RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1340134113421343

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 540
1. меньше 27
28%
149
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 540
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 07:44

  Василь-Рівне написав:
  Сибарит написав:Но Вы забыли про расходы в валюте. Предприятия-экспортеры почти всегда являются и импортерами. Они импортируют оборудование, комплектующие, ..

Мені здається, що це чисто теоретично. Головні експортери у нас це агросектор. Фермер чи агрокомпанія продала зерно агротрейдеру за валюту. Він її продає і купує тут - дизпаливо за гривню, засоби захисту за гривню, трактор за гривню, запчастини за гривню і т.і.. Другий найбільший експортер - металургія - сировина купується за гривню, електрика за гривню, на зарплату гривня, податки гривня, а от на рахунок обладнання не знаю, але мені здається якби його постійно закупляли та модернізували виробництво, то вони, напевне, напівфабрикатами чи низькосортними сортами сталі та чавуну чушками не торгували і для приміру бронесталь та бронепластини для ЗСУ ми би не імпортували з Швейцарії, Польщі і т.і.
P.S. До речі, знаю ексдиректора солідного склозаводу: https://ua.verallia.com/kontakti/v-ukra-n , вони на 95% експортери, так там вся сировина на 100% вітчизняна і і нічого вони абсолютно не імпортують - лише раз було завезено обладнання імпортне і все. :wink:


Не теоретически. Предприятия-экспортеры, которые я знаю, являются и импортерами. Знаю производство, которое продукцию продаёт у нас и на экспорт, и при этом бОльшую часть сырья импортирует, т.к. у нас качественного попросту не производят. Это даже сырьё! Про оборудование и речи нет.
Mazay256
 
Повідомлень: 399
З нами з: 15.06.16
Подякував: 105 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1340134113421343
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1505, 1506, 1507
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15063 1779803
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 чер, 2019 00:09
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 663, 664, 665
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6640 1431265
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 22:32
change_pm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274571
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.