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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1345134613471348>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 541
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 541
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:13

  Игорь написав:
  zzzzzz написав:А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.
Придется расходы резать миллиардов на 50
Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью.
Если тема спорта далека то ...
Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду.
Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий.

а вы вспомните 90-тые годы. Примерно поймете, что такое секвестр. Если он будет очень сильный, то может дойти до полутеплых батарей и веерных отключений электрики. Что в свою очередь повлечет очереди за хлебом, как это было в 93-95 гг в Харькове.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:18

Заканчивается маркетинговый год у аграриев, уместно подвести предварительные итоги.

Маркетинговый год июль-июнь


Производство зерновых в Украине в 2019/20 МГ (маркетинговый год, июль-июнь) увеличится до 94 млн тонн (2018/19 МГ, по оценкам УЗА - 92 млн тонн).
Об этом сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на пресс-конференцию 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ожидаем 94 млн тонн зерна. Любое перепроизводство будет востребовано на внешнем рынке. На ближайшие три-четыре года ожидаем роста производства до 100 млн тонн, экспорта - до 70 млн тонн", - рассказал Горбачев.

По его словам, площади под зерновыми культурами в Украине стабильны, а объем производства зависит от климата. В лидеры по производству выходят западные области Украины, и данная тенденция сохранится.

Горбачев также подчеркнул, что в текущем сезоне максимальный месячный объем перевалки зерна составил 6 млн тонн, что развеивает сомнения, сможет ли страна в перспективе нарастить экспорт до 70 млн тонн зерна.

Президент УЗА отметил, что топ-10 экспортеров зерна осуществляют 71% экспорта, основные направления экспорта - Европа, Азия и Северная Африка. Горбачев рассказал, что проблема с фитосанитарными требованиями Индонезии остается актуальной. Кроме того, УЗА хочет изменить экспортные протоколы с Китаем, в частности, включить пшеницу и изменить требования по ячменю - Китай требует искать "болезни, которых никогда в украинском ячмене не было обнаружено".

Горбачев рассказал, что стоимость перевалки в Украине снижается, поскольку растет конкуренция и снижаются операционные затраты, однако проблемы с железной дорогой остаются "узким местом" логистики.

"Укрзализныця" ежегодно увеличивает перевозку зерна, но не успевает за динамикой выращивания и экспорта зерна. Если будем экспортировать 70 млн тонн зерновых, то "Укрзализныця" должна улучшить эффективность на 50%: количество вагонов - с 50 тыс. до 75 тыс. в месяц", - отметил президент УЗА.

Он также добавил, что развитие речной логистики тормозят вопросы ремонта шлюзов и платы за открытие шлюзов.

По официальным данным Минагрополитики, производство зерновых и зернобобовых в 2018/19 МГ составило 70,1 млн тонн, в 2019/20 МГ вырастет до 70,8 млн тонн.

Экспорт зерна с начала 2018/19 МГ по состоянию на 14 июня 2019 года составил 48,3 млн тонн (+26% к 2017/18 МГ) при прогнозе экспорта на 2018/19 МГ около 49 млн тонн зерна. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133080
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:20

  Игорь написав:
  zzzzzz написав:А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.
Придется расходы резать миллиардов на 50
Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью.
Если тема спорта далека то ...
Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду.
Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий.

Пример не совсем корректный. Давайте я приведу другой.
Предположим Вы решили проехать на автомобиле от Харькова до Львова, а деньги на топливо решили собрать с должников по дороге.
И вот уже в Киеве Вы понимаете, что должники отдают не охотно и не всё.
Вы становитесь пред выбором.
1.Высадить пассажиров, отцепить прицеп, сбросить багаж, а так же более активно прессовать должников на оставшейся части пути.
2. Или преодолеть часть пути, прицепившись к попутке.(Т.е. кредитнуться)

Но попутки не очень хотят тащить Ваш автомобиль в полном снаряжении.
Т.е. сброс части нагрузки видится неизбежным.

Вот такого рода секвестр предстоит.
Однако Вы правы. Нет ничего зазорного в пересмотре завышенных ожиданий.
Тут важны детали 8)
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:22

vovan_prm дополню, что из Харькова до Киева ехали с кондиционером и открытыми окнами
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:24

  Игорь написав:vovan_prm дополню, что из Харькова до Киева ехали с кондиционером и открытыми окнами

Я бы сказал просто лихачили, не следя за расходом.
Моё среднесрочное кредо:
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:36

День прошел динамично и побегали и в кабак сходили , ещё и таксонуть успели))
Гурман
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:39

  Игорь написав:vovan_prm дополню, что из Харькова до Киева ехали с кондиционером и открытыми окнами


бюджет был просто нереальный(популистский)...
если не можешь больше заработать, то подумай те как меньше тратить

-армия, социалка, пенсы, бюджетники, субсидии(вот тут можно кидануть народ)

государство очень дорого обходиться населению
райадминистрации, обладминистрации, администрация президента, Верховна рада(450 дармоедов +4000 помощников), кабмин с министрами и 2 зам.министра

больше 80% промышленности и с/х в частных руках и зачем столько ненужных чиновников

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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:39

  Yuri_61 написав:
  freeze написав:Копите в 50-долларовых купюрах, и спите спокойно.


и 50 тоже под запрет!

как и всё что выше 50 фунтов стерлингов!

Пошла в мире пошесть нак отмену крупных купюр!
В Индии отменили в один день (кто не успел, тот опоздал) банкноты 500 и 1000 рупий.

Это жесть ващеее...

золото?
так м США в 1936 году была тотальная конфискация золота под страхом тюрьмы.


Добрый вечер .
Всем Успехов и Здоровья.

Исследование: посты в соцсетях «выдают» психические расстройства и болезни пользователей

https://internetua.com/issledovanie-pos ... lzovatelei
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:40

  Игорь написав:vovan_prm дополню, что из Харькова до Киева ехали с кондиционером и открытыми окнами


бюджет был просто нереальный(популистский)...
если не можешь больше заработать, то подумай те как меньше тратить

-армия, социалка, пенсы, бюджетники, субсидии(вот тут можно кидануть народ)

государство очень дорого обходиться населению
райадминистрации, обладминистрации, администрация президента, Верховна рада(450 дармоедов +4000 помощников), кабмин с министрами


больше 80% промышленности и с/х в частных руках ...
зачем столько ненужных чиновников

Зеленский обещал сократить штат работников АП
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:46

  prodigy написав:
  Игорь написав:vovan_prm дополню, что из Харькова до Киева ехали с кондиционером и открытыми окнами


бюджет был просто нереальный(популистский)...
если не можешь больше заработать, то подумай те как меньше тратить

-армия, социалка, пенсы, бюджетники, субсидии(вот тут можно кидануть народ)

государство очень дорого обходиться населению
райадминистрации, обладминистрации, администрация президента, Верховна рада(450 дармоедов +4000 помощников), кабмин с министрами и 2 зам.министра

больше 80% промышленности и с/х в частных руках и зачем столько ненужных чиновников

Зеленский обещал сократить штат работников АП
попадалась инфа (не проверял), что уже раздул на 150 единиц относительно предшественника.
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