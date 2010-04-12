Сибарит написав:Но Вы забыли про расходы в валюте. Предприятия-экспортеры почти всегда являются и импортерами. Они импортируют оборудование, комплектующие, ..
Мені здається, що це чисто теоретично. Головні експортери у нас це агросектор. Фермер чи агрокомпанія продала зерно агротрейдеру за валюту. Він її продає і купує тут - дизпаливо за гривню, засоби захисту за гривню, трактор за гривню, запчастини за гривню і т.і.. Другий найбільший експортер - металургія - сировина купується за гривню, електрика за гривню, на зарплату гривня, податки гривня, а от на рахунок обладнання не знаю, але мені здається якби його постійно закупляли та модернізували виробництво, то вони, напевне, напівфабрикатами чи низькосортними сортами сталі та чавуну чушками не торгували і для приміру бронесталь та бронепластини для ЗСУ ми би не імпортували з Швейцарії, Польщі і т.і. P.S. До речі, знаю ексдиректора солідного склозаводу: https://ua.verallia.com/kontakti/v-ukra-n , вони на 95% експортери, так там вся сировина на 100% вітчизняна і і нічого вони абсолютно не імпортують - лише раз було завезено обладнання імпортне і все.
Не теоретически. Предприятия-экспортеры, которые я знаю, являются и импортерами. Знаю производство, которое продукцию продаёт у нас и на экспорт, и при этом бОльшую часть сырья импортирует, т.к. у нас качественного попросту не производят. Это даже сырьё! Про оборудование и речи нет.
ЗЫ Я к чему: представление, что можно экспортировать продукцию в ту же Европу, сделанную из наших, извините, говна и палок - ошибочно, продать им получается только качественную продукцию, которая производится на хорошем импортном оборудовании, которое попросит качественного сырья
hxbbgaf написав:Да, чувак несет бред. Сезонный минимум уже пройден. А максимум в этом году может быть гораздо выше из-за непонятнок с МВФом, Приватом, огромного долга населения за коммуналку, больших долговых выплат.
Ага, и при этом всегда оказывается прав Сезонный минимум это сколько и какого сезона? Лето только началось, если говорить о годе - то до минимума еще далеко
Так что там про сезонный минимум...?
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
greenozon написав:всі переживають за зовнішній держборг неньки. а от для прикладу Італія має в 2000 разів більший і не париться
Розмір державного боргу Італії, через який країні загрожує штраф, досяг в квітні 2019 року рівня в 2,373 трлн євро, що стало історичним максимумом. У порівнянні з березнем держборг країни зріс на 14,8 млрд євро.
Starikan написав:Неужели и вы верите в государственного мессию?
Держава ніколи і нічого не буде давати бізнесу. Вона буде лише забирати, забирати і забирати всіма доступними їй, законними і не дуже методами. Так було, так є і так буде завжди! Ніяких ілюзій - це тим хто не в бізнесі, а планує йти в бізнес, в наголос - щоб не було потім гірких розчарувань та розбиття рожевих мрій.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
vovan_prm написав:Василь-Рівне Вы говорите о мелком (до 100чел.) и среднем (до 1000чел) бизнесе. Весь крупный бизнес имеет юрисдикцию с устойчивыми правовыми традициями, что "в народе" принято называть офф-шорами.
По-факту же крупнейшим офф-шором для микро-бизнеса (до 10 чел.) в Европе является Украина. Не многие способны оценить внутри-украинский офф-шор, ибо привыкли воспринимать его данность.
вы имеете ввиду ЧЛП ( ФОП по укр.) и единый налог ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html