Додано: Сер 19 чер, 2019 14:37

Отсутствие признаков ослабления

Некоторые видные экономисты, в том числе Рогофф и бывший министр финансов США Лоренс Саммерс, выступают за поэтапную отмену крупных купюр, с тем чтобы

противодействовать уклонению от уплаты налогов и другим формам коррупции. Индия и страны зоны евро

в последние годы поступили именно таким образом:

Резервный банк Индии изъял из обращения банкноты

в 500 и 1000 рупий и лишил их статуса законного платежного средства в 2016 году, что имело разрушительные

последствия, тогда как Европейский центральный банк

прекратил изготовление и выпуск банкноты в 500 евро

в начале 2019 года.

Однако нет никаких признаков того, что «бенджамины»

скоро исчезнут. Причины для сохранения 100-долларовой

купюры включают затраты на замену таких банкнот большим числом 50-долларовых купюр, возможные экономические последствия такой меры и неизбежное сокращение

эмиссионного дохода, — прибыли, которую государство

получает от выпуска денежных знаков. (Производство

100-долларовой купюры обходится государству в 14 центов, что обеспечивает немалую прибыль; Рогофф считает,

что любые потери будут компенсированы уменьшением

уклонения от налогов и снижением преступности.)

Интересно, что об этом подумал бы Бенджамин

Франклин? Он — отец-основатель, который, как известно,

говорил, что «сэкономленный цент — заработанный

цент», который изображен не только на самой ценной

банкноте страны, но и, возможно, на самой востребованной в мире бумажной валюте. Несмотря на значительные

успехи в развитии систем цифровых платежей, популярность купюр с его изображением не подает никаких признаков ослабления.

МЕЛИНДА УИР — сотрудник редакции «Финансы иразвитие».