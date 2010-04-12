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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1350135113521353 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 542 1. меньше 27 28% 150 2. 27 - 28.50 44% 238 3. 28.50 - 30 19% 103 4. 30-35 5% 25 5. больше 35 5% 26 Всього голосів : 542 Додано: Чет 20 чер, 2019 13:29 Starikan при эффективной ставке 36% и выше основная ЦА таких кредитов - малоимущие. Человек с деньгами без крайней нужды под такой % брать (с намерением вернуть) не будет. vitaliian

Повідомлень: 2271 З нами з: 06.04.16 Подякував: 652 раз. Подякували: 720 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 13:41 Долярчик написав:

... а ви на 100% заходите у доляр? ... а ви на 100% заходите у доляр? я на 200% тобто я живу в гривневий кредит а на всі живі гривні купую долари стараюсь розрахувати так щоб гасити заборгованість в грейс період до 60 днів . Але загалом купую побутову техніку в довгий кредит ... а на еквівалент грошей в гривні купую долари . Кредит пібрається максимально лояльний усіляки оплати частинами від Приват банк , моно банк тобто з мінімальними переплатами , дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати ( не весь і не завжди) але часто продавці не можуть падати нижче чим Рекомендована роздірбна ціна і конкурують тим що платять комісію по кредиту банку самостійно замість клієнта - це і є оплата частинами від ПБ і Моно . я на 200% тобто я живу в гривневий кредит а на всі живі гривні купую доларистараюсь розрахувати так щоб гасити заборгованість в грейс період до 60 днів . Але загалом купую побутову техніку в довгий кредит ... а на еквівалент грошей в гривні купую долари . Кредит пібрається максимально лояльний усіляки оплати частинами від Приват банк , моно банк тобто з мінімальними переплатами , дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати ( не весь і не завжди) але часто продавці не можуть падати нижче чим Рекомендована роздірбна ціна і конкурують тим що платять комісію по кредиту банку самостійно замість клієнта - це і є оплата частинами від ПБ і Моно . Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1034 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1677 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 13:44 Starikan написав: zzzzzz написав: Среди них самая весомая группа – должники с доходом до 7 тыс. грн. На нее приходится половина клиентов и почти треть задолженност и. Данные респондентов указывают на то, что треть в ней составляют пенсионеры, другие получатели пособий, платежеспособность которых низкая и нестабильная.

Как можно давать кредиты такому контингенту Как можно давать кредиты такому контингенту

Кредиты можно давать всем. Нужно только обеспечить прибыльность после компенсации невозвратов за счет полученных процентов. Потому и ставки столь высоки. Вся обеспокоенность НБУ сводится к тому, достаточно ли они высоки?

К тому же, стоит сделать поправку на частое несоответствие официальных и реальных доходов. Кредиты можно давать всем. Нужно только обеспечить прибыльность после компенсации невозвратов за счет полученных процентов. Потому и ставки столь высоки. Вся обеспокоенность НБУ сводится к тому, достаточно ли они высоки?К тому же, стоит сделать поправку на частое несоответствие официальных и реальных доходов. Сибарит

Повідомлень: 3965 З нами з: 02.09.15 Подякував: 1355 раз. Подякували: 2532 раз. Профіль 5 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 13:53 yama написав: Долярчик написав:

... а ви на 100% заходите у доляр? ... а ви на 100% заходите у доляр? я на 200% тобто я живу в гривневий кредит а на всі живі гривні купую долари стараюсь розрахувати так щоб гасити заборгованість в грейс період до 60 днів . Але загалом купую побутову техніку в довгий кредит ... а на еквівалент грошей в гривні купую долари . Кредит пібрається максимально лояльний усіляки оплати частинами від Приват банк , моно банк тобто з мінімальними переплатами , дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати ( не весь і не завжди) але часто продавці не можуть падати нижче чим Рекомендована роздірбна ціна і конкурують тим що платять комісію по кредиту банку самостійно замість клієнта - це і є оплата частинами від ПБ і Моно . я на 200% тобто я живу в гривневий кредит а на всі живі гривні купую доларистараюсь розрахувати так щоб гасити заборгованість в грейс період до 60 днів . Але загалом купую побутову техніку в довгий кредит ... а на еквівалент грошей в гривні купую долари . Кредит пібрається максимально лояльний усіляки оплати частинами від Приват банк , моно банк тобто з мінімальними переплатами , дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати ( не весь і не завжди) але часто продавці не можуть падати нижче чим Рекомендована роздірбна ціна і конкурують тим що платять комісію по кредиту банку самостійно замість клієнта - це і є оплата частинами від ПБ і Моно .

... ну, я теж ремонт роблю/тягну кредитними картками(а-банка/приват на 55днів)

- і от теж пізніше хочу взяти техніку в комфі за їхній "0%", чи то краще брати на приват-частинами? ... ну, я теж ремонт роблю/тягну кредитними картками(а-банка/приват на 55днів)- і от теж пізніше хочу взяти техніку в комфі за їхній "0%", чи то краще брати на приват-частинами? ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 6513 З нами з: 19.10.15 Подякував: 444 раз. Подякували: 442 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 14:42 Starikan написав: zzzzzz написав: НБУ подрежет крылья потребкредитованию.

https://finclub.net/news/potrebitelskoe ... cheno.html НБУ подрежет крылья потребкредитованию.



НБУ в I квартале опросил 23 банка, которые выдали 86% розничных кредитов. Результаты опроса показали, что банковские портфели потребительских кредитов неоднородны, но в них доминируют заемщики с низкими доходами и должники, по которым отсутствует информация о доходах. Банки располагают информацией о доходе 81% заемщиков. Среди них самая весомая группа – должники с доходом до 7 тыс. грн. На нее приходится половина клиентов и почти треть задолженност и. Данные респондентов указывают на то, что треть в ней составляют пенсионеры, другие получатели пособий, платежеспособность которых низкая и нестабильная.

Как можно давать кредиты такому контингенту Как можно давать кредиты такому контингенту

для справки это процентов 80% населения что бы там гройсмен не говорил о средней зарплате в 10 000 грн для справки это процентов 80% населения что бы там гройсмен не говорил о средней зарплате в 10 000 грн Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1034 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1677 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 14:51 yama написав: дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати

ты изначально, покупая в Комфи\Эльдорадо и т.д. переплачиваешь хоть и в оплату частями, потому что к цене товара прикручен заработок продавца. Самые низкие цены на ОЛХ, когда там возьмешь в оплату частями, тогда и будешь тут Нам заливать. ты изначально, покупая в Комфи\Эльдорадо и т.д. переплачиваешь хоть и в оплату частями, потому что к цене товара прикручен заработок продавца. Самые низкие цены на ОЛХ, когда там возьмешь в оплату частями, тогда и будешь тут Нам заливать. SILVER_UA Повідомлень: 335 З нами з: 21.07.10 Подякував: 36 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 14:56 SILVER_UA написав: yama написав: дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати

ты изначально, покупая в Комфи\Эльдорадо и т.д. переплачиваешь хоть и в оплату частями, потому что к цене товара прикручен заработок продавца. Самые низкие цены на ОЛХ, когда там возьмешь в оплату частями, тогда и будешь тут Нам заливать. ты изначально, покупая в Комфи\Эльдорадо и т.д. переплачиваешь хоть и в оплату частями, потому что к цене товара прикручен заработок продавца. Самые низкие цены на ОЛХ, когда там возьмешь в оплату частями, тогда и будешь тут Нам заливать.

есть такая штука как гарантия если ты покупаешь например стабилизатор напряжения, стиральную машинку за 9000 грн или холодильник или телевизор\кондиционер за 20 000 то брать с ОЛХ где поменять телефон и выкинуть карточку не составит труда - как бы для людей со стальными яйцами . Ну и для любителей контрабаса есть тоже разные магазины на hotline.ua смотрите. А то что 90% в том числе и гранды торгуют контрабасом не секрет, но грандам хоть есть кому предъявить. Еще о ломабрде вспомните .

Если найти терминал приват банка по которому наложка не идет как p2p перевод то можно заплатить кредитными и перенестив разсрочку Монобанка - но я не пробовал после прошлой осени так делать. есть такая штука как гарантия если ты покупаешь например стабилизатор напряжения, стиральную машинку за 9000 грн или холодильник или телевизор\кондиционер за 20 000 то брать с ОЛХ где поменять телефон и выкинуть карточку не составит труда - как бы для людей со стальными яйцами . Ну и для любителей контрабаса есть тоже разные магазинына hotline.ua смотрите. А то что 90% в том числе и гранды торгуют контрабасом не секрет, но грандам хоть есть кому предъявить. Еще о ломабрде вспомните .Если найти терминал приват банка по которому наложка не идет как p2p перевод то можно заплатить кредитными и перенестив разсрочку Монобанка - но я не пробовал после прошлой осени так делать. Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1034 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1677 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 15:01 Офіційний курс гривні,

розрахований до долара США о 15-30,

дата розрахунку: 19.06.2019 20.06.2019

починає діяти з: 20.06.2019 21.06.2019

100 дол. США 2633.4256 2637.5876

После полудня гривна отыграла 0.1 копейки.

То, что утром казалось спокойствием, оказалось активностью. Когда на рынок вышли все заявки, курс уравновесился, и после 12-30 начался полный штиль. На исходе активной части торгов гривна очень постепенно укрепилась на 2 копейки, уйдя ниже курсов вчерашнего закрытия.

Примечательно, что укрепилась гривна (текущие котировки) только по отношению к доллару, индекс которого сегодня продемонстрировал снижение. По отношению к Евро есть небольшое снижение.



Год к году гривна укрепилась на 10 копеек. Сибарит

Повідомлень: 3965 З нами з: 02.09.15 Подякував: 1355 раз. Подякували: 2532 раз. Профіль 5 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 15:05 yama написав: SILVER_UA написав: yama написав: дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати

ты изначально, покупая в Комфи\Эльдорадо и т.д. переплачиваешь хоть и в оплату частями, потому что к цене товара прикручен заработок продавца. Самые низкие цены на ОЛХ, когда там возьмешь в оплату частями, тогда и будешь тут Нам заливать. ты изначально, покупая в Комфи\Эльдорадо и т.д. переплачиваешь хоть и в оплату частями, потому что к цене товара прикручен заработок продавца. Самые низкие цены на ОЛХ, когда там возьмешь в оплату частями, тогда и будешь тут Нам заливать.

есть такая штука как гарантия если ты покупаешь например стабилизатор напряжения, стиральную машинку за 9000 грн или холодильник или телевизор\кондиционер за 20 000 то брать с ОЛХ где поменять телефон и выкинуть карточку не составит труда - как бы для людей со стальными яйцами . Ну и для любителей контрабаса есть тоже разные магазины на hotline.ua смотрите. А то что 90% в том числе и гранды торгуют контрабасом не секрет, но грандам хоть есть кому предъявить. Еще о ломабрде вспомните .

Если найти терминал приват банка по которому наложка не идет как p2p перевод то можно заплатить кредитными и перенестив разсрочку Монобанка - но я не пробовал после прошлой осени так делать. есть такая штука как гарантия если ты покупаешь например стабилизатор напряжения, стиральную машинку за 9000 грн или холодильник или телевизор\кондиционер за 20 000 то брать с ОЛХ где поменять телефон и выкинуть карточку не составит труда - как бы для людей со стальными яйцами . Ну и для любителей контрабаса есть тоже разные магазинына hotline.ua смотрите. А то что 90% в том числе и гранды торгуют контрабасом не секрет, но грандам хоть есть кому предъявить. Еще о ломабрде вспомните .Если найти терминал приват банка по которому наложка не идет как p2p перевод то можно заплатить кредитными и перенестив разсрочку Монобанка - но я не пробовал после прошлой осени так делать.



Вы грандам тоже ничего не предъявите .....у меня знакомый купил микроволновку в МЕТРО, пришел домой ,а она не работает,вернулся на следующий день, в возврате и обмене отказали,сказали идти в ремсервис....да,ремонт был бесплатный,но в ремонте техника была 2 недели... Вы грандам тоже ничего не предъявите .....у меня знакомый купил микроволновку в МЕТРО, пришел домой ,а она не работает,вернулся на следующий день, в возврате и обмене отказали,сказали идти в ремсервис....да,ремонт был бесплатный,но в ремонте техника была 2 недели... komant733 Повідомлень: 174 З нами з: 07.03.16 Подякував: 13 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 15:10 komant733 написав: Вы грандам тоже ничего не предъявите .....у меня знакомый купил микроволновку в МЕТРО, пришел домой ,а она не работает,вернулся на следующий день, в возврате и обмене отказали,сказали идти в ремсервис....да,ремонт был бесплатный,но в ремонте техника была 2 недели... Вы грандам тоже ничего не предъявите .....у меня знакомый купил микроволновку в МЕТРО, пришел домой ,а она не работает,вернулся на следующий день, в возврате и обмене отказали,сказали идти в ремсервис....да,ремонт был бесплатный,но в ремонте техника была 2 недели... это нормальная практика вышел из магазина за дверь , распаковал - товар пользованный ,а тем более поломаный обмену и возврату не подлежит, только экспертиза в СЦ и если вина производителя заводской брак тогда только бесплатный ремонт в СЦ. А то что две недели это еще мало , это еще повезло могут по закону и до 3х месяцев или что-то в этом духе . Это вас просто некоторые разбаловали . Современная техника слишком сложна что бы на глаз продаван мог определить без экспертизы почему она поломалась, отсутствие видимых физических повреждений - далеко не факт отсутствия вины пользователя . Причину поломки может определять только СЦ. Что он делал и как он мог поломал микроволновку за дверью магазина никому до экспертизы не понятно , есть 1001 способ поломать любую технику без физических следов воздействия на корпусе не срывая пломб и даже не подключая ее в сеть . В случае с ОЛХ звонил бы в рельсу . это нормальная практика вышел из магазина за дверь , распаковал -и если вина производителя заводской брак тогда только бесплатный ремонт в СЦ. А то что две недели это еще мало , это еще повезло могут по закону и до 3х месяцев или что-то в этом духе . Это вас просто некоторые разбаловали. Современная техника слишком сложна что бы на глаз продаван мог определить без экспертизы почему она поломалась, отсутствие видимых физических повреждений - далеко не факт отсутствия вины пользователя . Причину поломки может определять только СЦ. Что он делал и как он мог поломал микроволновку за дверью магазина никому до экспертизы не понятно , есть 1001 способ поломать любую технику без физических следов воздействия на корпусе не срывая пломб и даже не подключая ее в сеть . В случае с ОЛХ звонил бы в рельсу . Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1034 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1677 раз. Подякували: 173 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1350135113521353 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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