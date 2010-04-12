КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады. Выборы будут 21 июля
А еще сегодня Зеленский проводил встречу с бизнесом.
Діалог влади та бізнесу: Зустріч з Президентом України Володимир Зеленський
Вперше Спілка Українських Підприємців - СУП, American Chamber of Commerce in Ukraine та European Business Association зустрічається з новим Президентом. понад 500 власників та керівників середнього та крупного бізнесу.
Коротке вступне слово Зеленського:
1. Продовжимо співпрацю з МВФ на 5 років 2. Продовжимо євроінтеграцію. Можна бути успішними без корупції 3. Працюємо над покращенням кредитного рейтингу. Наразі В- 4. Позитивний імідж України в світі. Має стояти черга інвесторів. 3-4 роки - Топ 10 Дуінґ Бізнес 5. Позбутися корупції, контрабанди та рейдерства 6. Масштабна приватизація. Позбутися непрофільних активів. Держава - сервіс, а не конкурент бізнесу. 7. Податкова амністія на пільгових умовах. 8. Лібералізація СБУ (мабуть, малося на увазі невтручання СБУ в бізнес) 9. Демілітаризація податкової служби. 10. Складніше з судами. Судова реформа не була успішною. Буде 11. Позбутися нафталінового регулювання економіки 12. Легалізація ігорного бізнесу 13. Оновлення Кодексу про працю 1971 року 14. Житловий кодекс починається «... в результаті перемоги Великої Жовтневої... програма Леніна... радянський народ». Звісно, вкрай необхідно міняти 15. Захист конкуренції, обмеження монополій 16. Роттердам не +, а - 17. Саростити підключення до мереж 18. Довіра до АМКУ та НКРЕКП 19. ОБ‘єднаємо за 5 років наші енергомережі з європейськими 20. Ефективна держава 21. Держава Україна в смартфоні 22. Створення екосистеми БіґДата 23. Якісний інтернет та мобільний зв‘язок
«Моя робота - щоб ви, бізнес, ставали сильнішими.»
Відчувається зацікавленість підприємців. Сприймають Зеленського обережно-позитивно. Інколи оплески, не бурхливі. Мені здалося, що ВОЗ хотів би більше.
komant733 написав:Вы грандам тоже ничего не предъявите .....у меня знакомый купил микроволновку в МЕТРО, пришел домой ,а она не работает,вернулся на следующий день, в возврате и обмене отказали,сказали идти в ремсервис....да,ремонт был бесплатный,но в ремонте техника была 2 недели...
это нормальная практика вышел из магазина за дверь , распаковал - товар пользованный ,а тем более поломаный обмену и возврату не подлежит, только экспертиза в СЦ и если вина производителя заводской брак тогда только бесплатный ремонт в СЦ. А то что две недели это еще мало , это еще повезло могут по закону и до 3х месяцев или что-то в этом духе . Это вас просто некоторые разбаловали . Современная техника слишком сложна что бы на глаз продаван мог определить без экспертизы почему она поломалась, отсутствие видимых физических повреждений - далеко не факт отсутствия вины пользователя . Причину поломки может определять только СЦ. Что он делал и как он мог поломал микроволновку за дверью магазина никому до экспертизы не понятно , есть 1001 способ поломать любую технику без физических следов воздействия на корпусе не срывая пломб и даже не подключая ее в сеть . В случае с ОЛХ звонил бы в рельсу .
Потребитель и пойдет к эти "некоторым" с соответствующими отзывами, рейтингами и клиентоориентируемостью. А впариватель брака будет содержать СЦ, сидеть с минимумом заказов и в итоге обанкротится. Рынок все расставит на места.
Долярчик написав:yama ... вв'язались в дискусію, а так мені і не відповіли, чи оплата частинами від привата вигіднішше магазинних кредитів під "0%"?
(хоч розумію, що в ціну вже закладено... - але ціну можна порівняти і зробити для себе висновок - вигідно/не вигідно)
Оплату частями можно оформить или без участия продавца, или с его минимальным участием.
А эти магазинно-банковские рассрочки опасны тем, что и продавцы пихают туда всякие "допы", и банки тоже впихивают кучу "обязательного" мусора. В итоге получается далеко от нуля. Ну и затраты времени - скоринги, прозвоны. И результат не гарантирован
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
zzzzzz написав:КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады. Выборы будут 21 июля
А еще сегодня Зеленский проводил встречу с бизнесом.
Коротке вступне слово Зеленського:
1. Продовжимо співпрацю з МВФ на 5 років 2. Продовжимо євроінтеграцію. Можна бути успішними без корупції 3. Працюємо над покращенням кредитного рейтингу. Наразі В- 4. Позитивний імідж України в світі. Має стояти черга інвесторів. 3-4 роки - Топ 10 Дуінґ Бізнес 5. Позбутися корупції, контрабанди та рейдерства 6. Масштабна приватизація. Позбутися непрофільних активів. Держава - сервіс, а не конкурент бізнесу. 7. Податкова амністія на пільгових умовах. 8. Лібералізація СБУ (мабуть, малося на увазі невтручання СБУ в бізнес) 9. Демілітаризація податкової служби. 10. Складніше з судами. Судова реформа не була успішною. Буде 11. Позбутися нафталінового регулювання економіки 12. Легалізація ігорного бізнесу 13. Оновлення Кодексу про працю 1971 року 14. Житловий кодекс починається «... в результаті перемоги Великої Жовтневої... програма Леніна... радянський народ». Звісно, вкрай необхідно міняти 15. Захист конкуренції, обмеження монополій 16. Роттердам не +, а - 17. Саростити підключення до мереж 18. Довіра до АМКУ та НКРЕКП 19. ОБ‘єднаємо за 5 років наші енергомережі з європейськими 20. Ефективна держава 21. Держава Україна в смартфоні 22. Створення екосистеми БіґДата 23. Якісний інтернет та мобільний зв‘язок
«Моя робота - щоб ви, бізнес, ставали сильнішими.»
Відчувається зацікавленість підприємців. Сприймають Зеленського обережно-позитивно. Інколи оплески, не бурхливі. Мені здалося, що ВОЗ хотів би більше.
прикольные чуваки ) А про легалайз ни слова
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мне интересней вот что. https://mpulse.top/news/5d0b5a61340f0d2 ... n_get_more Конституционный суд Украины отменил закон, согласно которому украинцы не могли выйти на пенсию за выслугой лет раньше 50-55 лет, пишет Обозреватель. Это что же выходит, вы дураки пашите, а менты с другими силовиками и чинушами будут и дальше выходить на пенсию в 38 лет. Браво! Ваши налоги идут здоровым быкам, поздравляю!
komant733 написав:Вы грандам тоже ничего не предъявите ...
это нормальная практика ... В случае с ОЛХ звонил бы в рельсу .
Из личной практики Последняя покупка в реале - холодидьник - работает тьфу-тьфу 20 лет без поломок и надеюсь еще 10 отработает Из остального - тоже не ломалось практически ничего Все куплено по инету, не подсчитывал, более 50 разной техники (кофе/паро и т.д. варки, фотики, мобилы, 3 апгрейда компа, 2 планшета, стиралка, бойлер, кондер ...) и вещей длительного пользования (одежда, постельное белье, другое) Единственное исключение - читалка, но там проблема в серии 2 раза пришлось потратить на пересылку в сервисцентр в Киеве - таки исправили, но пересылка за мой счет, исправили бесплатно Покупать надо у проверенных продавцов, рейтинг не ниже 6 на хотлайне В офлайне покупаю только продукты, в основном - в магазинах рядом с домом или на рынке Даже елитные товары (питание) типа рома, омары, редкие креветки (ботаны, медведки и т.п.) - и те покупаю по инету
=
чего донести то хотел - нормальная техника не ломается и не требует ремонта
Востаннє редагувалось ЧИА в Чет 20 чер, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Мне интересней вот что. https://mpulse.top/news/5d0b5a61340f0d2 ... n_get_more Конституционный суд Украины отменил закон, согласно которому украинцы не могли выйти на пенсию за выслугой лет раньше 50-55 лет, пишет Обозреватель. Это что же выходит, вы дураки пашите, а менты с другими силовиками и чинушами будут и дальше выходить на пенсию в 38 лет. Браво! Ваши налоги идут здоровым быкам, поздравляю!
ти або провокатор, або дурак ... соррі за франц- "Это новшество коснулось летчиков, медиков, работников образования, социального обеспечения и деятелей культуры, а вот металлурги и шахтеры остались со "старыми" правами" ... Мова йде про т.зв. окремі категорії працюючих, а не про силовиків. Якщо у тебе родичі належать до цієї категорії (льотчики, медики, вчителі і т.п.), можеш їм порозказувати про таку "несправедливість" КС. Заодно почуєш багато цікавого про себе.
Востаннє редагувалось stas_rst в Чет 20 чер, 2019 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:yama ... вв'язались в дискусію, а так мені і не відповіли, чи оплата частинами від привата вигіднішше магазинних кредитів під "0%"?
(хоч розумію, що в ціну вже закладено... - але ціну можна порівняти і зробити для себе висновок - вигідно/не вигідно)
Оплату частями можно оформить или без участия продавца, или с его минимальным участием.
А эти магазинно-банковские рассрочки опасны тем, что и продавцы пихают туда всякие "допы", и банки тоже впихивают кучу "обязательного" мусора. В итоге получается далеко от нуля. Ну и затраты времени - скоринги, прозвоны. И результат не гарантирован
... а "оплата частинами" можна робити кредитними коштами з картки без комісу, чи ні?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4