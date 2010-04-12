По Киеву те же цифры.
Если очень хорошо напрячься, можно сузить спрэд до 35 - 38
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 чер, 2019 09:12
Додано: Чет 20 чер, 2019 09:37
Приветствую!
Днепр ЧР сравнялся с банками (ТАС, Аккорд и пр) по продаже 26,45. Приём ,37-,38
Додано: Чет 20 чер, 2019 09:47
курс без галстука
С сегодняшнего дня перестает действовать требование Нацбанка Украины
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 20 чер, 2019 09:54
Когда будем собираться взлетать?
после 21 числа? или 20х Июля?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:08
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:08
proftpd66 пока чешут репу
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:17
а как єто на курс влияет?
ведь разница между до и срочными выборами меньше полугода!
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:22
dima_beleb после 21 числа? или 20х Июля? цитата была
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:34
до 10 июля так как много наученных опытом желающих скупить летний доллар.
Минулого року з України дивідендів було виведено на $1,1 млрд більше, ніж інвестовано іноземними інвесторами. Источник:
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
.... не буду я писати, що сьогодні зняв депо "під фонд"
- і також не напишу, що доляри купив пА 26,38
... шкода, що не міг купити "на всі", бо ще свій ремонт не завершив
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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