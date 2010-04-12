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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:48
Долярчик написав:
.... не буду я писати, що сьогодні зняв депо "під фонд"
- і також не напишу, що доляри купив пА 26,38
... шкода, що не міг купити "на всі", бо ще свій ремонт не завершив
Друже, а де ж віра поділась ??? Як же без гривнедепо ?
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stas_rst
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