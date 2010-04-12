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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1347134813491350>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 541
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 541
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

большинство экспертов, принявших участие в дискуссионной панели "Власти денег", сошлись во мнении, что НБУ проводит неправильную политику, которая уже стоила Украине миллиардов долларов. И эту политику, как и руководство регулятора, нужно срочно менять.
http://www.dsnews.ua/economics/grivnya-po-12-kak-natsbank-obvalil-rynochnyy-kurs-i-lishil-biznes-19062019220000
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:32

  vovan_prm написав:zzzzzz Так или иначе без подрезки расходов не обойтись.
Кто же пойдет под нож?


Незащищенные статьи расходов.

Сократят капитальные инвестиции ( строительство, ремонт дорог, инфраструктурные проекты)
Порежут субсидии еще больше
Будут откладывать повышения з/п , пенсий.
наибольшие расходы из госбюджета-2019 следующие:
– на безопасность и оборону – всего на 212 миллиардов гривен;
– на здравоохранение – 95,7 миллиарда гривен;
– на образование – 127 миллиардов гривен;
– на пенсии – 167,5 миллиарда гривен;
– дороги – 55 миллиардов гривен;
– субсидии за жилищно-коммунальные услуги населению – 20 миллиардов гривен.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:37

  Мизантрóп написав:большинство экспертов, принявших участие в дискуссионной панели "Власти денег", сошлись во мнении, что НБУ проводит неправильную политику, которая уже стоила Украине миллиардов долларов. И эту политику, как и руководство регулятора, нужно срочно менять.
http://www.dsnews.ua/economics/grivnya-po-12-kak-natsbank-obvalil-rynochnyy-kurs-i-lishil-biznes-19062019220000


Прочитал, в мнении каждого оппонента есть правда и манипуляция.
В реальности есть масса факторов которые с течением времени перевешивают друг-друга.
НБУ допускал ошибки, это факт. Но сейчас они сведены к минимуму.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:41

  vovan_prm написав:zzzzzz Так или иначе без подрезки расходов не обойтись.
Кто же пойдет под нож?


Кто пойдет под нож я описал выше, но самое плохое если вздумают увеличивать дефицит бюджета за счет увеличения займов, тогда сразу Витя Ростов привет...
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 00:04

Вован прм

Дефицит бюджета если он будет уаеличен можно финансировать из разных источников. Внутренние или внешние займы.
Самый страшный вариант это выпуск овгз и пркупка их нац.банком.
Это по сути печатанье денег.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 06:17

  vovan_prm написав:zzzzzz Так или иначе без подрезки расходов не обойтись.
Кто же пойдет под нож?

Приветствую!
Мы! Пойдём под нож! Бюджет платит начиная с марта неохотно и понемногу! Утепления и замена окон!
Курс не получает подпитку от свободно курсирующей гривны - как пишет один форумчанин, гастроном, коммуналка, аптека(((
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 07:22

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Посчитал по календарю (https://afrtcp.tk/services/payments_schedule/) погашения ОВГЗ до конца года.

Выскажу свое скромное мнение: гривна однозначно будет перекредитоваться новыми выпусками ДО даты погашения. И "заграница нам поможет". Т.е. перед датами крупных погашений я ожидаю снижение курса USD/UAH из-за захода нерезидентов в новые гривневые ОВГЗ.
Востаннє редагувалось alex_2013 в Чет 20 чер, 2019 08:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:12

  zzzzzz написав:
  Василь-Рівне написав:
  zzzzzz написав:Это говорит о том что экономика не растет

Один из крупнейших приростов в Европе: Долларовый ВВП Украины вырос почти на 15 %

Долларовый ВВП Украины по итогам первого квартала 2019 года вырос на 14,63 %, что является одним из крупнейших приростов в Европе.

Об этом в среду, 19 июня, сообщил управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"ВВП за 12 месяцев уже составляет 134,43 млрд долл. Наибольший вклад в такой прирост ВВП дает существенный прирост зарплат, по результатам первого квартала фонд оплаты труда работников в долларовом эквиваленте вырос на 20,63 %. Как и прогнозировал, апрельский прогноз МВФ про 134,89 млрд долл. ВВП Украины в 2019 году будет разгромлен", - отметил Компаниец.

ВВП України млрд,дол.
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Так в какой валюте считать ? В долларах вроде все так классно.
А налоговые поступления за 5 месяцев выросли всего на 3,8% да и то в гривне.


+ Если ещё добавить черный рынок и контрабас , то рост все 40%.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:30

  Мизантрóп написав:большинство экспертов, принявших участие в дискуссионной панели "Власти денег", сошлись во мнении, что НБУ проводит неправильную политику, которая уже стоила Украине миллиардов долларов. И эту политику, как и руководство регулятора, нужно срочно менять.
http://www.dsnews.ua/economics/grivnya-po-12-kak-natsbank-obvalil-rynochnyy-kurs-i-lishil-biznes-19062019220000


Большинство этих "экспертов" было у руля того же НБУ (Савченко) или же имело возможность давать свои ценные рекомендации (Унтковская) или же соприкосаясь с деятельностью НБУ как Уманский (и.о Минфина). Но я не припоминаю что б эти люди каким то образом высказывали своё мнение будучи в системе и принимая решения. Ну и показали б свой мастер-класс в 2007 - 2009 годах. Но тогда были только "глаза лягушек", "рыбьи рты" когда курс двинулся от 4.5 в поход до 9.XXX. И то что эти ребята наворотили тогда - то в принципе расхлёбываем посей день.
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26.30-26.33/26.39-26.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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