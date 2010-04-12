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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1340134113421343

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 539
1. меньше 27
27%
148
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 539
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:19

  greenozon написав:всі переживають за зовнішній держборг неньки. а от для прикладу Італія має в 2000 разів більший і не париться


Розмір державного боргу Італії, через який країні загрожує штраф, досяг в квітні 2019 року рівня в 2,373 трлн євро, що стало історичним максимумом. У порівнянні з березнем держборг країни зріс на 14,8 млрд євро.


https://news.finance.ua/ua/news/-/45114 ... nyj-rekord

А у Америки 22 с чем-то трюлика.
hxbbgaf
 
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