... тільки ФОП ФОПа може зрозуміти! .... ФОПи, що у вас там на моменті, по бізнесу? - росте? - падає? - чи топчеться на місці? ... це ще би було "все нічого", якщо б не такі шалено підняті ціни на продукти, які потрібно ЩОДЕННО!!!(а не як ваш/мій товар, який купують раз на рік/два/п'ять)
п. с. ... завтра курс піде в.....?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Адам Смит пишет, что на крайнем заседании НБУ озвучено существенное сокращение переводов от заробитчан в первом полугодии. Как-то странно на этом фоне смотрится отмена обязательной продажи валютной выручки
antey1969 написав:Адам Смит пишет, что на крайнем заседании НБУ озвучено существенное сокращение переводов от заробитчан в первом полугодии. Как-то странно на этом фоне смотрится отмена обязательной продажи валютной выручки
На счет переводов не знаю.
А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый. Придется расходы резать миллиардов на 50 Сводный бюджет за 5 месяцев недовыполнен на 8,5 млрд, но там были авансовые перечисления от НБУ в объеме 65 млрд, так что под конец года дефицит будет под 50 млрд плюс плановый дефицит 90
Кто не в курсе, поясняю. Если закон о бюджете , там прописаны расходы и доходы. Расходы выше доходов на 90 млрд. Этот дефицит согласован с МВФ, все страны так живут с дефицитами. Но у нас сейчас происходит плохая ситуация, доходы бюджета ниже плана за 5 месяцев на 8,5 млрд.грн, а дальше будут еще ниже. Что-бы не выйти за рамки согласованного дефицита в 90 млрд, нужно либо повышать доходы, либо резать расходы. Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.
Обсяги операцій зросли як за рахунок обов'язкових продажів відразу за декілька днів (фактично остання дата дії цієї вимоги НБУ), так й за рахунок бюджетних розрахунків клієнтів.
Компаніям треба було закрити свої зобов'язання в гривні перед державою по податках і вони активно продавали валюту.
Також були помічені з її продажем і нерезиденти, які розраховувалися за придбані у вівторок ОВДП. Саме одночасний вихід усіх продавців на початку сесії і провалив короткочасно котирування купівлі долара нижче рівня в 26,30 гривні на самому початку торгів.
Але як тільки це сталося — на міжбанк знову ж одночасно вийшли великі покупці (в тому числі і НБУ в «анонімному» форматі через Matching), що швидко утримало долар від подальшого падіння, а до кінця сесії і остаточно відновило його втрачені з ранку позиції і потім навіть трохи підняло курс вище значень початку дня.
Після ранкової короткочасної гри «на пониження» — спекулянти зупинилися на роботі у форматі «в дві сторони» та особливого впливу на ринок сьогодні не зробили.
Хід торгів: На самому початку сесії пропозиція прогнозовано перевищувала попит і долар знизився на 11:00 зі стартових 26,31 / 26,35 до 26,30 / 26,325 гривень, а до 12 години ще трохи нижче — до 26,30 / 26,32.
Продавці були психологічно готові ще трохи рухатися вниз за ціною, але тут на торги вийшло декілька великих гравців (в тому числі за спостереженнями учасників торгів і сам Нацбанк) з викупом долара. Спільно вони швидко переварили весь надлишок пропозиції і вже до обіду курс зріс до 26,34 / 26,37 гривень, а на 14:00 — до 26,345 / 26,375.
Лише на кінець дня котирування на поодиноких угодах на невеликі суми ще зросли до 26,35 / 26,38 гривень, а завершилася сесія по долару на рівні 26,355 / 26,38.
antey1969 написав:Адам Смит пишет, что на крайнем заседании НБУ озвучено существенное сокращение переводов от заробитчан в первом полугодии. Как-то странно на этом фоне смотрится отмена обязательной продажи валютной выручки
"Отмечается "суттєве УПОВІЛЬНЕННЯ ЗРОСТАННЯ грошових переказів українських заробітчан"
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL