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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1345134613471348 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 541 1. меньше 27 28% 150 2. 27 - 28.50 44% 237 3. 28.50 - 30 19% 103 4. 30-35 5% 25 5. больше 35 5% 26 Всього голосів : 541 Додано: Сер 19 чер, 2019 18:40 zzzzzz написав: А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.

Придется расходы резать миллиардов на 50

Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.Придется расходы резать миллиардов на 50Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью.

Если тема спорта далека то ...

Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду.

Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий. Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью.Если тема спорта далека то ...Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду.Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий. Востаннє редагувалось Игорь в Сер 19 чер, 2019 18:55, всього редагувалось 1 раз. Игорь

Повідомлень: 425 З нами з: 23.01.16 Подякував: 1096 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 18:49 Игорь



Доходы бюджета за 5 месяцев +3,6% по сравнению с прошлым годом и -8,6% от плана.

Инфляция при это 9%

Это говорит о том что экономика не растет, рост налоговых постплений ниже уровня инфляции.





Доходы бюджета за 5 месяцев +3,6% по сравнению с прошлым годом и -8,6% от плана.Инфляция при это 9%Это говорит о том что экономика не растет, рост налоговых постплений ниже уровня инфляции. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 33668 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3304 раз. Подякували: 6641 раз. Профіль 20 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 19:13 Игорь написав: zzzzzz написав: А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.

Придется расходы резать миллиардов на 50

Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.Придется расходы резать миллиардов на 50Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью.

Если тема спорта далека то ...

Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду.

Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий. Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью.Если тема спорта далека то ...Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду.Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий.

а вы вспомните 90-тые годы. Примерно поймете, что такое секвестр. Если он будет очень сильный, то может дойти до полутеплых батарей и веерных отключений электрики. Что в свою очередь повлечет очереди за хлебом, как это было в 93-95 гг в Харькове. а вы вспомните 90-тые годы. Примерно поймете, что такое секвестр. Если он будет очень сильный, то может дойти до полутеплых батарей и веерных отключений электрики. Что в свою очередь повлечет очереди за хлебом, как это было в 93-95 гг в Харькове. dima_beleb Повідомлень: 215 З нами з: 11.10.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 19:18



Маркетинговый год июль-июнь





Производство зерновых в Украине в 2019/20 МГ (маркетинговый год, июль-июнь) увеличится до 94 млн тонн (2018/19 МГ, по оценкам УЗА - 92 млн тонн).

Об этом сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на пресс-конференцию 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



"Ожидаем 94 млн тонн зерна. Любое перепроизводство будет востребовано на внешнем рынке. На ближайшие три-четыре года ожидаем роста производства до 100 млн тонн, экспорта - до 70 млн тонн", - рассказал Горбачев.



По его словам, площади под зерновыми культурами в Украине стабильны, а объем производства зависит от климата. В лидеры по производству выходят западные области Украины, и данная тенденция сохранится.



Горбачев также подчеркнул, что в текущем сезоне максимальный месячный объем перевалки зерна составил 6 млн тонн, что развеивает сомнения, сможет ли страна в перспективе нарастить экспорт до 70 млн тонн зерна.



Президент УЗА отметил, что топ-10 экспортеров зерна осуществляют 71% экспорта, основные направления экспорта - Европа, Азия и Северная Африка. Горбачев рассказал, что проблема с фитосанитарными требованиями Индонезии остается актуальной. Кроме того, УЗА хочет изменить экспортные протоколы с Китаем, в частности, включить пшеницу и изменить требования по ячменю - Китай требует искать "болезни, которых никогда в украинском ячмене не было обнаружено".



Горбачев рассказал, что стоимость перевалки в Украине снижается, поскольку растет конкуренция и снижаются операционные затраты, однако проблемы с железной дорогой остаются "узким местом" логистики.



"Укрзализныця" ежегодно увеличивает перевозку зерна, но не успевает за динамикой выращивания и экспорта зерна. Если будем экспортировать 70 млн тонн зерновых, то "Укрзализныця" должна улучшить эффективность на 50%: количество вагонов - с 50 тыс. до 75 тыс. в месяц", - отметил президент УЗА.



Он также добавил, что развитие речной логистики тормозят вопросы ремонта шлюзов и платы за открытие шлюзов.



По официальным данным Минагрополитики, производство зерновых и зернобобовых в 2018/19 МГ составило 70,1 млн тонн, в 2019/20 МГ вырастет до 70,8 млн тонн.



Экспорт зерна с начала 2018/19 МГ по состоянию на 14 июня 2019 года составил 48,3 млн тонн (+26% к 2017/18 МГ) при прогнозе экспорта на 2018/19 МГ около 49 млн тонн зерна. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133080 Об этом сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на пресс-конференцию 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина."Ожидаем 94 млн тонн зерна. Любое перепроизводство будет востребовано на внешнем рынке. На ближайшие три-четыре года ожидаем роста производства до 100 млн тонн, экспорта - до 70 млн тонн", - рассказал Горбачев.В лидеры по производству выходят западные области Украины, и данная тенденция сохранится.Горбачев также подчеркнул, что в текущем сезоне максимальный месячный объем перевалки зерна составил 6 млн тонн, что развеивает сомнения, сможет ли страна в перспективе нарастить экспорт до 70 млн тонн зерна.Президент УЗА отметил, что топ-10 экспортеров зерна осуществляют 71% экспорта, основные направления экспорта - Европа, Азия и Северная Африка. Горбачев рассказал, что проблема с фитосанитарными требованиями Индонезии остается актуальной. Кроме того, УЗА хочет изменить экспортные протоколы с Китаем, в частности, включить пшеницу и изменить требования по ячменю - Китай требует искать "болезни, которых никогда в украинском ячмене не было обнаружено".Горбачев рассказал, что стоимость перевалки в Украине снижается, поскольку растет конкуренция и снижаются операционные затраты, однако проблемы с железной дорогой остаются "узким местом" логистики."Укрзализныця" ежегодно увеличивает перевозку зерна, но не успевает за динамикой выращивания и экспорта зерна. Если будем экспортировать 70 млн тонн зерновых, то "Укрзализныця" должна улучшить эффективность на 50%: количество вагонов - с 50 тыс. до 75 тыс. в месяц", - отметил президент УЗА.Он также добавил, что развитие речной логистики тормозят вопросы ремонта шлюзов и платы за открытие шлюзов.По официальным данным Минагрополитики, производство зерновых и зернобобовых в 2018/19 МГ составило 70,1 млн тонн, в 2019/20 МГ вырастет до 70,8 млн тонн.. Источник: Заканчивается маркетинговый год у аграриев, уместно подвести предварительные итоги.Маркетинговый год июль-июнь Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 33668 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3304 раз. Подякували: 6641 раз. Профіль 20 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 19:18 Игорь написав: zzzzzz написав: А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.

Придется расходы резать миллиардов на 50

Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.Придется расходы резать миллиардов на 50Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью.

Если тема спорта далека то ...

Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду.

Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий. Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью.Если тема спорта далека то ...Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду.Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий.

Тим більше у руля ЗЕкоманда!

Все буде ок. Без паніки. Тим більше у руля ЗЕкоманда!Все буде ок. Без паніки. Всім процвітання! Первый Повідомлень: 14448 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 19:20 Игорь написав: zzzzzz написав: А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.

Придется расходы резать миллиардов на 50

Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.Придется расходы резать миллиардов на 50Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью.

Если тема спорта далека то ...

Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду.

Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий. Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью.Если тема спорта далека то ...Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду.Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий.

Пример не совсем корректный. Давайте я приведу другой.

Предположим Вы решили проехать на автомобиле от Харькова до Львова, а деньги на топливо решили собрать с должников по дороге.

И вот уже в Киеве Вы понимаете, что должники отдают не охотно и не всё.

Вы становитесь пред выбором.

1.Высадить пассажиров, отцепить прицеп, сбросить багаж, а так же более активно прессовать должников на оставшейся части пути.

2. Или преодолеть часть пути, прицепившись к попутке.(Т.е. кредитнуться)



Но попутки не очень хотят тащить Ваш автомобиль в полном снаряжении.

Т.е. сброс части нагрузки видится неизбежным.



Вот такого рода секвестр предстоит.

Однако Вы правы. Нет ничего зазорного в пересмотре завышенных ожиданий.

Тут важны детали Пример не совсем корректный. Давайте я приведу другой.Предположим Вы решили проехать на автомобиле от Харькова до Львова, а деньги на топливо решили собрать с должников по дороге.И вот уже в Киеве Вы понимаете, что должники отдают не охотно и не всё.Вы становитесь пред выбором.1.Высадить пассажиров, отцепить прицеп, сбросить багаж, а так же более активно прессовать должников на оставшейся части пути.2. Или преодолеть часть пути, прицепившись к попутке.(Т.е. кредитнуться)Но попутки не очень хотят тащить Ваш автомобиль в полном снаряжении.Т.е. сброс части нагрузки видится неизбежным.Вот такого рода секвестр предстоит.Однако Вы правы. Нет ничего зазорного в пересмотре завышенных ожиданий.Тут важны детали Моё среднесрочное кредо:

buy USD/UAH at market price vovan_prm 1 Повідомлень: 2298 З нами з: 09.09.14 Подякував: 754 раз. Подякували: 802 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1345134613471348 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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