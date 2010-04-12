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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1349135013511352>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 541
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 541
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:.... не буду я писати, що сьогодні зняв депо "під фонд" :mrgreen:
- і також не напишу, що доляри купив пА 26,38 :mrgreen:

... шкода, що не міг купити "на всі", бо ще свій ремонт не завершив :roll:
Друже, а де ж віра поділась ??? Як же без гривнедепо ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:05

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:Когда будем собираться взлетать?

после 21 числа? или 20х Июля?

до 10 июля так как много наученных опытом желающих скупить летний доллар.

Минулого року з України дивідендів було виведено на $1,1 млрд більше, ніж інвестовано іноземними інвесторами. Источник: https://biz.censor.net.ua/r3133081
https://biz.censor.net.ua/resonance/313 ... i_z_ukrani


в прошлом году, как раз начали взлетать 20х Июня.

https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:26

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.06.2019
грн за 100 доларів США 2637.70
Доллар прибавил чуть больше 4 копеек.
Первые торги без обязательной продажи проходят очень спокойно. Открылись на пару копеек выше вчерашнего закрытия, постояли с постоянными оферами, приподняв биды на копейку, потом опустились на копейку, а затем приподнялись на 1.5-2 копейки. Теперь наметилось новое снижение. Типичные колебания для сбалансированной торговли. Отсутствие утреннего перекоса из-за обязаловки дает о себе знать. Наблюдаем дальше.
НБУ вчера план выполнил, выкупив 20 млн.
Коррсчета чуть сократились, основной вклад внесло казначейство.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.06.2019
Усього, млн дол. США 236.3
Обороты вторника, который проходил в режиме понедельника, оказались совсем слабенькими. Не удивительно, что НБУ нечем было поживиться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:34

  Долярчик написав:.... не буду я писати, що сьогодні зняв депо "під фонд"

да хоть под два фонда. думаешь, это кому-то интересно?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:49

..а хто ще сформував/формує свій кошик? - і як саме?

  stas_rst написав:
Долярчик написав:.... не буду я писати, що сьогодні зняв депо "під фонд" :mrgreen:
- і також не напишу, що доляри купив пА 26,38 :mrgreen:

... шкода, що не міг купити "на всі", бо ще свій ремонт не завершив :roll:
Друже, а де ж віра поділась ??? Як же без гривнедепо ?

... та в мене ще тих гривнестовпців по різних банках щось з 22 :shock:
- і от, на моменті, можу сказати, що я свій коших 30%/70% дол/грн СФОРМУВАВ!
- але, починаючи з вересня - доляри плавненько будуть конвертуватись через товар у гривню і поступово збільшувати гривню на депостовпцях!
- завершення ОСНОВНОЇ стадії перетікання доляра на гривнедепо буде завершено у грудні-січні :idea: ... ну і 2-3% у лютому-березні!

... а ви на 100% заходите у доляр?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:53

Долярчик

Где ж Вы столько разных банков набрали? Надеюсь, в курсе, что вклады в одном банке суммируются при возврате через фонд? (3 x тьфу конечно)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:59

  Mazay256 написав:Долярчик

Где ж Вы столько разных банков набрали? Надеюсь, в курсе, что вклады в одном банке суммируются при возврате через фонд? (3 x тьфу конечно)

1000 грн. * 22 = 22000 грн.
он тут вам расскажет сказок на ночь
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:та в мене ще тих гривнестовпців по різних банках щось з 22 :shock:

23 (один вже забрав, тобто було 23)*200.000=4.600.000 + 700.000 (приблизно) квартира + 200.000 (приблизно) залишки в товарі = 5.500.000 грн / 26,4 = 208.333$ Базарний олігарх який жаліється на Порошенко бо "зубожів" на двісті з гаком тисяч баксів :mrgreen: Але скупердяй ще той - при таких статках сім'ю по херсонських курортах не найвищого гатунку возить :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 20 чер, 2019 12:07, всього редагувалось 4 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:04

Нерезы вчера купили гривневых ОВГЗ на 1,2 млрд грн, одновременно вчера прошло погашение валютных ОВГЗ у нерезов объемом 0,6 млрд грн
Суммарно портфель нерезов вырос на 0,6 млрд.грн и на сегодняшнее утро составил 49,511 млрд

Физики погасили долларовые ОВГЗ на 1 млрд.грн , и купили на 100 млн. гривневые
Портфель физиков на сегодня 8,592 млрд
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:11

НБУ вчера 20 млн купил, не удержались )))
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