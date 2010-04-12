КИЇВ. 19 червня. УНН. За п'ять місяців недонадходження до загального фонду держбюджету становлять вже 50,2 млрд грн. Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Комітету з питань бюджету. Повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Рахункової палати.
“У результаті недонадходжень доходів, державних запозичень і коштів від приватизації державного майна план надходжень загального фонду держбюджету у січні-травні не виконано 50,2 млрд гривень”, — сказав Пацкан.
За його словами, в умовах нижчих, ніж передбачалося, темпів зростання економіки плановий показник доходів загального фонду на перший квартал не виконано на 16 млрд грн, або 8,2%. Невиконання доходів за січень—травень, якщо не враховувати понадпланові надходження від Національного банку, зросло до 27 млрд гривень.
Також, він зауважив, що причини невиконання плану доходів різні, зокрема: відхилення окремих макропоказників від прогнозних, насамперед середнього офіційного курсу гривні до долара США; та завищення плану надходжень акцизного податку з вироблених в Україні тютюну і тютюнових виробів (при зростанні ставок податку на 20% план перевищує надходження за відповідний період попереднього року майже вдвічі).
vovan_prm написав:zzzzzz Так или иначе без подрезки расходов не обойтись. Кто же пойдет под нож?
Незащищенные статьи расходов.
Сократят капитальные инвестиции ( строительство, ремонт дорог, инфраструктурные проекты) Порежут субсидии еще больше Будут откладывать повышения з/п , пенсий.
наибольшие расходы из госбюджета-2019 следующие: – на безопасность и оборону – всего на 212 миллиардов гривен; – на здравоохранение – 95,7 миллиарда гривен; – на образование – 127 миллиардов гривен; – на пенсии – 167,5 миллиарда гривен; – дороги – 55 миллиардов гривен; – субсидии за жилищно-коммунальные услуги населению – 20 миллиардов гривен. https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Прочитал, в мнении каждого оппонента есть правда и манипуляция. В реальности есть масса факторов которые с течением времени перевешивают друг-друга. НБУ допускал ошибки, это факт. Но сейчас они сведены к минимуму.
Дефицит бюджета если он будет уаеличен можно финансировать из разных источников. Внутренние или внешние займы. Самый страшный вариант это выпуск овгз и пркупка их нац.банком. Это по сути печатанье денег.