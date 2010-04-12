Восемь членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июньского заседания прогнозируют сохранение базовой процентной ставки в 2019 году на уровне 2,25-2,5%, следует из экономического прогноза регулятора.



При этом один из членов высказался за одно повышение в текущем году, один — за одно понижение, и семеро — за два понижения.



В среднем значении на конец 2019 года ставка прогнозируемо будет составлять 2,4%.



При этом семеро членов высказались за два снижения ставки в 2020 году, двое — за одно снижение, пятеро — за сохранение ставки, двое — за одно повышение и один — за три повышения. При этом ожидается ее среднее значение в 2,1%, хотя в марте ожидалось значение на уровне 2,6%.