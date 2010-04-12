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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1345134613471348> Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 541 1. меньше 27 28% 150 2. 27 - 28.50 44% 237 3. 28.50 - 30 19% 103 4. 30-35 5% 25 5. больше 35 5% 26 Всього голосів : 541 Додано: Сер 19 чер, 2019 19:13 Игорь написав: zzzzzz написав: А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.

Придется расходы резать миллиардов на 50

Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.Придется расходы резать миллиардов на 50Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью.

Если тема спорта далека то ...

Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду.

Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий. Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью.Если тема спорта далека то ...Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду.Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий.

а вы вспомните 90-тые годы. Примерно поймете, что такое секвестр. Если он будет очень сильный, то может дойти до полутеплых батарей и веерных отключений электрики. Что в свою очередь повлечет очереди за хлебом, как это было в 93-95 гг в Харькове. а вы вспомните 90-тые годы. Примерно поймете, что такое секвестр. Если он будет очень сильный, то может дойти до полутеплых батарей и веерных отключений электрики. Что в свою очередь повлечет очереди за хлебом, как это было в 93-95 гг в Харькове. dima_beleb Повідомлень: 215 З нами з: 11.10.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 19:18



Маркетинговый год июль-июнь





Производство зерновых в Украине в 2019/20 МГ (маркетинговый год, июль-июнь) увеличится до 94 млн тонн (2018/19 МГ, по оценкам УЗА - 92 млн тонн).

Об этом сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на пресс-конференцию 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



"Ожидаем 94 млн тонн зерна. Любое перепроизводство будет востребовано на внешнем рынке. На ближайшие три-четыре года ожидаем роста производства до 100 млн тонн, экспорта - до 70 млн тонн", - рассказал Горбачев.



По его словам, площади под зерновыми культурами в Украине стабильны, а объем производства зависит от климата. В лидеры по производству выходят западные области Украины, и данная тенденция сохранится.



Горбачев также подчеркнул, что в текущем сезоне максимальный месячный объем перевалки зерна составил 6 млн тонн, что развеивает сомнения, сможет ли страна в перспективе нарастить экспорт до 70 млн тонн зерна.



Президент УЗА отметил, что топ-10 экспортеров зерна осуществляют 71% экспорта, основные направления экспорта - Европа, Азия и Северная Африка. Горбачев рассказал, что проблема с фитосанитарными требованиями Индонезии остается актуальной. Кроме того, УЗА хочет изменить экспортные протоколы с Китаем, в частности, включить пшеницу и изменить требования по ячменю - Китай требует искать "болезни, которых никогда в украинском ячмене не было обнаружено".



Горбачев рассказал, что стоимость перевалки в Украине снижается, поскольку растет конкуренция и снижаются операционные затраты, однако проблемы с железной дорогой остаются "узким местом" логистики.



"Укрзализныця" ежегодно увеличивает перевозку зерна, но не успевает за динамикой выращивания и экспорта зерна. Если будем экспортировать 70 млн тонн зерновых, то "Укрзализныця" должна улучшить эффективность на 50%: количество вагонов - с 50 тыс. до 75 тыс. в месяц", - отметил президент УЗА.



Он также добавил, что развитие речной логистики тормозят вопросы ремонта шлюзов и платы за открытие шлюзов.



По официальным данным Минагрополитики, производство зерновых и зернобобовых в 2018/19 МГ составило 70,1 млн тонн, в 2019/20 МГ вырастет до 70,8 млн тонн.



Экспорт зерна с начала 2018/19 МГ по состоянию на 14 июня 2019 года составил 48,3 млн тонн (+26% к 2017/18 МГ) при прогнозе экспорта на 2018/19 МГ около 49 млн тонн зерна. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133080 Об этом сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на пресс-конференцию 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина."Ожидаем 94 млн тонн зерна. Любое перепроизводство будет востребовано на внешнем рынке. На ближайшие три-четыре года ожидаем роста производства до 100 млн тонн, экспорта - до 70 млн тонн", - рассказал Горбачев.В лидеры по производству выходят западные области Украины, и данная тенденция сохранится.Горбачев также подчеркнул, что в текущем сезоне максимальный месячный объем перевалки зерна составил 6 млн тонн, что развеивает сомнения, сможет ли страна в перспективе нарастить экспорт до 70 млн тонн зерна.Президент УЗА отметил, что топ-10 экспортеров зерна осуществляют 71% экспорта, основные направления экспорта - Европа, Азия и Северная Африка. Горбачев рассказал, что проблема с фитосанитарными требованиями Индонезии остается актуальной. Кроме того, УЗА хочет изменить экспортные протоколы с Китаем, в частности, включить пшеницу и изменить требования по ячменю - Китай требует искать "болезни, которых никогда в украинском ячмене не было обнаружено".Горбачев рассказал, что стоимость перевалки в Украине снижается, поскольку растет конкуренция и снижаются операционные затраты, однако проблемы с железной дорогой остаются "узким местом" логистики."Укрзализныця" ежегодно увеличивает перевозку зерна, но не успевает за динамикой выращивания и экспорта зерна. Если будем экспортировать 70 млн тонн зерновых, то "Укрзализныця" должна улучшить эффективность на 50%: количество вагонов - с 50 тыс. до 75 тыс. в месяц", - отметил президент УЗА.Он также добавил, что развитие речной логистики тормозят вопросы ремонта шлюзов и платы за открытие шлюзов.По официальным данным Минагрополитики, производство зерновых и зернобобовых в 2018/19 МГ составило 70,1 млн тонн, в 2019/20 МГ вырастет до 70,8 млн тонн.. Источник: Заканчивается маркетинговый год у аграриев, уместно подвести предварительные итоги.Маркетинговый год июль-июнь Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 33669 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3304 раз. Подякували: 6643 раз. Профіль 20 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 19:20 Игорь написав: zzzzzz написав: А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.

Придется расходы резать миллиардов на 50

Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый.Придется расходы резать миллиардов на 50Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.

Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью.

Если тема спорта далека то ...

Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду.

Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий. Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью.Если тема спорта далека то ...Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду.Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий.

Пример не совсем корректный. Давайте я приведу другой.

Предположим Вы решили проехать на автомобиле от Харькова до Львова, а деньги на топливо решили собрать с должников по дороге.

И вот уже в Киеве Вы понимаете, что должники отдают не охотно и не всё.

Вы становитесь пред выбором.

1.Высадить пассажиров, отцепить прицеп, сбросить багаж, а так же более активно прессовать должников на оставшейся части пути.

2. Или преодолеть часть пути, прицепившись к попутке.(Т.е. кредитнуться)



Но попутки не очень хотят тащить Ваш автомобиль в полном снаряжении.

Т.е. сброс части нагрузки видится неизбежным.



Вот такого рода секвестр предстоит.

Однако Вы правы. Нет ничего зазорного в пересмотре завышенных ожиданий.

Тут важны детали Пример не совсем корректный. Давайте я приведу другой.Предположим Вы решили проехать на автомобиле от Харькова до Львова, а деньги на топливо решили собрать с должников по дороге.И вот уже в Киеве Вы понимаете, что должники отдают не охотно и не всё.Вы становитесь пред выбором.1.Высадить пассажиров, отцепить прицеп, сбросить багаж, а так же более активно прессовать должников на оставшейся части пути.2. Или преодолеть часть пути, прицепившись к попутке.(Т.е. кредитнуться)Но попутки не очень хотят тащить Ваш автомобиль в полном снаряжении.Т.е. сброс части нагрузки видится неизбежным.Вот такого рода секвестр предстоит.Однако Вы правы. Нет ничего зазорного в пересмотре завышенных ожиданий.Тут важны детали Моё среднесрочное кредо:

buy USD/UAH at market price vovan_prm 1 Повідомлень: 2299 З нами з: 09.09.14 Подякував: 754 раз. Подякували: 804 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 19:22 vovan_prm дополню, что из Харькова до Киева ехали с кондиционером и открытыми окнами Игорь

Повідомлень: 426 З нами з: 23.01.16 Подякував: 1097 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 19:24 Игорь написав: vovan_prm дополню, что из Харькова до Киева ехали с кондиционером и открытыми окнами дополню, что из Харькова до Киева ехали с кондиционером и открытыми окнами

Я бы сказал просто лихачили, не следя за расходом. Я бы сказал просто лихачили, не следя за расходом. Моё среднесрочное кредо:

buy USD/UAH at market price vovan_prm 1 Повідомлень: 2299 З нами з: 09.09.14 Подякував: 754 раз. Подякували: 804 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 19:36 День прошел динамично и побегали и в кабак сходили , ещё и таксонуть успели)) Гурман

Повідомлень: 405 З нами з: 11.11.14 Подякував: 1 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 19:39 Игорь написав: vovan_prm дополню, что из Харькова до Киева ехали с кондиционером и открытыми окнами дополню, что из Харькова до Киева ехали с кондиционером и открытыми окнами



бюджет был просто нереальный(популистский)...

если не можешь больше заработать, то подумай те как меньше тратить



-армия, социалка, пенсы, бюджетники, субсидии(вот тут можно кидануть народ)



государство очень дорого обходиться населению

райадминистрации, обладминистрации, администрация президента, Верховна рада(450 дармоедов +4000 помощников), кабмин с министрами и 2 зам.министра



больше 80% промышленности и с/х в частных руках и зачем столько ненужных чиновников



Зеленский обещал сократить штат работников АП бюджет был просто нереальный(популистский)...если не можешь больше заработать, то подумай те как меньше тратить-армия, социалка, пенсы, бюджетники, субсидии(вот тут можно кидануть народ)государство очень дорого обходиться населениюрайадминистрации, обладминистрации, администрация президента, Верховна рада(450 дармоедов +4000 помощников), кабмин с министрами и 2 зам.министрабольше 80% промышленности и с/х в частных руках и зачем столько ненужных чиновниковЗеленский обещал сократить штат работников АП Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5561 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2298 раз. Подякували: 1584 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 19:39 Yuri_61 написав: freeze написав: Копите в 50-долларовых купюрах, и спите спокойно. Копите в 50-долларовых купюрах, и спите спокойно.



и 50 тоже под запрет!



как и всё что выше 50 фунтов стерлингов!



Пошла в мире пошесть нак отмену крупных купюр!

В Индии отменили в один день (кто не успел, тот опоздал) банкноты 500 и 1000 рупий.



Это жесть ващеее...



золото?

так м США в 1936 году была тотальная конфискация золота под страхом тюрьмы. и 50 тоже под запрет!как и всё что выше 50 фунтов стерлингов!Пошла в мире пошесть нак отмену крупных купюр!В Индии отменили в один день (кто не успел, тот опоздал) банкноты 500 и 1000 рупий.Это жесть ващеее...золото?так м США в 1936 году была тотальная конфискация золота под страхом тюрьмы.



Добрый вечер .

Всем Успехов и Здоровья.



Исследование: посты в соцсетях «выдают» психические расстройства и болезни пользователей



https://internetua.com/issledovanie-pos ... lzovatelei Добрый вечер .Всем Успехов и Здоровья.Исследование: посты в соцсетях «выдают» психические расстройства и болезни пользователей холява 2 Повідомлень: 2251 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1886 раз. Подякували: 1753 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 19:40 Игорь написав: vovan_prm дополню, что из Харькова до Киева ехали с кондиционером и открытыми окнами дополню, что из Харькова до Киева ехали с кондиционером и открытыми окнами



бюджет был просто нереальный(популистский)...

если не можешь больше заработать, то подумай те как меньше тратить



-армия, социалка, пенсы, бюджетники, субсидии(вот тут можно кидануть народ)



государство очень дорого обходиться населению

райадминистрации, обладминистрации, администрация президента, Верховна рада(450 дармоедов +4000 помощников), кабмин с министрами





больше 80% промышленности и с/х в частных руках ...

зачем столько ненужных чиновников



Зеленский обещал сократить штат работников АП бюджет был просто нереальный(популистский)...если не можешь больше заработать, то подумай те как меньше тратить-армия, социалка, пенсы, бюджетники, субсидии(вот тут можно кидануть народ)государство очень дорого обходиться населениюрайадминистрации, обладминистрации, администрация президента, Верховна рада(450 дармоедов +4000 помощников), кабмин с министрамибольше 80% промышленности и с/х в частных руках ...зачем столько ненужных чиновниковЗеленский обещал сократить штат работников АП Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5561 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2298 раз. Подякували: 1584 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 19:46 prodigy написав: Игорь написав: vovan_prm дополню, что из Харькова до Киева ехали с кондиционером и открытыми окнами дополню, что из Харькова до Киева ехали с кондиционером и открытыми окнами



бюджет был просто нереальный(популистский)...

если не можешь больше заработать, то подумай те как меньше тратить



-армия, социалка, пенсы, бюджетники, субсидии(вот тут можно кидануть народ)



государство очень дорого обходиться населению

райадминистрации, обладминистрации, администрация президента, Верховна рада(450 дармоедов +4000 помощников), кабмин с министрами и 2 зам.министра



больше 80% промышленности и с/х в частных руках и зачем столько ненужных чиновников



Зеленский обещал сократить штат работников АП бюджет был просто нереальный(популистский)...если не можешь больше заработать, то подумай те как меньше тратить-армия, социалка, пенсы, бюджетники, субсидии(вот тут можно кидануть народ)государство очень дорого обходиться населениюрайадминистрации, обладминистрации, администрация президента, Верховна рада(450 дармоедов +4000 помощников), кабмин с министрами и 2 зам.министрабольше 80% промышленности и с/х в частных руках и зачем столько ненужных чиновниковЗеленский обещал сократить штат работников АП попадалась инфа (не проверял), что уже раздул на 150 единиц относительно предшественника. попадалась инфа (не проверял), что уже раздул на 150 единиц относительно предшественника. juristkostya Повідомлень: 2356 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1345134613471348> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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