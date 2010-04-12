|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:19
greenozon написав:
всі переживають за зовнішній держборг неньки. а от для прикладу Італія має в 2000 разів більший і не париться
Розмір державного боргу Італії, через який країні загрожує штраф, досяг в квітні 2019 року рівня в 2,373 трлн євро, що стало історичним максимумом. У порівнянні з березнем держборг країни зріс на 14,8 млрд євро.https://news.finance.ua/ua/news/-/45114 ... nyj-rekord
А у Америки 22 с чем-то трюлика.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20605
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1239 раз.
- Подякували: 2033 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6640
|1431138
|
|
|15062
|1779500
|
|
|159
|274543
|
|