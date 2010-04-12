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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 чер, 2019 19:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 19 чер, 2019 19:49
Надежда на улучшение работы госаппарата в результате смены "плохого начальникм" на "хорошего" - самая инфантильная из политических иллюзий.
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Один из крупнейших приростов в Европе: Долларовый ВВП Украины вырос почти на 15 %
Долларовый ВВП Украины по итогам первого квартала 2019 года вырос на 14,63 %, что является одним из крупнейших приростов в Европе.
Об этом в среду, 19 июня, сообщил управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
"ВВП за 12 месяцев уже составляет 134,43 млрд долл. Наибольший вклад в такой прирост ВВП дает существенный прирост зарплат, по результатам первого квартала фонд оплаты труда работников в долларовом эквиваленте вырос на 20,63 %. Как и прогнозировал, апрельский прогноз МВФ про 134,89 млрд долл. ВВП Украины в 2019 году будет разгромлен", - отметил Компаниец.
ВВП України млрд,дол.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:53
Новости ФРС
ФРС оставила ставку без изменений 2,25-2,50% годовых и намекнула на ее снижение при необходимости.
Этого хватило для дополнительной волатильности на рынках.
И это объясняет текущее падение доллара.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 19 чер, 2019 21:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сама по себе новостная свеча была более чем умеренной (в районе 25пп).
Она покрыла не более половины новостной свечи на вчерашнем выступлении Драги.
И по текущему рисунку можно предположить, что к моменту клиринга Чикаго будет нивелирована рынком.
Картинка примерно одинакова в парах со всеми мажорами.
Результаты заседания ФРС вышли вполне предсказуемыми. Хотя я ожидал более нервного движения во время пресс-конференции.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 19 чер, 2019 21:31
а что обьясняет падение евро/фунт???
Что там бриты натворили?
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 19 чер, 2019 21:39
Фунт и евро движутся по отношению к доллару одно-направленно.
Амплитуда движений фунта традиционно больше.
Этим объясняется проседание евро к фунту.
Рискну предположить, что отчасти рост фунта по отношению к евро обусловлен согласованием кандидатуры нового Премьера и возлагаемым на него надеждами.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 19 чер, 2019 21:46
См. торговый баланс. Скоро доллар последует за фунтом.
Додано: Сер 19 чер, 2019 22:41
Живите своим умом!
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