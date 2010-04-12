Yuri_61 написав:3 января 1991 года был озвучен указ президента СССР Михаила Горбачева об обмене 50‑ и 100‑рублевых купюр образца 1961 года на новые. Деньги можно было обменять в течение трех дней и в размере не более 1000 рублей. В Сбербанке с вклада можно было получить только 500 рублей новыми.
каковы ваши мнения о реальности данных шагов? с одной стороны у нас банки у которых лицензии как пирожки горячие улетают и опасения грефа об отключении от свифта что подрывает веру в безналичный доллар а с другой экономический новатор трамп
Не путайте страну, в которой людей грузят, как скот, в теплушки и развозят за тыщи км без суда и следствия, с нормальными кап. странами.
Доллар может обесцениться, конечно, но мыслить "запретами" - это совок.
НАК "Нафтогаз України" завершив виплати за кредитними угодами на 500 млн дол. США, що були отримані під гарантії Світового банку та під державні гарантії України для закупівлі газу. Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Нафтогазу. "Нафтогаз завершив виплати за кредитними угодами на 500 млн доларів США, отриманими під гарантії Світового банку та під державні гарантії України", - йдеться у повідомленні. Кредитні угоди на 500 млн доларів США, забезпечені гарантіями Світового банку та державною гарантією, Нафтогаз підписав 30 грудня 2016 року. В межах залученого фінансування Нафтогаз протягом двох років закупив близько 5 млрд кубометрів газу з європейського напрямку.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Кто не знал, есть купюры баксов номиналом и выше 100 баксов, да, старые они, но их спокойно примут в любом банке Америки, мож даж и в магазине, их тоже под нож если 100-ку отменять ? Бакс - он тем и ценен, в отличии от множества других валют, что какие бы не были передряги, он остаётся баксом(а не фантиками). Ничего не отменят, как по мне.
reef написав:Быстренько поменяйте свои "сотки" на 50 и 20 и живите спокойно.
Только квотеры! Только хардкор!
Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 18.06.2019 19.06.2019 починає діяти з: 19.06.2019 20.06.2019 100 дол. США 2638.8427 2633.4256 Доллар отыграл 2 копейки по сравнению со справочным курсом. После полудня установившаяся было стабильность сменилась небольшим ростом, который быстро выдохся, не дотянув до уровня вчерашнего закрытия 2 копейки. График нарисовал нам привычную уже яму.
Сегодня нырнули под график прошлого года. Год к году ревальвация составила 2 копейки. Немного тревожно, но успокаивает тот факт, что в прошлом году в это время был очень непродолжительный рост.