vovan_prm написав:Василь-Рівне Вы говорите о мелком (до 100чел.) и среднем (до 1000чел) бизнесе. Весь крупный бизнес имеет юрисдикцию с устойчивыми правовыми традициями, что "в народе" принято называть офф-шорами.
По-факту же крупнейшим офф-шором для микро-бизнеса (до 10 чел.) в Европе является Украина. Не многие способны оценить внутри-украинский офф-шор, ибо привыкли воспринимать его данность.
вы имеете ввиду ЧЛП ( ФОП по укр.) и единый налог ?
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!! Чим сьогодні нас здивує курс? Середа на валютному ринку пройде досить активно і напружено
У клієнтів залишається досить мало робочих днів до кінця місяця і вони будуть прискорюватися в своїх виробничих завданнях, а також у розрахунках через наближення чергових триденних свят. Це збільшить статистику торгів і призведе до деякої знервованості на ринку, особливо в дні податкових розрахунків, отримання відшкодувань ПДВ і в останні робочі дні місяця.
Сьогодні теж досить складний день. На поведінку ринку будуть впливати такі фактори:
1) Буде продана остання обов'язковий продаж відразу за декілька днів (після триденних вихідних і зарахування вчора валютних надходжень на рахунки експортерів). НБУ вчора скасував норму 30% продажів від надходжень валютної виручки і фактично з завтрашнього дня цей фактор вже не буде впливати на ринок. Але сьогодні це ще спрацює;
2) Результати аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП. Тут досить цікава ситуація.
З одного боку — загальний обсяг проданих паперів (7,9 млрд гривень в еквіваленті) досить великий, що позитивно впливає на ринок.
З іншого боку — більшість було продано в доларах і євро, а в гривні всього 1,9 млрд — що дуже мало з точки зору потреби нерезидентів у гривні для їх купівлі. Іноземці в такому випадку вже не особливо будуть продавати валюту на торгах, щоб забезпечити сьогодні розрахунки за цими гривневими облігаціями. Тому тут особливого підмоги для нацвалюти не буде;
3) Бюджетні операції клієнтів. Мабуть, найголовніший союзник для гривні сьогодні. Клієнтам треба розраховуватися по податках і вони будуть продавати валюту, щоб покрити свої зобов'язання перед державою. Це буде зміцнювати курс нацвалюти.
4) Поведінка готівкового ринку. Тут поки без змін. Своєї гри обмінки зараз не ведуть і продовжують залишатися «постачальником дешевої валюти» на міжбанк через операції банків по валютній позиції.
«Мінфін» прогнозує на середу обсяг операцій на міжбанку в межах до 440 млн доларів при укладанні до 630 угод і коридор по долару в межах 26,25-26,40 гривень.
Спекулянти знову працюватимуть «в дві сторони», але при найменших можливостях намагатумуться зіграти «на пониження». У НБУ буде можливість викуповувати долар на міжбанку в резерви, чим він і скористається.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,10- 26,30 і продаж 26,36-26,50 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,20-26,33 гривень та продаж 26,37-26,43 гривень.
если поситчать что 100 млрд \ на 38 млн населения то на КАЖДОГО украинца припадает $ 2631 . каждый у кого есть родня знакомые легко может проверить эту цифру ИМХО маловероятно и завышено . Да у родных\знакомых есть такие сумы но они в гривнах и на депозитах , на гривневых депозитах ну и чуть чуть на валютных
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
овідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 19.06.2019 грн за 100 доларів США 2631.31 Гривна укрепилась на 7.5 копеек. После открытия копеек на 5 ниже вчерашнего закрытия гривна продолжила укрепление, но с очень слабой динамикой. Опустившись к 10-30 до утреннего минимума, курс чуть отскочил, а потом снова чуть опустился. Все это в пределах пары копеек. Если в данные не затесалось что-то лишнее, НБУ вчера купил 0.5 млн. Сумма совсем нетипична для интервенций. Остатки на коррсчетах чуть снизились за счет увеличения объема суточных сертификатов. Наличка после праздника начала перетекать в банки.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 14.06.2019 Усього, млн дол. США 310.8 Обороты для пятницы приличные, лучше, чем в четверг, который был похож на пятницу.
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,034755(-0,051795). Курс йшов ДОДОЛУ. Падало в середньому по 3,4755 копійки за добу. Це майже у 0.67(1.5) рази повільніше ніж падало у попередньому тижні. Та стремнина падіння більше ніж у 2 рази зменьшилась.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,005957(-0,000977). СерРічна падала на тижні в середньому по 0,5957 копійки за добу. Це у 6,10 рази швидше падіння минулого тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 2989,9430(2812,0116) млн. долярів. Виросли. Цей тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 597,99(562,40) млн. Виросли на 35,59 млн. І вони більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 534,59(531,60), які самі підросли на 2,99 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,940946. Вона на 2.39 відсотка ВИЩА за поточний МБ - 26,313081.
СередньоРічна за минулий рік на 19 червня - 26,744612 на 19,63 копійки меньша за поточну величину середнього. Курс НБУ на 19 червня минулого року - 26,4464 навпаки більше поточного курсу НБУ на 13.33 копійки. Доляр вцілому дорожчий в цьому році, а ось за поточним курсом він дешевший
Але спочатку відступимо. Бо я хочу порадити моєму молодшому товаришу, Киці з монобанку, почати дорослішати. Мяу...
Ця команда усвідомлено обрала тільки смартфони своєю платформою.
А ще дехто нещодавно вихвалявся як з бізнесової неудачі вони роблять маркетінговий хід на свою користь. Тобто, не дали банківської ліцензії, а тільки фінкомпанія в Англії, то ми будемо на цьому наголошувати, що ми не банк, і у нас немає отих приписів маленькими літерами.
Так, у Вас немає приписів, у Вас все надруковано отими маленькими літерами, бо в смартфоні інакше не можна!
І то є причиною того, що в мене досі немає картки монобанка. Бо роздивлятися в смартфоні, чого і як гасити, а ще як там депозити відкривати та інше мені дуже неперелівки за допомогою лінзи, лупи або навіть мікроскопу.
Дмитрію Олександровичу, спитайте свого батька Олександра Валерійовича, можете ще і молоде покоління спитати - брата Олексія, - якщо у них є вибір, де їм ліпше працювати: у смартфоні, чи дивайсі з великим екраном (ноутбуці, чи десктопному дивайсі розміром від 19 до 27 дюймів). Цікаво, яку відповідь Ви отримаєте?
Кицю «Шустрик», коли ти вже зробиш повноцінного веб монобанку?
А тепер щодо виборів. Таку саму помилку, що описано вище, робить і команда Зе! Що то за «Держава у смартфоні»? Смартфони - то платформа молодого покоління та юнацтва, які ще мають гарні очі.
Ви втрачаєте підтримку покоління середнього та старшого віку, та і молоді наприкінець. Тієї його частини, яка спроможня заробити на дівайс більшого розміру, ніж смартфон.
Електронна Держава - так, діджиталізація Країни - так, та тільки на всіх дівайсах!
А для старшого покоління може треба не смартфон, а смартТіВі робити з каналом зворотнього звя`зку, щоб на електронному пульті перемикання каналів людина могла натискати кнопки підримки або відмови якогось роздивляємого питання.
Ось сайт пенсійного фонду, який існує, я ніяк собі в смартфоні уявити не можу. Правда, я його і у смартТіВі не уявляю. А ось як веб сайтом на десктопі я вже навіть користувався, хоча ще сам і не пенсійного віку.
Стів Джобс, коли з`явились смартфони та планшети, може і не дослівно, але казав, що ті дівайси для людей, які споживають контент. Створювати контент за їх допомогою неможливо. І мені здається, що всі розуміють, до чого Він таке казав. Всі розуміють, що то не селфі або підслуховування з вивантаженням в інет чи зняття маршруту переміщення якоїсь особи.
Чому мені накипіло? Тому що, мабуть заради тої «смартфонізації» Держави, опозіціонери замість «гречкування» вже почали «гуглізацію» Країни. Це, мабуть, за для того, щоб ті, хто їх підтримують, мали змогу хоча б щось роздивитися у тієї «смартфонній державі». Вже і по телевізору це вихваляння для свого електорату подають.
І дійсно, то є непогана благодійна допомога пересічному українцю! І чому тільки Одеса? А в Харкові, а по Україні вцілому? Вадим Рабінович, Юрій Бойко треба потрясти мошною! А то невдовзі до головного штабу Вашої партії, та до місцевих осередків почнуть підходити обурені місцяни з плакатами: «Де мої окуляри?», або «Безкоштовні окуляри ВСІМ пенсіонерам України!»
Хай щастить.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Что-то операция Бастион умерла не начавшись. Поступления от таможни после февраля-мая где они имели положительную динамику начали сокращаться.
Да и Баканова чего-то не слышно, Зеленский ему давал две недели, прошло уже 16 дней, и тишинааа....
Январь -2,6 млрд ( 89,6% ) Февраль +1 млрд ( 104% ) Март +2,3 млрд ( 109% ) Апрель +1,1 млрд ( 104,7% ) Май +0,9 млрд ( 103,3%) Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% ) ----------- За 18 дней июня +0,006 млрд ( +0,0%)
greenozon написав:всі переживають за зовнішній держборг неньки. а от для прикладу Італія має в 2000 разів більший і не париться Розмір державного боргу Італії, через який країні загрожує штраф, досяг в квітні 2019 року рівня в 2,373 трлн євро, що стало історичним максимумом. У порівнянні з березнем держборг країни зріс на 14,8 млрд євро.
долг Италии проблема всего ЕС долг Украины сугубо наша проблема
zzzzzz написав:Что-то операция Бастион умерла не начавшись. Поступления от таможни после февраля-мая где они имели положительную динамику начали сокращаться.
Да и Баканова чего-то не слышно, Зеленский ему давал две недели, прошло уже 16 дней, и тишинааа....
Январь -2,6 млрд ( 89,6% ) Февраль +1 млрд ( 104% ) Март +2,3 млрд ( 109% ) Апрель +1,1 млрд ( 104,7% ) Май +0,9 млрд ( 103,3%) Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% ) ----------- За 18 дней июня +0,006 млрд ( +0,0%)
Баканов занял Бастион. Не может же он доить сам себя)))