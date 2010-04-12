zzzzzz написав:Что-то операция Бастион умерла не начавшись. Поступления от таможни после февраля-мая где они имели положительную динамику начали сокращаться.
Да и Баканова чего-то не слышно, Зеленский ему давал две недели, прошло уже 16 дней, и тишинааа....
Январь -2,6 млрд ( 89,6% ) Февраль +1 млрд ( 104% ) Март +2,3 млрд ( 109% ) Апрель +1,1 млрд ( 104,7% ) Май +0,9 млрд ( 103,3%) Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% ) ----------- За 18 дней июня +0,006 млрд ( +0,0%)
Надежда на улучшение работы госаппарата в результате смены "плохого начальникм" на "хорошего" - самая инфантильная из политических иллюзий.
zzzzzz написав:Это говорит о том что экономика не растет
Один из крупнейших приростов в Европе: Долларовый ВВП Украины вырос почти на 15 %
Долларовый ВВП Украины по итогам первого квартала 2019 года вырос на 14,63 %, что является одним из крупнейших приростов в Европе.
Об этом в среду, 19 июня, сообщил управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
"ВВП за 12 месяцев уже составляет 134,43 млрд долл. Наибольший вклад в такой прирост ВВП дает существенный прирост зарплат, по результатам первого квартала фонд оплаты труда работников в долларовом эквиваленте вырос на 20,63 %. Как и прогнозировал, апрельский прогноз МВФ про 134,89 млрд долл. ВВП Украины в 2019 году будет разгромлен", - отметил Компаниец.
ВВП України млрд,дол.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Этого хватило для дополнительной волатильности на рынках. И это объясняет текущее падение доллара.
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Сама по себе новостная свеча была более чем умеренной (в районе 25пп). Она покрыла не более половины новостной свечи на вчерашнем выступлении Драги. И по текущему рисунку можно предположить, что к моменту клиринга Чикаго будет нивелирована рынком. Картинка примерно одинакова в парах со всеми мажорами. Результаты заседания ФРС вышли вполне предсказуемыми. Хотя я ожидал более нервного движения во время пресс-конференции.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Фунт и евро движутся по отношению к доллару одно-направленно. Амплитуда движений фунта традиционно больше. Этим объясняется проседание евро к фунту. Рискну предположить, что отчасти рост фунта по отношению к евро обусловлен согласованием кандидатуры нового Премьера и возлагаемым на него надеждами.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Восемь членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июньского заседания прогнозируют сохранение базовой процентной ставки в 2019 году на уровне 2,25-2,5%, следует из экономического прогноза регулятора.
При этом один из членов высказался за одно повышение в текущем году, один — за одно понижение, и семеро — за два понижения.
В среднем значении на конец 2019 года ставка прогнозируемо будет составлять 2,4%.
При этом семеро членов высказались за два снижения ставки в 2020 году, двое — за одно снижение, пятеро — за сохранение ставки, двое — за одно повышение и один — за три повышения. При этом ожидается ее среднее значение в 2,1%, хотя в марте ожидалось значение на уровне 2,6%.
zzzzzz написав:Это говорит о том что экономика не растет
Один из крупнейших приростов в Европе: Долларовый ВВП Украины вырос почти на 15 %
Долларовый ВВП Украины по итогам первого квартала 2019 года вырос на 14,63 %, что является одним из крупнейших приростов в Европе.
Об этом в среду, 19 июня, сообщил управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
"ВВП за 12 месяцев уже составляет 134,43 млрд долл. Наибольший вклад в такой прирост ВВП дает существенный прирост зарплат, по результатам первого квартала фонд оплаты труда работников в долларовом эквиваленте вырос на 20,63 %. Как и прогнозировал, апрельский прогноз МВФ про 134,89 млрд долл. ВВП Украины в 2019 году будет разгромлен", - отметил Компаниец.
ВВП України млрд,дол.
Так в какой валюте считать ? В долларах вроде все так классно. А налоговые поступления за 5 месяцев выросли всего на 3,8% да и то в гривне.