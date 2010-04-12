Додано: Вів 18 чер, 2019 20:59

Василь-Рівне написав: Не зовсім зрозумів при чому тут офшори, наприклад: бізнес отримав виручку 100 доларів - 90 доларів продав бо треба оборотні кошти + витрати + податки + зарплата і т.і., 10 доларів залишив в якості прибутку - як сюди прикрутити офшор? Не зовсім зрозумів при чому тут офшори, наприклад: бізнес отримав виручку 100 доларів - 90 доларів продав бо треба оборотні кошти + витрати + податки + зарплата і т.і., 10 доларів залишив в якості прибутку - як сюди прикрутити офшор?

Василь-Рівне написав: А кошти сюди вже заводять при потребі у вигляді інвестицій висвітлюючи себе мало не бескорисливими і вболіваючими за долю країни благодійниками. А кошти сюди вже заводять при потребі у вигляді інвестицій висвітлюючи себе мало не бескорисливими і вболіваючими за долю країни благодійниками.

Я с Вами согласен, что 10% чистой прибыли в среднем по стране - это нормальный результат. И эта прибыль могла бы остаться в валюте. Но Вы забыли про расходы в валюте. Предприятия-экспортеры почти всегда являются и импортерами. Они импортируют оборудование, комплектующие, ... Для этих покупок они валюту оставляют (бессмысленно продавать, а потом покупать). 10% на эти цели выглядят очень скромно, а коль они ушли на расходы, прибыли не остается. Вот и получается классическая схема, при которой заводится валюта только на расходы, а прибыль оседает в офшорах.Естественно, есть некоторое количество небольших предприятий, которые работают непосредственно с настоящими иностранцами, но погоду на рынке, судя по цифрам, они не делают.Инвестиции бескорыстными не бывают. По определениюДа. Возвращаются деньги обычно в виде инвестиций. Хорошо, что возвращаются. В результате имеет место только минимизация налогов, с которой нужно смириться как с неизбежным злом - лекарства нигде в мире еще не придумали.