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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1341134213431344>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 540
1. меньше 27
28%
149
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 540
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 07:44

  Василь-Рівне написав:
  Сибарит написав:Но Вы забыли про расходы в валюте. Предприятия-экспортеры почти всегда являются и импортерами. Они импортируют оборудование, комплектующие, ..

Мені здається, що це чисто теоретично. Головні експортери у нас це агросектор. Фермер чи агрокомпанія продала зерно агротрейдеру за валюту. Він її продає і купує тут - дизпаливо за гривню, засоби захисту за гривню, трактор за гривню, запчастини за гривню і т.і.. Другий найбільший експортер - металургія - сировина купується за гривню, електрика за гривню, на зарплату гривня, податки гривня, а от на рахунок обладнання не знаю, але мені здається якби його постійно закупляли та модернізували виробництво, то вони, напевне, напівфабрикатами чи низькосортними сортами сталі та чавуну чушками не торгували і для приміру бронесталь та бронепластини для ЗСУ ми би не імпортували з Швейцарії, Польщі і т.і.
P.S. До речі, знаю ексдиректора солідного склозаводу: https://ua.verallia.com/kontakti/v-ukra-n , вони на 95% експортери, так там вся сировина на 100% вітчизняна і і нічого вони абсолютно не імпортують - лише раз було завезено обладнання імпортне і все. :wink:


Не теоретически. Предприятия-экспортеры, которые я знаю, являются и импортерами. Знаю производство, которое продукцию продаёт у нас и на экспорт, и при этом бОльшую часть сырья импортирует, т.к. у нас качественного попросту не производят. Это даже сырьё! Про оборудование и речи нет.

ЗЫ Я к чему: представление, что можно экспортировать продукцию в ту же Европу, сделанную из наших, извините, говна и палок - ошибочно, продать им получается только качественную продукцию, которая производится на хорошем импортном оборудовании, которое попросит качественного сырья :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:16

  Alex2006 написав:
  hxbbgaf написав:Да, чувак несет бред. Сезонный минимум уже пройден. А максимум в этом году может быть гораздо выше из-за непонятнок с МВФом, Приватом, огромного долга населения за коммуналку, больших долговых выплат.

Ага, и при этом всегда оказывается прав :) Сезонный минимум это сколько и какого сезона? Лето только началось, если говорить о годе - то до минимума еще далеко :)

Так что там про сезонный минимум...? :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:32

  greenozon написав:всі переживають за зовнішній держборг неньки. а от для прикладу Італія має в 2000 разів більший і не париться


Розмір державного боргу Італії, через який країні загрожує штраф, досяг в квітні 2019 року рівня в 2,373 трлн євро, що стало історичним максимумом. У порівнянні з березнем держборг країни зріс на 14,8 млрд євро.


https://news.finance.ua/ua/news/-/45114 ... nyj-rekord

долг Италии проблема всего ЕС
долг Украины сугубо наша проблема

26.30-26.33/26.38-26.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев, сегодня, обменки стройно продажа - 26,38, где вчера по 26,4.
И даже вчера вечером взял немного в одной по 26,35.
Пока вниз...
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:28

  холява написав: Честно сказать , уже выжали , что могли .
Дальше только "сухие тушки".
.....или ошибки при декларировании.
Где этот человек , что порядок наведет , я не знаю.....

Неужели и вы верите в государственного мессию?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:35

  g_al1 написав:Киев, сегодня, обменки стройно продажа - 26,38, где вчера по 26,4.
И даже вчера вечером взял немного в одной по 26,35.
Пока вниз...

по банкам не хотят опускаться. По другим городам тоже держат не ниже.40 :(
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Альфа онлайн вниз, уже по .40
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Неужели и вы верите в государственного мессию?

Держава ніколи і нічого не буде давати бізнесу. Вона буде лише забирати, забирати і забирати всіма доступними їй, законними і не дуже методами. Так було, так є і так буде завжди! Ніяких ілюзій - це тим хто не в бізнесі, а планує йти в бізнес, в наголос - щоб не було потім гірких розчарувань та розбиття рожевих мрій.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:55

  vovan_prm написав:Василь-Рівне Вы говорите о мелком (до 100чел.) и среднем (до 1000чел) бизнесе.
Весь крупный бизнес имеет юрисдикцию с устойчивыми правовыми традициями, что "в народе" принято называть офф-шорами.

По-факту же крупнейшим офф-шором для микро-бизнеса (до 10 чел.) в Европе является Украина.
Не многие способны оценить внутри-украинский офф-шор, ибо привыкли воспринимать его данность.

вы имеете ввиду ЧЛП ( ФОП по укр.) и единый налог ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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  prodigy написав:

свои кошты он учел?

Он свои в ульях держит, под защитой специально тренированных пчел-убийц ))
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