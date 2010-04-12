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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 чер, 2019 23:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
большинство экспертов, принявших участие в дискуссионной панели "Власти денег", сошлись во мнении, что НБУ проводит неправильную политику, которая уже стоила Украине миллиардов долларов. И эту политику, как и руководство регулятора, нужно срочно менять.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 19 чер, 2019 23:32
Незащищенные статьи расходов.
Сократят капитальные инвестиции ( строительство, ремонт дорог, инфраструктурные проекты)
Порежут субсидии еще больше
Будут откладывать повышения з/п , пенсий.
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 чер, 2019 23:37
Прочитал, в мнении каждого оппонента есть правда и манипуляция.
В реальности есть масса факторов которые с течением времени перевешивают друг-друга.
НБУ допускал ошибки, это факт. Но сейчас они сведены к минимуму.
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 чер, 2019 23:41
Кто пойдет под нож я описал выше, но самое плохое если вздумают увеличивать дефицит бюджета за счет увеличения займов, тогда сразу Витя Ростов привет...
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 чер, 2019 00:04
Вован прм
Дефицит бюджета если он будет уаеличен можно финансировать из разных источников. Внутренние или внешние займы.
Самый страшный вариант это выпуск овгз и пркупка их нац.банком.
Это по сути печатанье денег.
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 чер, 2019 06:17
Приветствую!
Мы! Пойдём под нож! Бюджет платит начиная с марта неохотно и понемногу! Утепления и замена окон!
Курс не получает подпитку от свободно курсирующей гривны - как пишет один форумчанин, гастроном, коммуналка, аптека(((
Додано: Чет 20 чер, 2019 07:22
Посчитал по календарю (
Выскажу свое скромное мнение: гривна однозначно будет перекредитоваться новыми выпусками ДО даты погашения. И "заграница нам поможет". Т.е. перед датами крупных погашений я ожидаю снижение курса USD/UAH из-за захода нерезидентов в новые гривневые ОВГЗ.
Востаннє редагувалось alex_2013 в Чет 20 чер, 2019 08:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 чер, 2019 08:12
+ Если ещё добавить черный рынок и контрабас , то рост все 40%.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 20 чер, 2019 08:30
Большинство этих "экспертов" было у руля того же НБУ (Савченко) или же имело возможность давать свои ценные рекомендации (Унтковская) или же соприкосаясь с деятельностью НБУ как Уманский (и.о Минфина). Но я не припоминаю что б эти люди каким то образом высказывали своё мнение будучи в системе и принимая решения. Ну и показали б свой мастер-класс в 2007 - 2009 годах. Но тогда были только "глаза лягушек", "рыбьи рты" когда курс двинулся от 4.5 в поход до 9.XXX. И то что эти ребята наворотили тогда - то в принципе расхлёбываем посей день.
Додано: Чет 20 чер, 2019 09:04
26.30-26.33/26.39-26.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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