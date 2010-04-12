Додано: Сер 19 чер, 2019 10:27

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!

Чим сьогодні нас здивує курс?

Середа на валютному ринку пройде досить активно і напружено



У клієнтів залишається досить мало робочих днів до кінця місяця і вони будуть прискорюватися в своїх виробничих завданнях, а також у розрахунках через наближення чергових триденних свят. Це збільшить статистику торгів і призведе до деякої знервованості на ринку, особливо в дні податкових розрахунків, отримання відшкодувань ПДВ і в останні робочі дні місяця.



Сьогодні теж досить складний день. На поведінку ринку будуть впливати такі фактори:



1) Буде продана остання обов'язковий продаж відразу за декілька днів (після триденних вихідних і зарахування вчора валютних надходжень на рахунки експортерів). НБУ вчора скасував норму 30% продажів від надходжень валютної виручки і фактично з завтрашнього дня цей фактор вже не буде впливати на ринок. Але сьогодні це ще спрацює;



2) Результати аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП. Тут досить цікава ситуація.





З одного боку — загальний обсяг проданих паперів (7,9 млрд гривень в еквіваленті) досить великий, що позитивно впливає на ринок.



З іншого боку — більшість було продано в доларах і євро, а в гривні всього 1,9 млрд — що дуже мало з точки зору потреби нерезидентів у гривні для їх купівлі. Іноземці в такому випадку вже не особливо будуть продавати валюту на торгах, щоб забезпечити сьогодні розрахунки за цими гривневими облігаціями. Тому тут особливого підмоги для нацвалюти не буде;



3) Бюджетні операції клієнтів. Мабуть, найголовніший союзник для гривні сьогодні. Клієнтам треба розраховуватися по податках і вони будуть продавати валюту, щоб покрити свої зобов'язання перед державою. Це буде зміцнювати курс нацвалюти.



4) Поведінка готівкового ринку. Тут поки без змін. Своєї гри обмінки зараз не ведуть і продовжують залишатися «постачальником дешевої валюти» на міжбанк через операції банків по валютній позиції.



«Мінфін» прогнозує на середу обсяг операцій на міжбанку в межах до 440 млн доларів при укладанні до 630 угод і коридор по долару в межах 26,25-26,40 гривень.



Спекулянти знову працюватимуть «в дві сторони», але при найменших можливостях намагатумуться зіграти «на пониження». У НБУ буде можливість викуповувати долар на міжбанку в резерви, чим він і скористається.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,10- 26,30 і продаж 26,36-26,50 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,20-26,33 гривень та продаж 26,37-26,43 гривень.