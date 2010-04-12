Yuri_61 написав:Быть богатым на старости несложно. Нужно просто постоянно откладывать и инвестировать. Немного. Но каждый месяц. Всю жизнь.
24 Быть богатым на старости несложно. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Совета НБУ Тимофей Милованов.
«Вам 25 лет. Вы собираетесь работать еще 40 лет и откладывать ежемесячно 100 долларов на пенсию. Эти деньги вы вкладываете в ценные бумаги в США (да, это возможно сегодня) и ожидаете, что они в среднем будут расти на 7% в год (это консервативно ). Сколько у вас будет денег, когда вы выйдете на пенсию? », — спрашивает финансист.
И отвечает: 256000 долларов. Да. Если всю жизнь откладывать по 100 долларов в месяц, то у вас будет 265000. А если откладывать по 1000, то у вас будет 2500000 долларов.
Не верите? Посчитайте сами.
Доллар - бессмертен и не подвержен инфляции? Далее... Отложить ежемесячно 100 с 2000 несложно Отложить 100 с 1000 все еще не очень напряжно Отложить 100 с 500 - уже проблема Отложить 100 с нашей средней ЗП - нереально
antey1969 написав:Доллар - бессмертен и не подвержен инфляции? Далее... Отложить ежемесячно 100 с 2000 несложно Отложить 100 с 1000 все еще не очень напряжно Отложить 100 с 500 - уже проблема Отложить 100 с нашей средней ЗП - нереально
так предлагает в ценные бумаги а не доляры я сейчас в напряге живу: что будет с сотками? А если прям запретят как 500 евро?
antey1969 написав:Доллар - бессмертен и не подвержен инфляции? Далее... Отложить ежемесячно 100 с 2000 несложно Отложить 100 с 1000 все еще не очень напряжно Отложить 100 с 500 - уже проблема Отложить 100 с нашей средней ЗП - нереально
так предлагает в ценные бумаги а не доляры я сейчас в напряге живу: что будет с сотками? А если прям запретят как 500 евро?
3 января 1991 года был озвучен указ президента СССР Михаила Горбачева об обмене 50‑ и 100‑рублевых купюр образца 1961 года на новые. Деньги можно было обменять в течение трех дней и в размере не более 1000 рублей. В Сбербанке с вклада можно было получить только 500 рублей новыми.
По заявлениям властей, эта мера должна была заморозить нетрудовые доходы, средства спекулянтов, коррупционеров, теневого бизнеса и фальшивые деньги, а в результате ‑ сжать денежную массу и остановить инфляцию.
каковы ваши мнения о реальности данных шагов? с одной стороны у нас банки у которых лицензии как пирожки горячие улетают и опасения грефа об отключении от свифта что подрывает веру в безналичный доллар а с другой экономический новатор трамп
Отсутствие признаков ослабления Некоторые видные экономисты, в том числе Рогофф и бывший министр финансов США Лоренс Саммерс, выступают за поэтапную отмену крупных купюр, с тем чтобы противодействовать уклонению от уплаты налогов и другим формам коррупции. Индия и страны зоны евро в последние годы поступили именно таким образом: Резервный банк Индии изъял из обращения банкноты в 500 и 1000 рупий и лишил их статуса законного платежного средства в 2016 году, что имело разрушительные последствия, тогда как Европейский центральный банк прекратил изготовление и выпуск банкноты в 500 евро в начале 2019 года. Однако нет никаких признаков того, что «бенджамины» скоро исчезнут. Причины для сохранения 100-долларовой купюры включают затраты на замену таких банкнот большим числом 50-долларовых купюр, возможные экономические последствия такой меры и неизбежное сокращение эмиссионного дохода, — прибыли, которую государство получает от выпуска денежных знаков. (Производство 100-долларовой купюры обходится государству в 14 центов, что обеспечивает немалую прибыль; Рогофф считает, что любые потери будут компенсированы уменьшением уклонения от налогов и снижением преступности.) Интересно, что об этом подумал бы Бенджамин Франклин? Он — отец-основатель, который, как известно, говорил, что «сэкономленный цент — заработанный цент», который изображен не только на самой ценной банкноте страны, но и, возможно, на самой востребованной в мире бумажной валюте. Несмотря на значительные успехи в развитии систем цифровых платежей, популярность купюр с его изображением не подает никаких признаков ослабления. МЕЛИНДА УИР — сотрудник редакции «Финансы иразвитие».