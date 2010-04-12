Додано: Чет 20 чер, 2019 08:30

Мизантрóп написав: большинство экспертов, принявших участие в дискуссионной панели "Власти денег", сошлись во мнении, что НБУ проводит неправильную политику, которая уже стоила Украине миллиардов долларов. И эту политику, как и руководство регулятора, нужно срочно менять.

http://www.dsnews.ua/economics/grivnya-po-12-kak-natsbank-obvalil-rynochnyy-kurs-i-lishil-biznes-19062019220000 большинство экспертов, принявших участие в дискуссионной панели "Власти денег", сошлись во мнении, что НБУ проводит неправильную политику, которая уже стоила Украине миллиардов долларов. И эту политику, как и руководство регулятора, нужно срочно менять.

Большинство этих "экспертов" было у руля того же НБУ (Савченко) или же имело возможность давать свои ценные рекомендации (Унтковская) или же соприкосаясь с деятельностью НБУ как Уманский (и.о Минфина). Но я не припоминаю что б эти люди каким то образом высказывали своё мнение будучи в системе и принимая решения. Ну и показали б свой мастер-класс в 2007 - 2009 годах. Но тогда были только "глаза лягушек", "рыбьи рты" когда курс двинулся от 4.5 в поход до 9.XXX. И то что эти ребята наворотили тогда - то в принципе расхлёбываем посей день.