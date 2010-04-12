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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1350135113521353

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 541
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 541
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:29

Starikan при эффективной ставке 36% и выше основная ЦА таких кредитов - малоимущие. Человек с деньгами без крайней нужды под такой % брать (с намерением вернуть) не будет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:41

  Долярчик написав:
... а ви на 100% заходите у доляр?
я на 200% тобто я живу в гривневий кредит а на всі живі гривні купую долари :) стараюсь розрахувати так щоб гасити заборгованість в грейс період до 60 днів . Але загалом купую побутову техніку в довгий кредит ... а на еквівалент грошей в гривні купую долари . Кредит пібрається максимально лояльний усіляки оплати частинами від Приват банк , моно банк тобто з мінімальними переплатами , дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати ( не весь і не завжди) але часто продавці не можуть падати нижче чим Рекомендована роздірбна ціна і конкурують тим що платять комісію по кредиту банку самостійно замість клієнта - це і є оплата частинами від ПБ і Моно .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:44

  Starikan написав:
  zzzzzz написав: Среди них самая весомая группа – должники с доходом до 7 тыс. грн. На нее приходится половина клиентов и почти треть задолженности. Данные респондентов указывают на то, что треть в ней составляют пенсионеры, другие получатели пособий, платежеспособность которых низкая и нестабильная.

Как можно давать кредиты такому контингенту :shock: :shock: :shock:

Кредиты можно давать всем. Нужно только обеспечить прибыльность после компенсации невозвратов за счет полученных процентов. Потому и ставки столь высоки. Вся обеспокоенность НБУ сводится к тому, достаточно ли они высоки?
К тому же, стоит сделать поправку на частое несоответствие официальных и реальных доходов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:53

  yama написав:
  Долярчик написав:
... а ви на 100% заходите у доляр?
я на 200% тобто я живу в гривневий кредит а на всі живі гривні купую долари :) стараюсь розрахувати так щоб гасити заборгованість в грейс період до 60 днів . Але загалом купую побутову техніку в довгий кредит ... а на еквівалент грошей в гривні купую долари . Кредит пібрається максимально лояльний усіляки оплати частинами від Приват банк , моно банк тобто з мінімальними переплатами , дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати ( не весь і не завжди) але часто продавці не можуть падати нижче чим Рекомендована роздірбна ціна і конкурують тим що платять комісію по кредиту банку самостійно замість клієнта - це і є оплата частинами від ПБ і Моно .

... ну, я теж ремонт роблю/тягну кредитними картками(а-банка/приват на 55днів)
- і от теж пізніше хочу взяти техніку в комфі за їхній "0%", чи то краще брати на приват-частинами?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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