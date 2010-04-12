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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 чер, 2019 09:12
odessit2007 написав:
26.30-26.33/26.39-26.40
По Киеву те же цифры.
Если очень хорошо напрячься, можно сузить спрэд до 35 - 38
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antey1969
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