a new classification of company size/ Entrepreneurship Regional Development, Taylor Francis Ltd. – 1991, № 3, pp. 17–31] предлагает для выработки обобщенного определения малого бизнеса установить, что есть размер предприятия, как следует измерять размер и где проходит линия раздела. Это связано с тем, что в разное время разными авторами предлагались такие варианты раскрытия понятия размера предприятия, как, например, «масштабность операций» («the scale of operations») или «пределы организации (организационной структуры) и ее ответственности (задач)» («the scope of an organization and its responsibilities») [65].
vovan_prm написав:П.С. в будущем не обременяйте себя бросанием ссылок на интернет-источники.
Ого, що за менторський тон? Хто давав Вам тут право надавати накази? Я лише в процесі дискусії вказав, що не згоден з Вашими категоричними твердженнями і підтвердив це посиланнями. Що не так? Корону зачепив, ну вибачайте, але ведіть себе толерантно в подальшому і нікому ТУТ не вказуйте, що робити, бо зразу підкажуть куди Вам йти Це форум, де кожен має право висвітлювати свої думки, а не вислухувати чиїсь високомірні вказівки, чи я не правий?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.