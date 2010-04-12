RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1339134013411342

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 539
1. меньше 27
27%
148
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 539
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:53

Василь-Рівне Вы говорите о мелком (до 100чел.) и среднем (до 1000чел) бизнесе.
Весь крупный бизнес имеет юрисдикцию с устойчивыми правовыми традициями, что "в народе" принято называть офф-шорами.

По-факту же крупнейшим офф-шором для микро-бизнеса (до 10 чел.) в Европе является Украина.
Не многие способны оценить внутри-украинский офф-шор, ибо привыкли воспринимать его данность.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 09.09.14
Подякував: 752 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:55

всі переживають за зовнішній держборг неньки. а от для прикладу Італія має в 2000 разів більший і не париться


Розмір державного боргу Італії, через який країні загрожує штраф, досяг в квітні 2019 року рівня в 2,373 трлн євро, що стало історичним максимумом. У порівнянні з березнем держборг країни зріс на 14,8 млрд євро.


https://news.finance.ua/ua/news/-/45114 ... nyj-rekord
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5360
З нами з: 01.06.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Василь-Рівне Вы говорите о мелком (до 100чел.) и среднем (до 1000чел) бизнесе.

Величину бізнесу у нас, на мій погляд, визначає не кількість працюючих, а обороти коштів. Ні для кого не секрет, що компанії, зареєстровані в квартирах з кількістю працівників із трьох осіб, виграють державні тендери на сотні мільйонів, я їх не можу назвати дрібним бізнесом, а Ви?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 18 чер, 2019 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4869 раз.
Подякували: 2137 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:Не зовсім зрозумів при чому тут офшори, наприклад: бізнес отримав виручку 100 доларів - 90 доларів продав бо треба оборотні кошти + витрати + податки + зарплата і т.і., 10 доларів залишив в якості прибутку - як сюди прикрутити офшор?

Я с Вами согласен, что 10% чистой прибыли в среднем по стране - это нормальный результат. И эта прибыль могла бы остаться в валюте. Но Вы забыли про расходы в валюте. Предприятия-экспортеры почти всегда являются и импортерами. Они импортируют оборудование, комплектующие, ... Для этих покупок они валюту оставляют (бессмысленно продавать, а потом покупать). 10% на эти цели выглядят очень скромно, а коль они ушли на расходы, прибыли не остается. Вот и получается классическая схема, при которой заводится валюта только на расходы, а прибыль оседает в офшорах.
Естественно, есть некоторое количество небольших предприятий, которые работают непосредственно с настоящими иностранцами, но погоду на рынке, судя по цифрам, они не делают.
  Василь-Рівне написав:А кошти сюди вже заводять при потребі у вигляді інвестицій висвітлюючи себе мало не бескорисливими і вболіваючими за долю країни благодійниками.

Инвестиции бескорыстными не бывают. По определению :)
Да. Возвращаются деньги обычно в виде инвестиций. Хорошо, что возвращаются. В результате имеет место только минимизация налогов, с которой нужно смириться как с неизбежным злом - лекарства нигде в мире еще не придумали.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3960
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 2521 раз.
 
Профіль
5
4
5
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Но Вы забыли про расходы в валюте. Предприятия-экспортеры почти всегда являются и импортерами. Они импортируют оборудование, комплектующие, ..

Мені здається, що це чисто теоретично. Головні експортери у нас це агросектор. Фермер чи агрокомпанія продала зерно агротрейдеру за валюту. Він її продає і купує тут - дизпаливо за гривню, засоби захисту за гривню, трактор за гривню, запчастини за гривню і т.і.. Другий найбільший експортер - металургія - сировина купується за гривню, електрика за гривню, на зарплату гривня, податки гривня, а от на рахунок обладнання не знаю, але мені здається якби його постійно закупляли та модернізували виробництво, то вони, напевне, напівфабрикатами чи низькосортними сортами сталі та чавуну чушками не торгували і для приміру бронесталь та бронепластини для ЗСУ ми би не імпортували з Швейцарії, Польщі і т.і.
P.S. До речі, знаю ексдиректора солідного склозаводу: https://ua.verallia.com/kontakti/v-ukra-n , вони на 95% експортери, так там вся сировина на 100% вітчизняна і і нічого вони абсолютно не імпортують - лише раз було завезено обладнання імпортне і все. :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4869 раз.
Подякували: 2137 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:18

  Василь-Рівне написав:
  vovan_prm написав:Василь-Рівне Вы говорите о мелком (до 100чел.) и среднем (до 1000чел) бизнесе.

Величину бізнесу у нас, на мій погляд, визначає не кількість працюючих, а обороти коштів. Ні для кого не секрет, що компанії, зареєстровані в квартирах з кількістю працівників із трьох осіб, виграють державні тендери на сотні мільйонів, я їх не можу назвати дрібним бізнесом, а Ви?

Размер бизнеса в международной терминологии определяется всего одним критерием - количеством лиц занятых на постоянной основе.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 09.09.14
Подякував: 752 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Размер бизнеса в международной терминологии определяется всего одним критерием - количеством лиц занятых на постоянной основе.

Оооо то це Ви про РФ і Україну, а в світі не все так однозначно і дуже складно, наприклад, найпростіше :
Критерии отнесения предприятия к категории малых различны:

– величина капитала и объем продаж (Великобритания, Италия, Япония);

– немонополистическое положение на рынке (США);

– правовой статус (Франция);

– форма собственности (Венгрия);

– различия между ремесленной и промышленной фирмой (Германия);

– независимое или зависимое положение в крупной производственной структуре (Япония) и т.д. [4].

Подобная множественность критериев связана с потребностью в выделении наиболее емких и общих оценок, характеризующих малый бизнес как с количественной, так и с качественной стороны.
А ось тут все значно складніше : https://info.wikireading.ru/246408
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4869 раз.
Подякували: 2137 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:32

Трошки гумору вам в тему ... ну, про "какую страну просралі" ...
Гарного настрою і оптимізму ! Все буДЕ ЮСД :) Ну і ГРивня !!!

Зображення
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 271
З нами з: 27.02.19
Подякував: 63 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:43

Василь-Рівне экономистам, в отличии от публицистов, не нужно такое количество критериев. И не надо путать с государственной классификацией. Можно перечислить ряд причин почему так. Но скорее всего это вряд ли кого-то заинтересует.
П.С. в будущем не обременяйте себя бросанием ссылок на интернет-источники.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 09.09.14
Подякував: 752 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:экономистам, в отличии от публицистов, не нужно такое количество критериев

В то же время существуют крупномасштабные исследования западных экономистов по выработке обобщенного определения для малых фирм. В частности, Р. Бруксбэнк [Brooksbank R. Defining the small business: a new classification of company size/ Entrepreneurship Regional Development, Taylor Francis Ltd. – 1991, № 3, pp. 17–31] предлагает для выработки обобщенного определения малого бизнеса установить, что есть размер предприятия, как следует измерять размер и где проходит линия раздела. Это связано с тем, что в разное время разными авторами предлагались такие варианты раскрытия понятия размера предприятия, как, например, «масштабность операций» («the scale of operations») или «пределы организации (организационной структуры) и ее ответственности (задач)» («the scope of an organization and its responsibilities») [65].
  vovan_prm написав:П.С. в будущем не обременяйте себя бросанием ссылок на интернет-источники.

Ого, що за менторський тон? Хто давав Вам тут право надавати накази? Я лише в процесі дискусії вказав, що не згоден з Вашими категоричними твердженнями і підтвердив це посиланнями. Що не так? Корону зачепив, ну вибачайте, але ведіть себе толерантно в подальшому і нікому ТУТ не вказуйте, що робити, бо зразу підкажуть куди Вам йти :mrgreen: Це форум, де кожен має право висвітлювати свої думки, а не вислухувати чиїсь високомірні вказівки, чи я не правий?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4869 раз.
Подякували: 2137 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1339134013411342
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1505, 1506, 1507
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15062 1779455
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 21:50
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6639 1431085
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 13:10
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274543
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.