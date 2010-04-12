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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1351135213531354>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 542
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 542
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:29

Starikan при эффективной ставке 36% и выше основная ЦА таких кредитов - малоимущие. Человек с деньгами без крайней нужды под такой % брать (с намерением вернуть) не будет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:41

  Долярчик написав:
... а ви на 100% заходите у доляр?
я на 200% тобто я живу в гривневий кредит а на всі живі гривні купую долари :) стараюсь розрахувати так щоб гасити заборгованість в грейс період до 60 днів . Але загалом купую побутову техніку в довгий кредит ... а на еквівалент грошей в гривні купую долари . Кредит пібрається максимально лояльний усіляки оплати частинами від Приват банк , моно банк тобто з мінімальними переплатами , дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати ( не весь і не завжди) але часто продавці не можуть падати нижче чим Рекомендована роздірбна ціна і конкурують тим що платять комісію по кредиту банку самостійно замість клієнта - це і є оплата частинами від ПБ і Моно .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:44

  Starikan написав:
  zzzzzz написав: Среди них самая весомая группа – должники с доходом до 7 тыс. грн. На нее приходится половина клиентов и почти треть задолженности. Данные респондентов указывают на то, что треть в ней составляют пенсионеры, другие получатели пособий, платежеспособность которых низкая и нестабильная.

Как можно давать кредиты такому контингенту :shock: :shock: :shock:

Кредиты можно давать всем. Нужно только обеспечить прибыльность после компенсации невозвратов за счет полученных процентов. Потому и ставки столь высоки. Вся обеспокоенность НБУ сводится к тому, достаточно ли они высоки?
К тому же, стоит сделать поправку на частое несоответствие официальных и реальных доходов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:53

  yama написав:
  Долярчик написав:
... а ви на 100% заходите у доляр?
я на 200% тобто я живу в гривневий кредит а на всі живі гривні купую долари :) стараюсь розрахувати так щоб гасити заборгованість в грейс період до 60 днів . Але загалом купую побутову техніку в довгий кредит ... а на еквівалент грошей в гривні купую долари . Кредит пібрається максимально лояльний усіляки оплати частинами від Приват банк , моно банк тобто з мінімальними переплатами , дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати ( не весь і не завжди) але часто продавці не можуть падати нижче чим Рекомендована роздірбна ціна і конкурують тим що платять комісію по кредиту банку самостійно замість клієнта - це і є оплата частинами від ПБ і Моно .

... ну, я теж ремонт роблю/тягну кредитними картками(а-банка/приват на 55днів)
- і от теж пізніше хочу взяти техніку в комфі за їхній "0%", чи то краще брати на приват-частинами?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:42

  Starikan написав:
  zzzzzz написав:НБУ подрежет крылья потребкредитованию.
https://finclub.net/news/potrebitelskoe ... cheno.html


НБУ в I квартале опросил 23 банка, которые выдали 86% розничных кредитов. Результаты опроса показали, что банковские портфели потребительских кредитов неоднородны, но в них доминируют заемщики с низкими доходами и должники, по которым отсутствует информация о доходах. Банки располагают информацией о доходе 81% заемщиков. Среди них самая весомая группа – должники с доходом до 7 тыс. грн. На нее приходится половина клиентов и почти треть задолженности. Данные респондентов указывают на то, что треть в ней составляют пенсионеры, другие получатели пособий, платежеспособность которых низкая и нестабильная.

Как можно давать кредиты такому контингенту :shock: :shock: :shock:

для справки это процентов 80% населения что бы там гройсмен не говорил о средней зарплате в 10 000 грн :lol:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:51

  yama написав:дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати

ты изначально, покупая в Комфи\Эльдорадо и т.д. переплачиваешь хоть и в оплату частями, потому что к цене товара прикручен заработок продавца. Самые низкие цены на ОЛХ, когда там возьмешь в оплату частями, тогда и будешь тут Нам заливать.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:56

  SILVER_UA написав:
  yama написав:дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати

ты изначально, покупая в Комфи\Эльдорадо и т.д. переплачиваешь хоть и в оплату частями, потому что к цене товара прикручен заработок продавца. Самые низкие цены на ОЛХ, когда там возьмешь в оплату частями, тогда и будешь тут Нам заливать.

есть такая штука как гарантия если ты покупаешь например стабилизатор напряжения, стиральную машинку за 9000 грн или холодильник или телевизор\кондиционер за 20 000 то брать с ОЛХ где поменять телефон и выкинуть карточку не составит труда - как бы для людей со стальными яйцами . Ну и для любителей контрабаса есть тоже разные магазины :) на hotline.ua смотрите. А то что 90% в том числе и гранды торгуют контрабасом не секрет, но грандам хоть есть кому предъявить. Еще о ломабрде вспомните .
Если найти терминал приват банка по которому наложка не идет как p2p перевод то можно заплатить кредитными и перенестив разсрочку Монобанка - но я не пробовал после прошлой осени так делать.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:01

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 19.06.2019 20.06.2019
починає діяти з: 20.06.2019 21.06.2019
100 дол. США 2633.4256 2637.5876
После полудня гривна отыграла 0.1 копейки.
То, что утром казалось спокойствием, оказалось активностью. Когда на рынок вышли все заявки, курс уравновесился, и после 12-30 начался полный штиль. На исходе активной части торгов гривна очень постепенно укрепилась на 2 копейки, уйдя ниже курсов вчерашнего закрытия.
Примечательно, что укрепилась гривна (текущие котировки) только по отношению к доллару, индекс которого сегодня продемонстрировал снижение. По отношению к Евро есть небольшое снижение.

Год к году гривна укрепилась на 10 копеек.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:05

  yama написав:
  SILVER_UA написав:
  yama написав:дехто не вірить але таким чином можна придбати товар без переплати

ты изначально, покупая в Комфи\Эльдорадо и т.д. переплачиваешь хоть и в оплату частями, потому что к цене товара прикручен заработок продавца. Самые низкие цены на ОЛХ, когда там возьмешь в оплату частями, тогда и будешь тут Нам заливать.

есть такая штука как гарантия если ты покупаешь например стабилизатор напряжения, стиральную машинку за 9000 грн или холодильник или телевизор\кондиционер за 20 000 то брать с ОЛХ где поменять телефон и выкинуть карточку не составит труда - как бы для людей со стальными яйцами . Ну и для любителей контрабаса есть тоже разные магазины :) на hotline.ua смотрите. А то что 90% в том числе и гранды торгуют контрабасом не секрет, но грандам хоть есть кому предъявить. Еще о ломабрде вспомните .
Если найти терминал приват банка по которому наложка не идет как p2p перевод то можно заплатить кредитными и перенестив разсрочку Монобанка - но я не пробовал после прошлой осени так делать.


Вы грандам тоже ничего не предъявите .....у меня знакомый купил микроволновку в МЕТРО, пришел домой ,а она не работает,вернулся на следующий день, в возврате и обмене отказали,сказали идти в ремсервис....да,ремонт был бесплатный,но в ремонте техника была 2 недели...
komant733
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:10

  komant733 написав:Вы грандам тоже ничего не предъявите .....у меня знакомый купил микроволновку в МЕТРО, пришел домой ,а она не работает,вернулся на следующий день, в возврате и обмене отказали,сказали идти в ремсервис....да,ремонт был бесплатный,но в ремонте техника была 2 недели...
это нормальная практика вышел из магазина за дверь , распаковал - товар пользованный ,а тем более поломаный обмену и возврату не подлежит, только экспертиза в СЦ и если вина производителя заводской брак тогда только бесплатный ремонт в СЦ. А то что две недели это еще мало , это еще повезло могут по закону и до 3х месяцев или что-то в этом духе . Это вас просто некоторые разбаловали :lol: . Современная техника слишком сложна что бы на глаз продаван мог определить без экспертизы почему она поломалась, отсутствие видимых физических повреждений - далеко не факт отсутствия вины пользователя . Причину поломки может определять только СЦ. Что он делал и как он мог поломал микроволновку за дверью магазина никому до экспертизы не понятно , есть 1001 способ поломать любую технику без физических следов воздействия на корпусе не срывая пломб и даже не подключая ее в сеть . В случае с ОЛХ звонил бы в рельсу .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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