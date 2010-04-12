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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 чер, 2019 15:03
Yuri_61 написав: freeze написав:
Копите в 50-долларовых купюрах, и спите спокойно.
и 50 тоже под запрет!
как и всё что выше 50 фунтов стерлингов!
Пошла в мире пошесть нак отмену крупных купюр!
В Индии отменили в один день (кто не успел, тот опоздал) банкноты 500 и 1000 рупий.
Это жесть ващеее...
золото?
так м США в 1936 году была тотальная конфискация золота под страхом тюрьмы.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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