... я в курсі!
- тому стараюсь не перевищувати 200тис.грн в кожному банку...
... а так, то в мене по 2-6 депостовпців у кожному банку...
...всього лиш в 5-ти банках тримаю...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 чер, 2019 12:13
... я в курсі!
- тому стараюсь не перевищувати 200тис.грн в кожному банку...
... а так, то в мене по 2-6 депостовпців у кожному банку...
...всього лиш в 5-ти банках тримаю...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 20 чер, 2019 12:16
С следующей среды 26.06 и в следующую 03.07 будут погашения ОВГЗ большие почти по 7 млрд.грн каждую неделю. Туда входили незеры, только короткие, которые керитрейдом занимаются.
Пойдут ли они на выход, или перевложатся в новые выпуски, вопрос открытый. Но часть из них может пойти на выход.
Вообщем я предупредил )
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 чер, 2019 12:16
мені простіше
дохід у гривні (не торгівля) розприділяється доволі просто :
1. 60 - 70 % - щоденні трати на сім"ю
2. 40 - 30 % - долар або гривнедепо (насправді "тумбочка" для позаурочних потреб - відпочинок, обновка житла і т.п.). Вектор пріоритетного вкладу залишків коригується залежно від сезону (сезонна міграція слонів на північ-південь поки що присутня).
Додано: Чет 20 чер, 2019 12:18
... еееехххххх, отако вивів мої статки на чисту воду сторож складів з Рівненьської області, Периферійного району
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 20 чер, 2019 12:19
Загальний фонд держбюджету недоотримав 50 мільярдів
Загальний фонд держбюджету недоотримав 50 мільярдів — Рахункова палата
У січні-травні 2019 року план надходжень загального фонду державного бюджету недовиконано на 50,2 мільярда гривень.
Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє прес-служба Рахункової палати.
Він зауважив, що причини невиконання плану доходів різні, зокрема: відхилення окремих макропоказників від прогнозних, насамперед середнього офіційного курсу гривні до долара; завищення плану надходжень акцизного податку з вироблених в Україні тютюну і тютюнових виробів (при зростанні ставок податку на 20% план перевищує надходження за відповідний період попереднього року майже вдвічі).
Додано: Чет 20 чер, 2019 12:33
С гривне депо тут же стратегия нужна.
Если к примеру семью на Мальдивы свозить кто ж тогда "под ремонт" зимой баксы одолжит?
Додано: Чет 20 чер, 2019 12:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
мужская логика правильная,но женская интереснее))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:08
НБУ подрежет крылья потребкредитованию.
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:16
Вера в новые лица закончилась
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:23
Как можно давать кредиты такому контингенту
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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