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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1344134513461347>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 541
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 541
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:40

  Yuri_61 написав:3 января 1991 года был озвучен указ президента СССР Михаила Горбачева об обмене 50‑ и 100‑рублевых купюр образца 1961 года на новые. Деньги можно было обменять в течение трех дней и в размере не более 1000 рублей. В Сбербанке с вклада можно было получить только 500 рублей новыми.

каковы ваши мнения о реальности данных шагов?
с одной стороны у нас банки у которых лицензии как пирожки горячие улетают и опасения грефа об отключении от свифта что подрывает веру в безналичный доллар а с другой экономический новатор трамп


Не путайте страну, в которой людей грузят, как скот, в теплушки и развозят за тыщи км без суда и следствия, с нормальными кап. странами.

Доллар может обесцениться, конечно, но мыслить "запретами" - это совок.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:41

НАК "Нафтогаз України" завершив виплати за кредитними угодами на 500 млн дол. США, що були отримані під гарантії Світового банку та під державні гарантії України для закупівлі газу.
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Нафтогазу.
"Нафтогаз завершив виплати за кредитними угодами на 500 млн доларів США, отриманими під гарантії Світового банку та під державні гарантії України", - йдеться у повідомленні.
Кредитні угоди на 500 млн доларів США, забезпечені гарантіями Світового банку та державною гарантією, Нафтогаз підписав 30 грудня 2016 року. В межах залученого фінансування Нафтогаз протягом двох років закупив близько 5 млрд кубометрів газу з європейського напрямку.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:42

  Igor3777 написав:Смотрю я, что в банках курс, по сравнению со вчера, где стабилен, а где немного подрос к вечеру, завтра вверх ?
Ваши ставки

Не вижу по банкам серьезных подъемов, разве что Аваль чуток вверх,что удивительно - обычно у него маржа задрана.
Завтра будем посмотреть. Возможно попробуем сходить на 5-10 копеек вверх на МБ
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:42

  Yuri_61 написав:
  THB написав:
  Yuri_61 написав:Отменят ли сотку?

Да


що ж робити? А як же на пенсію накопити?


Пользуйтесь банками.
под "отменой" крупных купюр подразумевается, что их перестанут выпускать, и принимать в магазинах. А положить их на счет в банке вам ничего не помешает. Кроме финмониторинга :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:43

  THB написав:
  Yuri_61 написав:Отменят ли сотку?

Да


Кто не знал, есть купюры баксов номиналом и выше 100 баксов, да, старые они, но их спокойно примут в любом банке Америки, мож даж и в магазине, их тоже под нож если 100-ку отменять ? :mrgreen:
Бакс - он тем и ценен, в отличии от множества других валют, что какие бы не были передряги, он остаётся баксом(а не фантиками). Ничего не отменят, как по мне.
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:44

  Yuri_61 написав:
  THB написав:
  Yuri_61 написав:Отменят ли сотку?

Да


що ж робити? А як же на пенсію накопити?


Копите в 50-долларовых купюрах, и спите спокойно.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:48

  freeze написав:Копите в 50-долларовых купюрах, и спите спокойно.


и 50 тоже под запрет!

как и всё что выше 50 фунтов стерлингов!

Пошла в мире пошесть нак отмену крупных купюр!
В Индии отменили в один день (кто не успел, тот опоздал) банкноты 500 и 1000 рупий.

Это жесть ващеее...

золото?
так м США в 1936 году была тотальная конфискация золота под страхом тюрьмы.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 19 чер, 2019 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:50

  Yuri_61 написав:
я сейчас в напряге живу: что будет с сотками? А если прям запретят как 500 евро?

500 Евро не запретили, их просто перестали печатать. :mrgreen:
И не напрягайтесь так сильно, это чревато для Вашего здоровья. Быстренько поменяйте свои "сотки" на 50 и 20 и живите спокойно.
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:55

  freeze написав:
  Yuri_61 написав:що ж робити? А як же на пенсію накопити?


Копите в 50-долларовых купюрах, и спите спокойно.


Может в мелких монетах?
Вдруг подфартит как в 1961. )
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:00

  reef написав:Быстренько поменяйте свои "сотки" на 50 и 20 и живите спокойно.

Только квотеры! Только хардкор! :)

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 18.06.2019 19.06.2019
починає діяти з: 19.06.2019 20.06.2019
100 дол. США 2638.8427 2633.4256
Доллар отыграл 2 копейки по сравнению со справочным курсом.
После полудня установившаяся было стабильность сменилась небольшим ростом, который быстро выдохся, не дотянув до уровня вчерашнего закрытия 2 копейки. График нарисовал нам привычную уже яму.

Сегодня нырнули под график прошлого года. Год к году ревальвация составила 2 копейки. Немного тревожно, но успокаивает тот факт, что в прошлом году в это время был очень непродолжительный рост.
Сибарит
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