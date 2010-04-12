Додано: Чет 20 чер, 2019 15:41

yama

... вв'язались в дискусію, а так мені і не відповіли, чи оплата частинами від привата вигіднішше магазинних кредитів під "0%"?



(хоч розумію, що в ціну вже закладено... - але ціну можна порівняти і зробити для себе висновок - вигідно/не вигідно)

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4