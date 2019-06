Додано: Вів 18 чер, 2019 21:55

vovan_prm написав: экономистам, в отличии от публицистов, не нужно такое количество критериев экономистам, в отличии от публицистов, не нужно такое количество критериев

западных экономистов

vovan_prm написав: П.С. в будущем не обременяйте себя бросанием ссылок на интернет-источники. П.С. в будущем не обременяйте себя бросанием ссылок на интернет-источники.

В то же время существуют крупномасштабные исследованияпо выработке обобщенного определения для малых фирм. В частности, Р. Бруксбэнк [Brooksbank R. Defining the small business: a new classification of company size/ Entrepreneurship Regional Development, Taylor Francis Ltd. – 1991, № 3, pp. 17–31] предлагает для выработки обобщенного определения малого бизнеса установить, что есть размер предприятия, как следует измерять размер и где проходит линия раздела. Это связано с тем, что в разное время разными авторами предлагались такие варианты раскрытия понятия размера предприятия, как, например, «масштабность операций» («the scale of operations») или «пределы организации (организационной структуры) и ее ответственности (задач)» («the scope of an organization and its responsibilities») [65].Ого, що за менторський тон? Хто давав Вам тут право надавати накази? Я лише в процесі дискусії вказав, що не згоден з Вашими категоричними твердженнями і підтвердив це посиланнями. Що не так? Корону зачепив, ну вибачайте, але ведіть себе толерантно в подальшому і нікому ТУТ не вказуйте, що робити, бо зразу підкажуть куди Вам йтиЦе форум, де кожен має право висвітлювати свої думки, а не вислухувати чиїсь високомірні вказівки, чи я не правий?