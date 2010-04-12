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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1344134513461347

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 541
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 541
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:03

  Yuri_61 написав:
  freeze написав:Копите в 50-долларовых купюрах, и спите спокойно.


и 50 тоже под запрет!

как и всё что выше 50 фунтов стерлингов!

Пошла в мире пошесть нак отмену крупных купюр!
В Индии отменили в один день (кто не успел, тот опоздал) банкноты 500 и 1000 рупий.

Это жесть ващеее...

золото?
так м США в 1936 году была тотальная конфискация золота под страхом тюрьмы.

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:26

  Yuri_61 написав:Отменят ли сотку?
Преступники и коррупционеры предпочитают банкноты в 500 евро, 100 долларов США и 50 фунтов стерлингов, отмечает Daily Mail.

Храните деньги в сберегательной кассе и все дела :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... тільки ФОП ФОПа може зрозуміти!
.... ФОПи, що у вас там на моменті, по бізнесу? :roll:
- росте?
- падає?
- чи топчеться на місці?
... це ще би було "все нічого", якщо б не такі шалено підняті ціни на продукти, які потрібно ЩОДЕННО!!!(а не як ваш/мій товар, який купують раз на рік/два/п'ять)

п. с.
... завтра курс піде в.....? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Адам Смит пишет, что на крайнем заседании НБУ озвучено существенное сокращение переводов от заробитчан в первом полугодии. Как-то странно на этом фоне смотрится отмена обязательной продажи валютной выручки
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:14

  antey1969 написав:Адам Смит пишет, что на крайнем заседании НБУ озвучено существенное сокращение переводов от заробитчан в первом полугодии. Как-то странно на этом фоне смотрится отмена обязательной продажи валютной выручки


На счет переводов не знаю.

А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.
Придется расходы резать миллиардов на 50
Сводный бюджет за 5 месяцев недовыполнен на 8,5 млрд, но там были авансовые перечисления от НБУ в объеме 65 млрд, так что под конец года дефицит будет под 50 млрд плюс плановый дефицит 90

Кто не в курсе, поясняю.
Если закон о бюджете , там прописаны расходы и доходы. Расходы выше доходов на 90 млрд. Этот дефицит согласован с МВФ, все страны так живут с дефицитами.
Но у нас сейчас происходит плохая ситуация, доходы бюджета ниже плана за 5 месяцев на 8,5 млрд.грн, а дальше будут еще ниже.
Что-бы не выйти за рамки согласованного дефицита в 90 млрд, нужно либо повышать доходы, либо резать расходы.
Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

Сегодня НБУ даже об этом написал в своем отчете.
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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:18

Що ж було з доларом сьогодні, підведемо підсумки.

Обсяги операцій зросли як за рахунок обов'язкових продажів відразу за декілька днів (фактично остання дата дії цієї вимоги НБУ), так й за рахунок бюджетних розрахунків клієнтів.

Компаніям треба було закрити свої зобов'язання в гривні перед державою по податках і вони активно продавали валюту.

Також були помічені з її продажем і нерезиденти, які розраховувалися за придбані у вівторок ОВДП. Саме одночасний вихід усіх продавців на початку сесії і провалив короткочасно котирування купівлі долара нижче рівня в 26,30 гривні на самому початку торгів.

Але як тільки це сталося — на міжбанк знову ж одночасно вийшли великі покупці (в тому числі і НБУ в «анонімному» форматі через Matching), що швидко утримало долар від подальшого падіння, а до кінця сесії і остаточно відновило його втрачені з ранку позиції і потім навіть трохи підняло курс вище значень початку дня.

Після ранкової короткочасної гри «на пониження» — спекулянти зупинилися на роботі у форматі «в дві сторони» та особливого впливу на ринок сьогодні не зробили.

Хід торгів:
На самому початку сесії пропозиція прогнозовано перевищувала попит і долар знизився на 11:00 зі стартових 26,31 / 26,35 до 26,30 / 26,325 гривень, а до 12 години ще трохи нижче — до 26,30 / 26,32.

Продавці були психологічно готові ще трохи рухатися вниз за ціною, але тут на торги вийшло декілька великих гравців (в тому числі за спостереженнями учасників торгів і сам Нацбанк) з викупом долара. Спільно вони швидко переварили весь надлишок пропозиції і вже до обіду курс зріс до 26,34 / 26,37 гривень, а на 14:00 — до 26,345 / 26,375.

Лише на кінець дня котирування на поодиноких угодах на невеликі суми ще зросли до 26,35 / 26,38 гривень, а завершилася сесія по долару на рівні 26,355 / 26,38.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:27

  antey1969 написав:Адам Смит пишет, что на крайнем заседании НБУ озвучено существенное сокращение переводов от заробитчан в первом полугодии. Как-то странно на этом фоне смотрится отмена обязательной продажи валютной выручки

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