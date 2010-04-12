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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1350135113521353>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 541
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 541
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:13

  Mazay256 написав:Долярчик

Где ж Вы столько разных банков набрали? Надеюсь, в курсе, что вклады в одном банке суммируются при возврате через фонд? (3 x тьфу конечно)

... я в курсі!
- тому стараюсь не перевищувати 200тис.грн в кожному банку...

... а так, то в мене по 2-6 депостовпців у кожному банку...
...всього лиш в 5-ти банках тримаю...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:16

С следующей среды 26.06 и в следующую 03.07 будут погашения ОВГЗ большие почти по 7 млрд.грн каждую неделю. Туда входили незеры, только короткие, которые керитрейдом занимаются.

Пойдут ли они на выход, или перевложатся в новые выпуски, вопрос открытый. Но часть из них может пойти на выход.

Вообщем я предупредил )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:16

  Долярчик написав: ... а ви на 100% заходите у доляр?

мені простіше :)
дохід у гривні (не торгівля) розприділяється доволі просто :
1. 60 - 70 % - щоденні трати на сім"ю
2. 40 - 30 % - долар або гривнедепо (насправді "тумбочка" для позаурочних потреб - відпочинок, обновка житла і т.п.). Вектор пріоритетного вкладу залишків коригується залежно від сезону (сезонна міграція слонів на північ-південь поки що присутня).
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:18

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:та в мене ще тих гривнестовпців по різних банках щось з 22 :shock:

23 (один вже забрав, тобто було 23)*200.000=4.600.000 + 700.000 (приблизно) квартира + 200.000 (приблизно) залишки в товарі = 5.500.000 грн / 26,4 = 208.333$ Базарний олігарх який жаліється на Порошенко бо "зубожів" на двісті з гаком тисяч баксів :mrgreen: Але скупердяй ще той - при таких статках сім'ю по херсонських курортах не найвищого гатунку возить :mrgreen:

... еееехххххх, отако вивів мої статки на чисту воду сторож складів з Рівненьської області, Периферійного району :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:19

Загальний фонд держбюджету недоотримав 50 мільярдів

Загальний фонд держбюджету недоотримав 50 мільярдів — Рахункова палата


У січні-травні 2019 року план надходжень загального фонду державного бюджету недовиконано на 50,2 мільярда гривень.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє прес-служба Рахункової палати.

Він зауважив, що причини невиконання плану доходів різні, зокрема: відхилення окремих макропоказників від прогнозних, насамперед середнього офіційного курсу гривні до долара; завищення плану надходжень акцизного податку з вироблених в Україні тютюну і тютюнових виробів (при зростанні ставок податку на 20% план перевищує надходження за відповідний період попереднього року майже вдвічі).
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:33

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:та в мене ще тих гривнестовпців по різних банках щось з 22 :shock:

Але скупердяй ще той - при таких статках сім'ю по херсонських курортах не найвищого гатунку возить :mrgreen:


С гривне депо тут же стратегия нужна.
Если к примеру семью на Мальдивы свозить кто ж тогда "под ремонт" зимой баксы одолжит? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мужская логика правильная,но женская интереснее))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:08

НБУ подрежет крылья потребкредитованию.

https://finclub.net/news/potrebitelskoe ... cheno.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:16

  stas_rst написав:
Долярчик написав:.... не буду я писати, що сьогодні зняв депо "під фонд" :mrgreen:
- і також не напишу, що доляри купив пА 26,38 :mrgreen:
... шкода, що не міг купити "на всі", бо ще свій ремонт не завершив :roll:
Друже, а де ж віра поділась ??? Як же без гривнедепо ?

Вера в новые лица закончилась :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:23

  zzzzzz написав:НБУ подрежет крылья потребкредитованию.
https://finclub.net/news/potrebitelskoe ... cheno.html


НБУ в I квартале опросил 23 банка, которые выдали 86% розничных кредитов. Результаты опроса показали, что банковские портфели потребительских кредитов неоднородны, но в них доминируют заемщики с низкими доходами и должники, по которым отсутствует информация о доходах. Банки располагают информацией о доходе 81% заемщиков. Среди них самая весомая группа – должники с доходом до 7 тыс. грн. На нее приходится половина клиентов и почти треть задолженности. Данные респондентов указывают на то, что треть в ней составляют пенсионеры, другие получатели пособий, платежеспособность которых низкая и нестабильная.

Как можно давать кредиты такому контингенту :shock: :shock: :shock:
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