Додано: Сер 19 чер, 2019 17:18

Що ж було з доларом сьогодні, підведемо підсумки.



Обсяги операцій зросли як за рахунок обов'язкових продажів відразу за декілька днів (фактично остання дата дії цієї вимоги НБУ), так й за рахунок бюджетних розрахунків клієнтів.



Компаніям треба було закрити свої зобов'язання в гривні перед державою по податках і вони активно продавали валюту.



Також були помічені з її продажем і нерезиденти, які розраховувалися за придбані у вівторок ОВДП. Саме одночасний вихід усіх продавців на початку сесії і провалив короткочасно котирування купівлі долара нижче рівня в 26,30 гривні на самому початку торгів.



Але як тільки це сталося — на міжбанк знову ж одночасно вийшли великі покупці (в тому числі і НБУ в «анонімному» форматі через Matching), що швидко утримало долар від подальшого падіння, а до кінця сесії і остаточно відновило його втрачені з ранку позиції і потім навіть трохи підняло курс вище значень початку дня.



Після ранкової короткочасної гри «на пониження» — спекулянти зупинилися на роботі у форматі «в дві сторони» та особливого впливу на ринок сьогодні не зробили.



Хід торгів:

На самому початку сесії пропозиція прогнозовано перевищувала попит і долар знизився на 11:00 зі стартових 26,31 / 26,35 до 26,30 / 26,325 гривень, а до 12 години ще трохи нижче — до 26,30 / 26,32.



Продавці були психологічно готові ще трохи рухатися вниз за ціною, але тут на торги вийшло декілька великих гравців (в тому числі за спостереженнями учасників торгів і сам Нацбанк) з викупом долара. Спільно вони швидко переварили весь надлишок пропозиції і вже до обіду курс зріс до 26,34 / 26,37 гривень, а на 14:00 — до 26,345 / 26,375.



Лише на кінець дня котирування на поодиноких угодах на невеликі суми ще зросли до 26,35 / 26,38 гривень, а завершилася сесія по долару на рівні 26,355 / 26,38.