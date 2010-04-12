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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1348134913501351

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 541
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 541
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:.... не буду я писати, що сьогодні зняв депо "під фонд" :mrgreen:
- і також не напишу, що доляри купив пА 26,38 :mrgreen:

... шкода, що не міг купити "на всі", бо ще свій ремонт не завершив :roll:
Друже, а де ж віра поділась ??? Як же без гривнедепо ?
stas_rst
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  #<1 ... 1348134913501351
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