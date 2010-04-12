Сибарит написав:Но Вы забыли про расходы в валюте. Предприятия-экспортеры почти всегда являются и импортерами. Они импортируют оборудование, комплектующие, ..
Мені здається, що це чисто теоретично. Головні експортери у нас це агросектор. Фермер чи агрокомпанія продала зерно агротрейдеру за валюту. Він її продає і купує тут - дизпаливо за гривню, засоби захисту за гривню, трактор за гривню, запчастини за гривню і т.і.. Другий найбільший експортер - металургія - сировина купується за гривню, електрика за гривню, на зарплату гривня, податки гривня, а от на рахунок обладнання не знаю, але мені здається якби його постійно закупляли та модернізували виробництво, то вони, напевне, напівфабрикатами чи низькосортними сортами сталі та чавуну чушками не торгували і для приміру бронесталь та бронепластини для ЗСУ ми би не імпортували з Швейцарії, Польщі і т.і. P.S. До речі, знаю ексдиректора солідного склозаводу: https://ua.verallia.com/kontakti/v-ukra-n , вони на 95% експортери, так там вся сировина на 100% вітчизняна і і нічого вони абсолютно не імпортують - лише раз було завезено обладнання імпортне і все.
Не теоретически. Предприятия-экспортеры, которые я знаю, являются и импортерами. Знаю производство, которое продукцию продаёт у нас и на экспорт, и при этом бОльшую часть сырья импортирует, т.к. у нас качественного попросту не производят. Это даже сырьё! Про оборудование и речи нет.