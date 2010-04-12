Додано: Сер 19 чер, 2019 14:41

НАК "Нафтогаз України" завершив виплати за кредитними угодами на 500 млн дол. США, що були отримані під гарантії Світового банку та під державні гарантії України для закупівлі газу.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Нафтогазу.

"Нафтогаз завершив виплати за кредитними угодами на 500 млн доларів США, отриманими під гарантії Світового банку та під державні гарантії України", - йдеться у повідомленні.

Кредитні угоди на 500 млн доларів США, забезпечені гарантіями Світового банку та державною гарантією, Нафтогаз підписав 30 грудня 2016 року. В межах залученого фінансування Нафтогаз протягом двох років закупив близько 5 млрд кубометрів газу з європейського напрямку.