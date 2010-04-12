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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 13431344134513461347>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 541
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 541
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:14

  Yuri_61 написав:Быть богатым на старости несложно. Нужно просто постоянно откладывать и инвестировать. Немного. Но каждый месяц. Всю жизнь.

24
Быть богатым на старости несложно.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Совета НБУ Тимофей Милованов.

«Вам 25 лет. Вы собираетесь работать еще 40 лет и откладывать ежемесячно 100 долларов на пенсию. Эти деньги вы вкладываете в ценные бумаги в США (да, это возможно сегодня) и ожидаете, что они в среднем будут расти на 7% в год (это консервативно ). Сколько у вас будет денег, когда вы выйдете на пенсию? », — спрашивает финансист.

И отвечает: 256000 долларов. Да. Если всю жизнь откладывать по 100 долларов в месяц, то у вас будет 265000. А если откладывать по 1000, то у вас будет 2500000 долларов.

Не верите? Посчитайте сами.

Доллар - бессмертен и не подвержен инфляции? :shock:
Далее...
Отложить ежемесячно 100 с 2000 несложно
Отложить 100 с 1000 все еще не очень напряжно
Отложить 100 с 500 - уже проблема
Отложить 100 с нашей средней ЗП - нереально
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:21

  antey1969 написав:Доллар - бессмертен и не подвержен инфляции? :shock:
Далее...
Отложить ежемесячно 100 с 2000 несложно
Отложить 100 с 1000 все еще не очень напряжно
Отложить 100 с 500 - уже проблема
Отложить 100 с нашей средней ЗП - нереально


так предлагает в ценные бумаги а не доляры :)
я сейчас в напряге живу: что будет с сотками? А если прям запретят как 500 евро?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:25

  Yuri_61 написав:
  antey1969 написав:Доллар - бессмертен и не подвержен инфляции? :shock:
Далее...
Отложить ежемесячно 100 с 2000 несложно
Отложить 100 с 1000 все еще не очень напряжно
Отложить 100 с 500 - уже проблема
Отложить 100 с нашей средней ЗП - нереально


так предлагает в ценные бумаги а не доляры :)
я сейчас в напряге живу: что будет с сотками? А если прям запретят как 500 евро?

Все в гривну - ее уж точно не запретят. :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

3 января 1991 года был озвучен указ президента СССР Михаила Горбачева об обмене 50‑ и 100‑рублевых купюр образца 1961 года на новые. Деньги можно было обменять в течение трех дней и в размере не более 1000 рублей. В Сбербанке с вклада можно было получить только 500 рублей новыми.

По заявлениям властей, эта мера должна была заморозить нетрудовые доходы, средства спекулянтов, коррупционеров, теневого бизнеса и фальшивые деньги, а в результате ‑ сжать денежную массу и остановить инфляцию.

каковы ваши мнения о реальности данных шагов?
с одной стороны у нас банки у которых лицензии как пирожки горячие улетают и опасения грефа об отключении от свифта что подрывает веру в безналичный доллар а с другой экономический новатор трамп
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Отменят ли сотку?
Преступники и коррупционеры предпочитают банкноты в 500 евро, 100 долларов США и 50 фунтов стерлингов, отмечает Daily Mail.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 19 чер, 2019 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:34

  Yuri_61 написав:Отменят ли сотку?

Да
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:36

  THB написав:
  Yuri_61 написав:Отменят ли сотку?

Да

Беру сотки с дисконтом 30% - спешите, пока побожески
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Отсутствие признаков ослабления
Некоторые видные экономисты, в том числе Рогофф и бывший министр финансов США Лоренс Саммерс, выступают за поэтапную отмену крупных купюр, с тем чтобы
противодействовать уклонению от уплаты налогов и другим формам коррупции. Индия и страны зоны евро
в последние годы поступили именно таким образом:
Резервный банк Индии изъял из обращения банкноты
в 500 и 1000 рупий и лишил их статуса законного платежного средства в 2016 году, что имело разрушительные
последствия, тогда как Европейский центральный банк
прекратил изготовление и выпуск банкноты в 500 евро
в начале 2019 года.
Однако нет никаких признаков того, что «бенджамины»
скоро исчезнут. Причины для сохранения 100-долларовой
купюры включают затраты на замену таких банкнот большим числом 50-долларовых купюр, возможные экономические последствия такой меры и неизбежное сокращение
эмиссионного дохода, — прибыли, которую государство
получает от выпуска денежных знаков. (Производство
100-долларовой купюры обходится государству в 14 центов, что обеспечивает немалую прибыль; Рогофф считает,
что любые потери будут компенсированы уменьшением
уклонения от налогов и снижением преступности.)
Интересно, что об этом подумал бы Бенджамин
Франклин? Он — отец-основатель, который, как известно,
говорил, что «сэкономленный цент — заработанный
цент», который изображен не только на самой ценной
банкноте страны, но и, возможно, на самой востребованной в мире бумажной валюте. Несмотря на значительные
успехи в развитии систем цифровых платежей, популярность купюр с его изображением не подает никаких признаков ослабления.
МЕЛИНДА УИР — сотрудник редакции «Финансы иразвитие».
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:37

  THB написав:
  Yuri_61 написав:Отменят ли сотку?

Да


що ж робити? А як же на пенсію накопити?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 19 чер, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смотрю я, что в банках курс, по сравнению со вчера, где стабилен, а где немного подрос к вечеру, завтра вверх ?
Ваши ставки
Igor3777
 
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