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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 чер, 2019 23:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
большинство экспертов, принявших участие в дискуссионной панели "Власти денег", сошлись во мнении, что НБУ проводит неправильную политику, которая уже стоила Украине миллиардов долларов. И эту политику, как и руководство регулятора, нужно срочно менять.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 19 чер, 2019 23:32
Незащищенные статьи расходов.
Сократят капитальные инвестиции ( строительство, ремонт дорог, инфраструктурные проекты)
Порежут субсидии еще больше
Будут откладывать повышения з/п , пенсий.
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 чер, 2019 23:37
Прочитал, в мнении каждого оппонента есть правда и манипуляция.
В реальности есть масса факторов которые с течением времени перевешивают друг-друга.
НБУ допускал ошибки, это факт. Но сейчас они сведены к минимуму.
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 чер, 2019 23:41
Кто пойдет под нож я описал выше, но самое плохое если вздумают увеличивать дефицит бюджета за счет увеличения займов, тогда сразу Витя Ростов привет...
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 чер, 2019 00:04
Вован прм
Дефицит бюджета если он будет уаеличен можно финансировать из разных источников. Внутренние или внешние займы.
Самый страшный вариант это выпуск овгз и пркупка их нац.банком.
Это по сути печатанье денег.
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 чер, 2019 06:17
Приветствую!
Мы! Пойдём под нож! Бюджет платит начиная с марта неохотно и понемногу! Утепления и замена окон!
Курс не получает подпитку от свободно курсирующей гривны - как пишет один форумчанин, гастроном, коммуналка, аптека(((
Додано: Чет 20 чер, 2019 07:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... шановне товариство, то який вихід для нашої держави?
- що б ви зробили, якщо були б у владі і керувавали тими процесами?
- які запропонуєте варіанти?
- які варіанти, ви б відіслали на сайт Зе-команди?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 20 чер, 2019 07:22
Посчитал по календарю (
Волосы дыбом...
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