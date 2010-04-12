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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1345134613471348

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 541
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 541
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Добрый вечер .
Всем Успехов и Здоровья.

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:49

  zzzzzz написав:Что-то операция Бастион умерла не начавшись. Поступления от таможни после февраля-мая где они имели положительную динамику начали сокращаться.

Да и Баканова чего-то не слышно, Зеленский ему давал две недели, прошло уже 16 дней, и тишинааа....

Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% )
-----------
За 18 дней июня +0,006 млрд ( +0,0%)

Надежда на улучшение работы госаппарата в результате смены "плохого начальникм" на "хорошего" - самая инфантильная из политических иллюзий.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Это говорит о том что экономика не растет

Один из крупнейших приростов в Европе: Долларовый ВВП Украины вырос почти на 15 %

Долларовый ВВП Украины по итогам первого квартала 2019 года вырос на 14,63 %, что является одним из крупнейших приростов в Европе.

Об этом в среду, 19 июня, сообщил управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"ВВП за 12 месяцев уже составляет 134,43 млрд долл. Наибольший вклад в такой прирост ВВП дает существенный прирост зарплат, по результатам первого квартала фонд оплаты труда работников в долларовом эквиваленте вырос на 20,63 %. Как и прогнозировал, апрельский прогноз МВФ про 134,89 млрд долл. ВВП Украины в 2019 году будет разгромлен", - отметил Компаниец.

ВВП України млрд,дол.
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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:53

Новости ФРС


ФРС оставила ставку без изменений 2,25-2,50% годовых и намекнула на ее снижение при необходимости.

https://ru.investing.com/news/economic- ... le-1895566

Этого хватило для дополнительной волатильности на рынках.
И это объясняет текущее падение доллара.

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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  #<1 ... 1345134613471348
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