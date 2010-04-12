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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 13521353135413551356>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 542
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 542
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:40

КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады. Выборы будут 21 июля


А еще сегодня Зеленский проводил встречу с бизнесом.

Діалог влади та бізнесу: Зустріч з Президентом України Володимир Зеленський

Вперше Спілка Українських Підприємців - СУП, American Chamber of Commerce in Ukraine та European Business Association зустрічається з новим Президентом. понад 500 власників та керівників середнього та крупного бізнесу.

Коротке вступне слово Зеленського:

1. Продовжимо співпрацю з МВФ на 5 років
2. Продовжимо євроінтеграцію. Можна бути успішними без корупції
3. Працюємо над покращенням кредитного рейтингу. Наразі В-
4. Позитивний імідж України в світі. Має стояти черга інвесторів. 3-4 роки - Топ 10 Дуінґ Бізнес
5. Позбутися корупції, контрабанди та рейдерства
6. Масштабна приватизація. Позбутися непрофільних активів. Держава - сервіс, а не конкурент бізнесу.
7. Податкова амністія на пільгових умовах.
8. Лібералізація СБУ (мабуть, малося на увазі невтручання СБУ в бізнес)
9. Демілітаризація податкової служби.
10. Складніше з судами. Судова реформа не була успішною. Буде
11. Позбутися нафталінового регулювання економіки
12. Легалізація ігорного бізнесу
13. Оновлення Кодексу про працю 1971 року
14. Житловий кодекс починається «... в результаті перемоги Великої Жовтневої... програма Леніна... радянський народ». Звісно, вкрай необхідно міняти
15. Захист конкуренції, обмеження монополій
16. Роттердам не +, а -
17. Саростити підключення до мереж
18. Довіра до АМКУ та НКРЕКП
19. ОБ‘єднаємо за 5 років наші енергомережі з європейськими
20. Ефективна держава
21. Держава Україна в смартфоні
22. Створення екосистеми БіґДата
23. Якісний інтернет та мобільний зв‘язок

«Моя робота - щоб ви, бізнес, ставали сильнішими.»

Відчувається зацікавленість підприємців. Сприймають Зеленського обережно-позитивно. Інколи оплески, не бурхливі. Мені здалося, що ВОЗ хотів би більше.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:41

.. а може ще хто компетентний в цьому?

yama
... вв'язались в дискусію, а так мені і не відповіли, чи оплата частинами від привата вигіднішше магазинних кредитів під "0%"?

(хоч розумію, що в ціну вже закладено... - але ціну можна порівняти і зробити для себе висновок - вигідно/не вигідно)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:44

  yama написав:
  komant733 написав:Вы грандам тоже ничего не предъявите .....у меня знакомый купил микроволновку в МЕТРО, пришел домой ,а она не работает,вернулся на следующий день, в возврате и обмене отказали,сказали идти в ремсервис....да,ремонт был бесплатный,но в ремонте техника была 2 недели...
это нормальная практика вышел из магазина за дверь , распаковал - товар пользованный ,а тем более поломаный обмену и возврату не подлежит, только экспертиза в СЦ и если вина производителя заводской брак тогда только бесплатный ремонт в СЦ. А то что две недели это еще мало , это еще повезло могут по закону и до 3х месяцев или что-то в этом духе . Это вас просто некоторые разбаловали :lol: . Современная техника слишком сложна что бы на глаз продаван мог определить без экспертизы почему она поломалась, отсутствие видимых физических повреждений - далеко не факт отсутствия вины пользователя . Причину поломки может определять только СЦ. Что он делал и как он мог поломал микроволновку за дверью магазина никому до экспертизы не понятно , есть 1001 способ поломать любую технику без физических следов воздействия на корпусе не срывая пломб и даже не подключая ее в сеть . В случае с ОЛХ звонил бы в рельсу .


Потребитель и пойдет к эти "некоторым" с соответствующими отзывами, рейтингами и клиентоориентируемостью. А впариватель брака будет содержать СЦ, сидеть с минимумом заказов и в итоге обанкротится. Рынок все расставит на места.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну що, таки йдемо по серілу, спочатку зверння до бізнесу, потім буде до нас, простих громадян..)
twin
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:47

  Долярчик написав:yama
... вв'язались в дискусію, а так мені і не відповіли, чи оплата частинами від привата вигіднішше магазинних кредитів під "0%"?

(хоч розумію, що в ціну вже закладено... - але ціну можна порівняти і зробити для себе висновок - вигідно/не вигідно)

Оплату частями можно оформить или без участия продавца, или с его минимальным участием.

А эти магазинно-банковские рассрочки опасны тем, что и продавцы пихают туда всякие "допы", и банки тоже впихивают кучу "обязательного" мусора. В итоге получается далеко от нуля. Ну и затраты времени - скоринги, прозвоны. И результат не гарантирован
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:47

  zzzzzz написав:КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады. Выборы будут 21 июля

А еще сегодня Зеленский проводил встречу с бизнесом.



Коротке вступне слово Зеленського:

1. Продовжимо співпрацю з МВФ на 5 років
2. Продовжимо євроінтеграцію. Можна бути успішними без корупції
3. Працюємо над покращенням кредитного рейтингу. Наразі В-
4. Позитивний імідж України в світі. Має стояти черга інвесторів. 3-4 роки - Топ 10 Дуінґ Бізнес
5. Позбутися корупції, контрабанди та рейдерства
6. Масштабна приватизація. Позбутися непрофільних активів. Держава - сервіс, а не конкурент бізнесу.
7. Податкова амністія на пільгових умовах.
8. Лібералізація СБУ (мабуть, малося на увазі невтручання СБУ в бізнес)
9. Демілітаризація податкової служби.
10. Складніше з судами. Судова реформа не була успішною. Буде
11. Позбутися нафталінового регулювання економіки
12. Легалізація ігорного бізнесу
13. Оновлення Кодексу про працю 1971 року
14. Житловий кодекс починається «... в результаті перемоги Великої Жовтневої... програма Леніна... радянський народ». Звісно, вкрай необхідно міняти
15. Захист конкуренції, обмеження монополій
16. Роттердам не +, а -
17. Саростити підключення до мереж
18. Довіра до АМКУ та НКРЕКП
19. ОБ‘єднаємо за 5 років наші енергомережі з європейськими
20. Ефективна держава
21. Держава Україна в смартфоні
22. Створення екосистеми БіґДата
23. Якісний інтернет та мобільний зв‘язок

«Моя робота - щоб ви, бізнес, ставали сильнішими.»

Відчувається зацікавленість підприємців. Сприймають Зеленського обережно-позитивно. Інколи оплески, не бурхливі. Мені здалося, що ВОЗ хотів би більше.

прикольные чуваки )
А про легалайз ни слова :roll: :roll:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:51

Мне интересней вот что.
https://mpulse.top/news/5d0b5a61340f0d2 ... n_get_more
Конституционный суд Украины отменил закон, согласно которому украинцы не могли выйти на пенсию за выслугой лет раньше 50-55 лет, пишет Обозреватель.
Это что же выходит, вы дураки пашите, а менты с другими силовиками и чинушами будут и дальше выходить на пенсию в 38 лет. Браво! Ваши налоги идут здоровым быкам, поздравляю!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:01

  yama написав:
  komant733 написав:Вы грандам тоже ничего не предъявите ...
это нормальная практика ... В случае с ОЛХ звонил бы в рельсу .

Из личной практики
Последняя покупка в реале - холодидьник - работает тьфу-тьфу 20 лет без поломок и надеюсь еще 10 отработает
Из остального - тоже не ломалось практически ничего
Все куплено по инету, не подсчитывал, более 50 разной техники (кофе/паро и т.д. варки, фотики, мобилы, 3 апгрейда компа, 2 планшета, стиралка, бойлер, кондер ...) и вещей длительного пользования (одежда, постельное белье, другое)
Единственное исключение - читалка, но там проблема в серии
2 раза пришлось потратить на пересылку в сервисцентр в Киеве - таки исправили, но пересылка за мой счет, исправили бесплатно
Покупать надо у проверенных продавцов, рейтинг не ниже 6 на хотлайне
В офлайне покупаю только продукты, в основном - в магазинах рядом с домом или на рынке
Даже елитные товары (питание) типа рома, омары, редкие креветки (ботаны, медведки и т.п.) - и те покупаю по инету

=

чего донести то хотел -
нормальная техника не ломается и не требует ремонта
Востаннє редагувалось ЧИА в Чет 20 чер, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:02

  hxbbgaf написав:Мне интересней вот что.
https://mpulse.top/news/5d0b5a61340f0d2 ... n_get_more
Конституционный суд Украины отменил закон, согласно которому украинцы не могли выйти на пенсию за выслугой лет раньше 50-55 лет, пишет Обозреватель.
Это что же выходит, вы дураки пашите, а менты с другими силовиками и чинушами будут и дальше выходить на пенсию в 38 лет. Браво! Ваши налоги идут здоровым быкам, поздравляю!

ти або провокатор, або дурак ... соррі за франц-
"Это новшество коснулось летчиков, медиков, работников образования, социального обеспечения и деятелей культуры, а вот металлурги и шахтеры остались со "старыми" правами" ...
Мова йде про т.зв. окремі категорії працюючих, а не про силовиків.
Якщо у тебе родичі належать до цієї категорії (льотчики, медики, вчителі і т.п.), можеш їм порозказувати про таку "несправедливість" КС. Заодно почуєш багато цікавого про себе.
Востаннє редагувалось stas_rst в Чет 20 чер, 2019 16:05, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:02

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:yama
... вв'язались в дискусію, а так мені і не відповіли, чи оплата частинами від привата вигіднішше магазинних кредитів під "0%"?

(хоч розумію, що в ціну вже закладено... - але ціну можна порівняти і зробити для себе висновок - вигідно/не вигідно)

Оплату частями можно оформить или без участия продавца, или с его минимальным участием.

А эти магазинно-банковские рассрочки опасны тем, что и продавцы пихают туда всякие "допы", и банки тоже впихивают кучу "обязательного" мусора. В итоге получается далеко от нуля. Ну и затраты времени - скоринги, прозвоны. И результат не гарантирован

... а "оплата частинами" можна робити кредитними коштами з картки без комісу, чи ні?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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