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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:29
Starikan при эффективной ставке 36% и выше основная ЦА таких кредитов - малоимущие. Человек с деньгами без крайней нужды под такой % брать (с намерением вернуть) не будет.
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:41
я на 200% тобто я живу в гривневий кредит а на всі живі гривні купую долари стараюсь розрахувати так щоб гасити заборгованість в грейс період до 60 днів . Але загалом купую побутову техніку в довгий кредит ... а на еквівалент грошей в гривні купую долари . Кредит пібрається максимально лояльний усіляки оплати частинами від Приват банк , моно банк тобто з мінімальними переплатами , дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати ( не весь і не завжди) але часто продавці не можуть падати нижче чим Рекомендована роздірбна ціна і конкурують тим що платять комісію по кредиту банку самостійно замість клієнта - це і є оплата частинами від ПБ і Моно .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:44
Кредиты можно давать всем. Нужно только обеспечить прибыльность после компенсации невозвратов за счет полученных процентов. Потому и ставки столь высоки. Вся обеспокоенность НБУ сводится к тому, достаточно ли они высоки?
К тому же, стоит сделать поправку на частое несоответствие официальных и реальных доходов.
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:53
... ну, я теж ремонт роблю/тягну кредитними картками(а-банка/приват на 55днів)
- і от теж пізніше хочу взяти техніку в комфі за їхній "0%", чи то краще брати на приват-частинами?
...я ще три роки тому написав це:
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