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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1348134913501351>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 541
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 541
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:12

  odessit2007 написав:26.30-26.33/26.39-26.40

По Киеву те же цифры.
Если очень хорошо напрячься, можно сузить спрэд до 35 - 38
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:37

Приветствую!
Днепр ЧР сравнялся с банками (ТАС, Аккорд и пр) по продаже 26,45. Приём ,37-,38
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:47

курс без галстука

С сегодняшнего дня перестает действовать требование Нацбанка Украины
https://biz.nv.ua/finance/nbu-otmenil-p ... p1R7pxa5j0

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:54

Когда будем собираться взлетать?

после 21 числа? или 20х Июля?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:08

  proftpd66 написав:Когда будем собираться взлетать?

после 21 числа? или 20х Июля?

да вже сейчас начали взлетать.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:08

proftpd66 пока чешут репу https://24tv.ua/ru/mogut_li_perenesti_v ... v_n1164709
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:17

  Мизантрóп написав:proftpd66 пока чешут репу https://24tv.ua/ru/mogut_li_perenesti_v ... v_n1164709

а как єто на курс влияет?
ведь разница между до и срочными выборами меньше полугода!
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:22

dima_beleb после 21 числа? или 20х Июля? цитата была :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:34

  proftpd66 написав:Когда будем собираться взлетать?

после 21 числа? или 20х Июля?

до 10 июля так как много наученных опытом желающих скупить летний доллар.

Минулого року з України дивідендів було виведено на $1,1 млрд більше, ніж інвестовано іноземними інвесторами. Источник: https://biz.censor.net.ua/r3133081
https://biz.censor.net.ua/resonance/313 ... i_z_ukrani
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... не буду я писати, що сьогодні зняв депо "під фонд" :mrgreen:
- і також не напишу, що доляри купив пА 26,38 :mrgreen:

... шкода, що не міг купити "на всі", бо ще свій ремонт не завершив :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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