не займайтесь дурнею, сходіть на Південний, там якісна техніка і дуже добрі ціни. Сіменс, Зельмер, Мулінекс, Бош, Горенє, усе євровиробництво, Словенія, не китайська х...йня.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:04
не займайтесь дурнею, сходіть на Південний, там якісна техніка і дуже добрі ціни. Сіменс, Зельмер, Мулінекс, Бош, Горенє, усе євровиробництво, Словенія, не китайська х...йня.
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:07
в привате - первая часть идёт как покупка, и с кредитных без комиссии. Следующие части - как перевод, без комиссии только за свои. Плюс на каждую часть в привате начисляется какой-то символический процент, поэтому нужно вносить на копейки или гривну больше
В моно - все части идут с кредитных без комиса, и "фантомных" копеек не прибавляется.
Подробнее уточняйте в банковских ветках, тут это оффтоп
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:10
Рыжик от жары совсем плохой стал, свалился с забора вниз бедняга )))
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:17
jump
.... від коли це на Південному "дуже добрі ціни"?
... правда, я там вже 100500 років не був
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:24
... у нас тут на днях одна така "нац-лотерея" закрилася!
- вивезли всі гральні автомати, а в приміщенні почали робити ремонт...
- це ВПЕРШЕ таке бачу! - раніше тільки бачив, як то там, -то там, як гриби після дощу відкривалась на кожнім кроці та нечисть!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:27
Наверно, хотят для легализации сделать более комфортные условия для игроков?
и это пройдет
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:27
У нас на районе 2 закрылось, но только по причине чрезмерно высокой концентрации...Видать число игроманов не растет..
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:27
4 копейки - это не забор
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:29
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:30
Комментарий от участника встречи Зеленского с бизнесом
"Хтось із залу голосно сказав, що контрабанда стояла 2 тижні, а сьогодні знову пішла. Зеленський зацікавився"
Живите своим умом!
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