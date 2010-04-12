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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1353135413551356>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 542
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 542
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:04

  Долярчик написав:yama
... вв'язались в дискусію, а так мені і не відповіли, чи оплата частинами від привата вигіднішше магазинних кредитів під "0%"?

(хоч розумію, що в ціну вже закладено... - але ціну можна порівняти і зробити для себе висновок - вигідно/не вигідно)


не займайтесь дурнею, сходіть на Південний, там якісна техніка і дуже добрі ціни. Сіменс, Зельмер, Мулінекс, Бош, Горенє, усе євровиробництво, Словенія, не китайська х...йня.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:07

  Долярчик написав:... а "оплата частинами" можна робити кредитними коштами з картки без комісу, чи ні?

в привате - первая часть идёт как покупка, и с кредитных без комиссии. Следующие части - как перевод, без комиссии только за свои. Плюс на каждую часть в привате начисляется какой-то символический процент, поэтому нужно вносить на копейки или гривну больше

В моно - все части идут с кредитных без комиса, и "фантомных" копеек не прибавляется.

Подробнее уточняйте в банковских ветках, тут это оффтоп
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:10

Рыжик от жары совсем плохой стал, свалился с забора вниз бедняга )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:17

jump
.... від коли це на Південному "дуже добрі ціни"? :shock:
... правда, я там вже 100500 років не був :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:24

  zzzzzz написав:12. Легалізація ігорного бізнесу

... у нас тут на днях одна така "нац-лотерея" закрилася! :shock:
- вивезли всі гральні автомати, а в приміщенні почали робити ремонт...

- це ВПЕРШЕ таке бачу! - раніше тільки бачив, як то там, -то там, як гриби після дощу відкривалась на кожнім кроці та нечисть!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:27

  Долярчик написав:
  zzzzzz написав:12. Легалізація ігорного бізнесу

... у нас тут на днях одна така "нац-лотерея" закрилася! :shock:
- вивезли всі гральні автомати, а в приміщенні почали робити ремонт...
- це ВПЕРШЕ таке бачу!


Наверно, хотят для легализации сделать более комфортные условия для игроков?
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:27

  Долярчик написав:
  zzzzzz написав:12. Легалізація ігорного бізнесу

... у нас тут на днях одна така "нац-лотерея" закрилася! :shock:
- вивезли всі гральні автомати, а в приміщенні почали робити ремонт...

- це ВПЕРШЕ таке бачу! - раніше тільки бачив, як то там, -то там, як гриби після дощу відкривалась на кожнім кроці та нечисть!


У нас на районе 2 закрылось, но только по причине чрезмерно высокой концентрации...Видать число игроманов не растет..
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:27

  zzzzzz написав:Рыжик от жары совсем плохой стал, свалился с забора вниз бедняга )))

4 копейки - это не забор :)
https://www.youtube.com/watch?v=qDyIlRV5zAc
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:29

  Долярчик написав:jump
.... від коли це на Південному "дуже добрі ціни"? :shock:
... правда, я там вже 100500 років не був :mrgreen:


зайдіть і самі усе побачите. техніка йде з-за бугра. ціни фактично гуртові. маю знайомих-порівнював. усе від кавомолок і до пралок/холодильників/витяжок. не китай
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:30

Комментарий от участника встречи Зеленского с бизнесом

"Хтось із залу голосно сказав, що контрабанда стояла 2 тижні, а сьогодні знову пішла. Зеленський зацікавився"
Живите своим умом!
zzzzzz
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